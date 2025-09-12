HBO Max گران‌تر خواهد شد، وعده مدیر عامل

دیوید زاسلاو، مدیر عامل شرکت Warner Bros. Discovery، قصد دارد HBO را گران‌تر کند و به اشتراک گذاشتن رمزهای عبور را بسیار دشوارتر کند، طبق گفته The Hollywood Reporter. زاسلاو دیدگاه کلی خود را در مورد وضعیت تلویزیون در کنفرانس فناوری Goldman Sachs Communacopia + به اشتراک گذاشت، با این موضوع اصلی که محتوای HBO Max خوب است و زاسلاو فکر می کند باید برای آن هزینه بیشتری دریافت کند.

"این واقعیت که این کیفیت است — و این در سراسر شرکت ما، تصاویر متحرک، تولید تلویزیونی و کیفیت پخش جریانی صادق است — همه ما فکر می کنیم که این به ما فرصتی می دهد تا قیمت ها را افزایش دهیم،" زاسلاو گفت. "ما فکر می کنیم که بسیار کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده ایم." HBO Max اخیراً قیمت ها را در سال 2024 افزایش داد، در زمانی که به طور موقت Max نامیده می شد. در حال حاضر می توانید یک طرح Basic with Ads سطح پایه را با قیمت 9.99 دلار در ماه دریافت کنید، در حالی که طرح Premium بدون آگهی 20.99 دلار در ماه هزینه دارد. با این حال، زاسلاو به وضوح فکر می کند که می تواند بیشتر به دست آورد.

Warner Bros. Discovery در مورد برنامه های خود برای رسیدگی به اشتراک گذاری رمز عبور صریح تر بوده است. در طی یک تماس تلفنی در ماه آگوست، این شرکت گفت که می خواهد تا پایان سال تمام روزنه ها را برای به اشتراک گذاری رمزهای عبور ببندد. زاسلاو گفت: در حالی که این عالی است که مردم همچنان به محتوای HBO جذب می شوند، "همه چیز با اشتراک گذاری رمز عبور مشکل ساز است." "ما قصد داریم در این مورد فشار بیاوریم."

افزایش قیمت و سرکوب اشتراک گذاری رمز عبور به طور کامل توسط نتفلیکس و سایر استریمرها عادی شده است. دنبال کردن این روند توسط HBO Max باید بیش از حد انتظار باشد. بیان این برنامه ها به این صراحت، تصویر زاسلاو را به عنوان یک شرور هالیوودی بهبود نمی بخشد، اما این کمترین نگرانی او با توجه به برنامه ریزی برای جدایی Warner Bros. Discovery است.