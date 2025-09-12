گلکسی F17 با قیمت ۱۶۳ دلار رونمایی شد

در نمای جلویی این گوشی، یک نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد با حفره‌ی دوربین U-شکل قرار دارد که از وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. این پنل که توسط گوریلا گلس ویکتوس محافظت می‌شود، گلکسی F17 را به ارزان‌ترین گوشی هوشمند بازار هند با این سطح از محافظت تبدیل کرده است. برای تأمین امنیت، حسگر اثر انگشت روی لبه‌ی کناری دستگاه تعبیه شده و یک اسپیکر مونو وظیفه‌ی پخش صدا را بر عهده دارد.

قلب تپنده‌ی گلکسی F17، پردازنده‌ی اگزینوس ۱۳۳۰ است که هرچند نسبت به نسل قبلی خود ارتقای قابل توجهی به شمار نمی‌آید، اما برای اجرای روان امور روزمره و اپلیکیشن‌ها عملکردی مناسب ارائه می‌دهد. این گوشی در دو نسخه با ۴ یا ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی ذخیره‌سازی عرضه می‌شود. علاوه بر این، کاربران می‌توانند از طریق کارت حافظه‌ی microSD، فضای ذخیره‌سازی را تا سقف ۲ ترابایت افزایش دهند که یک مزیت کلیدی در این رده‌ی قیمتی است.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این دستگاه، تعهد بی‌سابقه‌ی سامسونگ به پشتیبانی نرم‌افزاری است. گلکسی F17 با رابط کاربری One UI 7 عرضه می‌شود و وعده‌ی ۶ سال آپدیت نرم‌افزاری را به همراه دارد. این ویژگی، طول عمر مفید دستگاه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و آن را برای کاربرانی که به دنبال گزینه‌ای بادوام هستند، به انتخابی هوشمندانه بدل می‌کند. هرچند این مدل برای کسب عنوان بهترین گوشی سامسونگ در رده‌ی میان‌رده‌ها رقابت نمی‌کند، اما چنین پشتیبانی طولانی‌مدتی آن را در میان اقتصادی‌ها متمایز می‌سازد. سیستم دوربین شامل یک حسگر اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با لرزش‌گیر اپتیکال (OIS)، یک دوربین ماکروی ۲ مگاپیکسلی و یک دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی است. انرژی دستگاه نیز از طریق یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپرساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات تأمین می‌شود. این گوشی با گواهی IP54 در برابر گردوغبار و پاشش آب مقاوم است و قیمت آن از ۱۴٬۴۹۹ روپیه (۱۶۳ دلار) آغاز می‌شود.

