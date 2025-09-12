گزارش شده است که آمازون در حال توسعه عینک های AR جداگانه برای مشتریان و رانندگان خود است

ممکن است آمازون به عرصه عینک‌های واقعیت افزوده وارد شود. بر اساس گزارشی از The Information، منابع ادعا کرده‌اند که این شرکت در حال کار بر روی عینک‌های AR برای مصرف‌کنندگان است، ظاهراً با برنامه‌هایی برای عرضه این محصول در اواخر سال 2026 یا اوایل سال 2027.

افراد داخلی به این نشریه گفتند که این پروژه، که در داخل با نام Jayhawk شناخته می شود، عینک های AR را به میکروفون، بلندگو، دوربین و نمایشگر تمام رنگی در یک چشم مجهز می کند. گزارش شده است که آمازون از شرکت چینی Meta-Bounds برای فناوری AR استفاده می کند.

آمازون همچنین در حال کار بر روی مدل جداگانه ای از عینک های AR به طور خاص برای رانندگان تحویل خود با نام رمز Amelia است. این گزینه متمرکز بر بهره وری، که طبق گزارش ها ثانیه ها را از زمان رانندگان کاهش می دهد، طبق گفته منابع The Information می تواند تا سه ماهه دوم سال 2026 آماده شود.

اگر آمازون این مجموعه‌های AR را عرضه کند، در درجه اول با متا رقابت خواهد کرد، که در حال حاضر عینک‌های هوشمند ساده‌تری را با ری-بن می‌فروشد. انتظار می‌رود این شرکت رسانه‌های اجتماعی محصول جدیدی را با نام کنونی Hypernova در کنفرانس Connect هفته آینده خود عرضه کند، مجموعه‌ای که بیشتر به یک تجربه واقعی واقعیت افزوده با یک مفهوم AR تک چشمی مشابه می‌پردازد.