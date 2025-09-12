چگونه بهترین تلویزیون را برای بازی در حال حاضر انتخاب کنیم

این روزها، بهترین تلویزیونها برای بازی تفاوت چندانی با بهترین تلویزیونهایی که میتوانید به طور کلی خریداری کنید، ندارند. اما اگر امیدوارید بازیهای PlayStation 5 یا Xbox Series X شما بهترین ظاهر را داشته باشند، چند ویژگی کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید. برای کمک به شما در استفاده حداکثری از چیدمان اتاق نشیمن خود، چند نکته برای خرید یک تلویزیون خوب برای بازی را شرح دادهایم و چند گزینه با بررسی خوب را از سراسر طیف قیمت انتخاب کردهایم.
چه چیزی را در یک تلویزیون بازی جستجو کنیم
چه از آن برای بازی استفاده کنید یا نه، تمام تلویزیونهای خوب بر اساس اصول یکسانی ساخته شدهاند. شما یک وضوح 4K، روشنایی کافی برای غلبه بر تابش خیره کننده، نسبت کنتراست نسبتاً بالا با رنگهای سیاه عمیق و یکنواخت، زوایای دید گسترده و رنگهایی که تعادل مناسبی بین دقت و اشباع پیدا میکنند، میخواهید. به طور خاص برای بازیهای ویدیویی، تلویزیون ایدهآل دارای نرخ تجدید 120 هرتز (یا بالاتر)، پشتیبانی از VRR، تأخیر ورودی حداقل و پاسخ حرکتی سریع، بدون تاری یا سایر مصنوعات ناخواسته در پشت اشیاء با حرکت سریع است. البته، یافتن مجموعهای که همه این کارها را به خوبی انجام دهد و در بودجه شما جای گیرد، میتواند دشوار باشد.
OLED و LCD
در حال حاضر، تلویزیونهای OLED برتر به طور کلی بهترین کیفیت تصویر را برای بازی یا موارد دیگر ارائه میدهند. اما مجموعههای OLED خوب معمولاً گرانتر از همتایان LCD خود هستند، و برخی از مدلها ممکن است به اندازه کافی برای کسانی که تلویزیون خود را در یک اتاق بسیار روشن قرار دادهاند، روشن نباشند.
به طور خاص، تلویزیونهای OLED مدرن ممکن است از انواع مختلف فناوری نمایشگر OLED استفاده کنند: WOLED (یعنی "OLED سفید") یا QD-OLED جدیدتر. ما خیلی عمیق در مورد چگونگی تفاوت این دو در ترکیب پنل و ساختار زیرپیکسل کاوش نخواهیم کرد، اما نسخه ساده شده این است که نمایشگرهای QD-OLED از یک لایه نقاط کوانتومی (از این رو "QD") برای ارائه طیف گستردهتری از رنگهای زنده نسبت به مجموعههای WOLED سنتی استفاده میکنند.
این بدان معنا نیست که همه تلویزیونهای QD-OLED ذاتاً بهتر هستند: عملکرد خوب یک مجموعه فردی مهمتر از پنل مورد استفاده آن است، و برخی از تلویزیونهای WOLED ممتاز مانند LG G5 از یک ساختار "چهار پشته" جدید برای بهبود خلوص رنگ و روشنایی استفاده میکنند. (مدلهای دیگر از فناوری نمایشگر به نام آرایه لنز میکرو (MLA) برای افزایش چشمگیر روشنایی نیز استفاده کردهاند.) برخی از تلویزیونهای WOLED نیز ممکن است بازتابها را بهتر مدیریت کنند یا رنگهای سیاه عمیقتری را در یک اتاق روشن حفظ کنند. و در هر صورت، تقریباً همه تلویزیونهای OLED در همان نقاط قوت اصلی مشترک هستند.
اگر تلویزیون LCD را انتخاب میکنید — چه برای صرفهجویی در پول یا قرار گرفتن در اتاقی با کنترل نور ضعیف — یک نور پسزمینه پیشرفته با مینی الایدیهای کوچکتر و دقیقتر و کمنور کردن موضعی آرایه کامل مؤثر معمولاً کنتراست و جزئیات نور را بهبود میبخشد. بسیاری از این تلویزیونها، از جمله برخی از مدلهای سطح بودجه، نیز از نقاط کوانتومی برای بهبود رنگها استفاده میکنند (و به عنوان تلویزیونهای "QLED" برچسبگذاری میشوند). آنها معمولاً به اندازه مجموعههای OLED برتر زنده یا سریع در حرکت نیستند، اما اغلب روشنتر و مقرون به صرفهتر هستند، و بهترین آنها هنوز هم میتوانند یک تصویر عالی را به تنهایی تولید کنند.
HDMI 2.1
برای استفاده حداکثری از PlayStation 5 یا Xbox Series X/S، تلویزیون شما باید از HDMI 2.1 به طور کامل پشتیبانی کند. این به روز رسانی مشخصات HDMI، پهنای باند حداکثر بالاتری را امکان پذیر میکند — 48 گیگابیت در ثانیه، در مقایسه با 18 گیگابیت در ثانیه HDMI 2.0 — و تعدادی ویژگی که به طور خاص برای عملکرد بازی مفید هستند. اینها شامل نرخ تجدید متغیر (VRR) و حالت تأخیر کم خودکار (ALLM) است که ما در زیر جزئیات بیشتری را ارائه میدهیم.
فراتر از آن، شاید مهمترین مزیت HDMI 2.1 توانایی آن در انتقال ویدیو 4K واضح تا نرخ تجدید 120 هرتز با کنسولهای مدرن مانند PS5 و Xbox Series X، یا تا 144 هرتز با یک رایانه شخصی قدرتمند بازی باشد. همه بازیهای PS5 یا Xbox Series X/S از نرخ فریم به این بالایی پشتیبانی نمیکنند — و برخی فقط در وضوحهای پایینتر این کار را انجام میدهند — اما آنهایی که این کار را انجام میدهند به خصوص روان در حرکت به نظر میرسند و احساس میشوند. HDMI 2.1 همچنین شامل پشتیبانی از کانال بازگشت صوتی پیشرفته (eARC) است که به شما امکان میدهد صدای بدون افت کیفیت بالاتر را از یک دستگاه منبع متصل به تلویزیون به یک ساندبار یا گیرنده سازگار منتقل کنید.
هرچه تلویزیون شما درگاههای HDMI 2.1 بیشتری داشته باشد، بهتر است. "کامل" کلمه کلیدی در اینجا است. همانطور که توسط TFT Central گزارش شده است، از آنجایی که HDMI 2.1 با HDMI 2.0 سازگار است، به تولیدکنندگان تلویزیون و مانیتور اجازه داده شده است که درگاههای HDMI را به عنوان "HDMI 2.1" نامگذاری کنند، حتی اگر از ویژگیهای ارتقا یافته این مشخصات به طور کامل (یا هیچ) پشتیبانی نکنند. ما چند تلویزیون را در زیر توصیه میکنیم که دارای درگاههای HDMI 2.1 واقعی هستند، اما اگر در حال خرید یک تلویزیون جدید برای بازی هستید، مطمئن شوید که مجموعه انتخابی شما سعی نمیکند هیچ قابلیتی را که ممکن است ضروری بدانید، پنهان کند.
در حالی که HDMI 2.1 آخرین و بهترین فناوری امروز است، شایان ذکر است که انجمن HDMI به طور رسمی مشخصات جدید HDMI 2.2 را در CES 2025 رونمایی کرد. این به روز رسانی وعده پهنای باند حداکثر بیشتری را به میزان 96 گیگابیت در ثانیه میدهد، که از نظر فنی باید نرخ تجدید و وضوحهای بالاتر را امکان پذیر کند. همچنین میتواند به کاهش اختلالات در همگامسازی صدا و تصویر کمک کند (یعنی خطاهای آزاردهنده همگامسازی لب). با این حال، اگر تاریخ نشانهای باشد، ما هنوز کمی با ظاهر شدن درگاههای HDMI 2.2 بر روی تلویزیونهایی که واقعاً میتوانید خریداری کنید، فاصله داریم. حتی در آن زمان، تنها افرادی که میتوانند از وضوحها و نرخهای تجدید نظری مجاز توسط این مشخصات استفاده کنند، کسانی هستند که یک رایانه شخصی بازی فوقالعاده قدرتمند را به تلویزیون خود متصل میکنند. اما این همیشه میتواند با هر آنچه که کنسولهای بعدی پلیاستیشن و ایکسباکس به ارمغان میآورند، تغییر کند.
HDR — محدوده دینامیکی بالا
HDR به توانایی تلویزیون در نمایش طیف گستردهتری بین تاریکترین و روشنترین قسمتهای یک تصویر اشاره دارد. این میتواند جزئیاتی را که در غیر این صورت در یک تلویزیون با محدوده دینامیکی استاندارد (SDR) از دست میروند، هم در مناطق بسیار تاریک و هم (به ویژه) بسیار روشن یک تصویر، آشکار کند. HDR معمولاً با بهبود بازتولید رنگ نیز همراه است، که پالت بزرگتری از رنگهای زنده را نمایش میدهد که محتوا را به دیدگاه اصلی سازنده آن نزدیکتر میکند.
برای دریافت یک تصویر HDR، به محتوایی نیاز دارید که برای استفاده از این فناوری ساخته شده باشد و یک تلویزیون قادر به نمایش آن محتوا باشد. HDR همچنین در قالبهای مختلفی ارائه میشود که عموماً بین آنهایی که از فراداده ثابت استفاده میکنند (به عنوان مثال، HDR10) و آنهایی که از فراداده پویا استفاده میکنند (به عنوان مثال، HDR10+، Dolby Vision) تقسیم میشوند. به طور خلاصه، دومی به تلویزیون اجازه میدهد تا روشنایی و رنگهای خود را به صورت صحنه به صحنه یا حتی فریم به فریم بهینه کند، در حالی که اولی از یک مجموعه تنظیمات بهینه شده برای کل محتوای داده شده استفاده میکند. پشتیبانی از این قالبها بسته به تلویزیون، محتوا و کنسول بازی که استفاده میکنید، میتواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، Xbox Series X و S از Dolby Vision برای بازی پشتیبانی میکنند، در حالی که PS5 این کار را نمیکند.
خبر خوب این است که اکثر تلویزیونهایی که امروزه میخرید، به نوعی HDR-ready هستند، حتی در انتهای بودجه بازار. مشکل این است که برخی از تلویزیونها در استفاده حداکثری از HDR بسیار بهتر از سایرین هستند. همین امر برای محتوای واقعی که در HDR ساخته شده است نیز صدق میکند. به طور خاص، در بازیهای ویدیویی، تعداد عناوینی که برای استفاده از HDR طراحی شدهاند، به اندازه فیلمها نیست (اگرچه این تعداد همیشه در حال افزایش است) و واریانس در کیفیت HDR تمایل به گستردهتر بودن دارد.
HGiG — گروه علاقه مندان به بازی HDR
HGiG اساساً مجموعهای از استانداردها برای بازی در HDR است. این مخفف گروه علاقه مندان به بازی HDR است. سونی و مایکروسافت هر دو عضو هستند، همچنین بسیاری از سازندگان تلویزیون و توسعه دهندگان بازی. معنای این امر این است که، به طور ایدهآل، همه گروهها اطلاعات را به اشتراک میگذارند تا بتوانید یک بازی جدید را در کنسول یا رایانه شخصی شروع کنید و آن را به طور خودکار صفحه نمایش شما را تشخیص دهد. پس از آن، بازی میتواند تنظیمات خود را با قابلیتهای آن صفحه نمایش تنظیم کند و بهترین کیفیت تصویر ممکن را به شما ارائه دهد، بدون از دست دادن جزئیات در روشنترین یا تاریکترین مناطق صفحه نمایش. به عنوان مثال، نور روز در انتهای یک تونل تاریک ممکن است یک محیط روشن را به جای اینکه شبیه یک حباب سفید بیش از حد نوردهی شده به نظر برسد، به تصویر بکشد.
این چیز خوبی است، اما واقعیت کمی پیچیدهتر است. همه تلویزیونها سازگاری HGiG را در منوی تنظیمات خود برجسته نمیکنند، در حالی که تنها برخی از بازیهای پلیاستیشن و ایکسباکس دستورالعملها را تشخیص داده و از آنها پیروی میکنند. اگر گزینه HGiG در تنظیمات نگاشت رنگ تلویزیون شما ذکر شده است، باید آن را قبل از اجرای تنظیمات HDR کنسول روشن کنید. سپس، اگر در حال انجام بازی هستید که از HDR و HGiG پشتیبانی میکند، باید بدون نیاز به تنظیم مجدد سطوح درخشندگی مختلف، در وضعیت خوبی قرار داشته باشید. با این حال، نحوه نمایش این موارد برای شما ممکن است بسته به تلویزیون و بازیای که در حال انجام آن هستید، متفاوت باشد. از هر تنظیماتی که فکر میکنید بهترین به نظر میرسد استفاده کنید.
ALLM — حالت تأخیر کم خودکار
ALLM به یک منبع سازگار (مانند PS5 یا Xbox شما) اجازه میدهد تا به صفحه نمایش شما بگوید که به یک حالت تصویر سوئیچ کند که تأخیر بین دریافت هر فریم از یک تصویر و نمایش آن روی تلویزیون را کاهش میدهد. این کار پردازش اضافی را قطع میکند که میتواند میلیثانیههای تفاوت بین فرود یک ورودی دقیق یا عدم فرود آن باشد. به عبارت دیگر، به تلویزیون شما اجازه میدهد تا به طور خودکار حالت "بازی" خود را زمانی که تشخیص میدهد یک بازی را اجرا کردهاید، فعال کند. یک تلویزیون مدرن خوب میتواند این کار را بدون مجبور کردن شما به ورود به هیچ منویی انجام دهد، سپس زمانی که ترجیح میدهید یک فیلم یا برنامه تلویزیونی تماشا کنید، به عقب برگردد.
VRR — نرخ تجدید متغیر
VRR باید برای اکثر گیمرها در این مرحله آشنا باشد. بسیاری از بازیکنان کاهش سرعت، پارگی صفحه یا لکنت را تجربه کردهاند زیرا یک سیستم برای رندر کردن هر فریم با سرعت هدف تلاش میکند، که معمولاً 60 یا 30 فریم در ثانیه در یک تلویزیون است. با VRR، همه چیز همگام میماند: صفحه نمایش شما فریم بعدی را تا زمانی که آماده نشود نشان نمیدهد، که میتواند باعث شود همه چیز روانتر و پاسخگوتر به نظر برسد، حتی اگر سیستم نتواند نرخ فریم هدف خود را ارائه دهد.
چندین پیادهسازی مختلف از VRR در دسترس است، از جمله G-Sync انویدیا، FreeSync AMD و مشخصات VRR انجمن HDMI، که بخشی از استاندارد کامل HDMI 2.1 است. هم یک تلویزیون و هم یک دستگاه ورودی باید از یک فناوری VRR یکسان پشتیبانی کنند تا کار کند، و دستگاههای مختلف ممکن است فقط از VRR در یک پنجره نرخ تجدید خاص پشتیبانی کنند. به عنوان مثال، در یک صفحه نمایش 120 هرتز، VRR PS5 فقط بین 48 هرتز و 120 هرتز کار میکند.
به عنوان یادآوری، PS5 به طور رسمی از VRR انجمن HDMI پشتیبانی میکند، Xbox Series X و S از VRR انجمن HDMI و FreeSync پشتیبانی میکنند، در حالی که رایانههای شخصی بازی ممکن است بسته به اینکه از کارت گرافیک Nvidia یا AMD استفاده میکنند، از G-Sync یا FreeSync پشتیبانی کنند. یک تلویزیون بازی عالی از تمام فرمتهای VRR بزرگ پشتیبانی میکند، اما از دست دادن، به عنوان مثال، G-Sync، اگر فقط روی PS5 یا Xbox بازی میکنید، یک مشکل اساسی نیست.
8K (به آن نیاز ندارید)
یکی از چیزهایی که نیازی نیست نگران آن باشید، پشتیبانی از 8K است. اگرچه PS5 و Xbox Series X از نظر تئوری قادر به خروجی ویدیوی 8K هستند، اما تقریباً هیچ بازی برای آن وضوح ساخته نشده است و مزایای عملی 8K بسیار کم است، مگر اینکه قصد داشته باشید به طور غیر منطقی نزدیک به یک تلویزیون بزرگ بنشینید. تعداد انگشت شماری از تلویزیونهای 8K موجود در بازار معمولاً بسیار گران قیمت هستند نیز.
تلویزیونهای بازی خوب که میتوانید در حال حاضر تهیه کنید
در حالی که ما در Engadget به طور رسمی تلویزیونها را بررسی نمیکنیم، بازار را تحقیق کردهایم و چند مجموعه را جمعآوری کردهایم که به طور گسترده توسط سایر سایتهای بررسی حرفهای که به آنها اعتماد داریم، از جمله Rtings، Wirecutter، Reviewed، PCMag و دیگران، مورد استقبال خوبی قرار گرفتهاند.
به خاطر داشته باشید که هرگز زمان ایدهآلی برای خرید یک تلویزیون جدید وجود ندارد. قیمت مدلهای امروزی همیشه در حال کاهش است و ارتقاءهای سال آینده همیشه در گوشه و کنار هستند. بنابراین اگر نسخه 2024 یکی از توصیههای زیر را با تخفیف عمیق مشاهده کردید، ممکن است ارزش بهتری داشته باشد.
ریچارد لاولر در نسخه قبلی این گزارش مشارکت داشته است.