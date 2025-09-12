همزمان با تلاش اپل در زمینه هوش مصنوعی، کمی به فکر هوم پاد بیچاره باشید

وقتی ویدیویی که رویداد "بهت‌آور" اپل را آغاز کرد دیروز شروع شد، خوشحال شدم که یک هوم پاد را در اولین تصویر دیدم. مدتها بود که به اسپیکر هوشمند خانگی اپل فکر نکرده بودم، بنابراین آماده بودم تا تیم کوک و تیمش یک سورپرایز واقعی ارائه دهند و موارد جدیدی را برای هوم پاد رونمایی کنند. وقتی کل ارائه بدون هیچ حرف دیگری در مورد این محصول گذشت، ناامید شدم، اما تسلیم شدم.

هوم پاد همیشه از منحنی عقب بوده است. وقتی بلندگوهای هوشمند برای اولین بار وارد صحنه شدند، این بخش به سرعت توسط آمازون و گوگل تسخیر شد، و سونوس به عنوان گزینه شخص ثالث بوتیک بود. اپل اعلام هوم پاد را در ژوئن 2017، تقریباً سه سال پس از اینکه آمازون رونمایی کرد اسپیکر اصلی اکو خود را.

هوم پاد خیلی دیر و با هزینه بسیار زیاد وارد شد، و (در بازتابی از مشکلات فعلی شرکت) سیری خیلی غیرمفید بود، به طوری که این اسپیکر هوشمند نتوانست سهم بازار زیادی را از رقبای خود پس بگیرد. نسخه مینی در اواخر سال 2020 عرضه شد، و نسل دوم هوم پاد در فوریه 2023 پشتیبانی از استاندارد خانه هوشمند Thread را اضافه کرد. دقیقاً مرزهای نوآوری بلندگوهای هوشمند را جابجا نمی کند.

و اوضاع برای هوم پاد بیچاره بدتر شد زیرا دستیارهای هوش مصنوعی کنترل شده با صدا از تمرکز بر روی بلندگوهای اختصاصی دور شده اند. هوش مصنوعی اکنون به طور فزاینده ای در تلفن های هوشمند و رایانه های ما ادغام می شود، با نیاز کمتری به یک دستگاه واسطه جداگانه. که ما را به موضوع جاری جای پای متزلزل اپل در مسابقه هوش مصنوعی می رساند.

اپل مدتی است که وعده یک بازنگری بزرگ در سیری را داده است، با نسخه جدید و بهبود یافته که در حال حاضر تا بهار 2026 منتشر نخواهد شد. گزارش شده است که اپل برای نمایش آن دستیار هوش مصنوعی جدید، در حال کار بر روی یک هاب هوشمند خانگی تعاملی است که انتظار می رود قابلیت های صوتی مشابه هوم پاد را در خود داشته باشد، اما تا حداقل 2027 آماده عرضه نخواهد بود. یک شرکت در این میان چه باید بکند؟

منطقی است که اپل از هرگونه پیشرفت بزرگ در بلندگوی هوشمند خانگی سیری محور موجود خود خودداری کند. متوجه شدم. اما می توانستم از دیدن یک هوم پاد ساده شده که بیشتر بر روی بلندگو بودن تمرکز داشت تا هوشمند بودن، هیجان زده شوم. من یک سونوس دارم که عاشقش هستم، و بخشی از من فرض می کرد که در نهایت به یک محصول اپل ارتقا خواهم یافت. ایرپادها یک عنصر عالی در اکوسیستم اپل هستند، و من تقریباً روزانه از آنها استفاده می کنم. داشتن یک بلندگوی خانگی قدرتمند و با کیفیت بالا که اتصال آسان را ارائه می دهد که بخش بزرگی از ارزش پیشنهادی اپل است، می توانست به پر کردن شکاف زمانی کمک کند، و اپل را در ذهن مردم به عنوان یک بازیگر در فناوری خانه نگه دارد در حالی که این شرکت روی حرکت بعدی و نوآورانه تر خود کار می کند. یک قدم به عقب بردارید تا سه قدم به جلو بردارید.

با این حال، در عمل، به نظر می رسد که پنجره برای هوم پاد برای تبدیل شدن به یک ستاره در ترکیب اپل تقریباً به هیچ رسیده است. همانطور که اکنون به روندهای اخیر در هوش مصنوعی و فناوری خانه نگاه می کنم، فضای واضحی برای یک بلندگوی هوشمند نمی بینم. این محدود به اپل نیست. همچنین بسیار گویا است که آمازون و گوگل نیز به بلندگوهای هوشمند خود علاقه زیادی نشان نمی دهند. در واقع، اکثریت بلندگوهای هوشمند مورد علاقه انگجت امسال از متخصص سونوس هستند زیرا نام های بزرگ فناوری تمرکز خود را به جای صدا بر روی هوش مصنوعی قرار داده اند. ما هنوز بلندگوهای هوشمند خواهیم داشت، اما آنها در ابزارهای چند منظوره قرار می گیرند و به عنوان کمک های کلی خانه هوشمند تبلیغ می شوند.

برای روشن شدن موضوع، هیچ نشانه ای وجود ندارد که اپل هوم پاد را متوقف کند. اما پیش بینی شخصی من این است که هوم پاد فعلاً در حاشیه می ماند و با رونمایی از محصولات جدید خانه هوشمند، بیشتر از کانون توجه دور می شود و فقط گاهی اوقات مورد توجه قرار می گیرد تا اینکه اپل رسماً و بی سر و صدا آن را برای همیشه از مدار خارج کند. و اینگونه است که زندگی یک محصول ستاره بخت به پایان می رسد که هرگز فرصتی برای درخشش با تمام پتانسیل خود پیدا نکرد. امیدوارم اشتباه کنم.