ترجمه زنده با AirPods برای کاربران اپل در اتحادیه اروپا در دسترس نخواهد بود

اروپا، بلوکی با 24 زبان رسمی و 287 زبان محاوره ای در مجموع، ویژگی ترجمه زنده با AirPods را در حال حاضر دریافت نخواهد کرد. این شرکت در صفحه در دسترس بودن ویژگی iOS خود اعلام کرد: "ترجمه زنده با AirPods در صورتی که در اتحادیه اروپا هستید و کشور یا منطقه حساب کاربری اپل شما نیز در اتحادیه اروپا باشد، در دسترس نیست." هیچ دلیلی ارائه نشد، اما ممکن است مربوط به قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی و تأثیر آن بر حریم خصوصی باشد.

اگر اینطور باشد، ممکن است اپل منتظر بماند تا اتحادیه اروپا این ویژگی را تأیید یا بررسی کند قبل از اینکه آن را در منطقه اجرا کند. قانون هوش مصنوعی به طور سختگیرانه تری برای "موارد استفاده پرخطر" شامل پتانسیل تبعیض یا نقض حریم خصوصی کاربران اعمال می شود. به همین منظور، اتحادیه اروپا ممکن است بخواهد اطمینان حاصل کند که تاریخ ذخیره شده هنگام استفاده از برنامه به طور ایمن و محلی در این بلوک نگهداری می شود.

عبارت اپل در مورد در دسترس بودن به نظر می رسد نشان می دهد که این ویژگی برای کاربران آمریکای شمالی و سایر کاربرانی که از این بلوک بازدید می کنند و احتمالاً برعکس، کار خواهد کرد. فقط کاربرانی که دارای حساب کاربری اپل اروپا هستند و در اروپا نیز حضور دارند، نمی توانند به این ویژگی دسترسی داشته باشند.

ترجمه زنده به کاربران دارای AirPods اجازه می دهد تا به طور طبیعی با گویندگان زبان های دیگر ارتباط برقرار کنند. اگر طرف مقابل نیز AirPods داشته باشد، مکالمه ترجمه شده و توسط هر دو نفر شنیده می شود. اگر با شخصی بدون AirPods صحبت می کنید، گفتار روی تلفن شما ترجمه می شود، جایی که می تواند توسط طرف مقابل خوانده یا شنیده شود.

ترجمه زنده برای اولین بار در WWDC به عنوان بخشی از iOS 26 معرفی شد و به عنوان یک ویژگی کلیدی برای AirPods Pro 3 در رویداد "Awe Dropping" اپل در روز سه شنبه رونمایی شد. این ویژگی روی آیفون 15 و دستگاه‌های جدیدتر که Apple Intelligence را اجرا می‌کنند، کار می‌کند و با AirPods Pro 3، AirPods Pro 2 و AirPods 4 پس از انتشار iOS 26 در 15 سپتامبر در دسترس خواهد بود.

در حال حاضر، ترجمه زنده از ترجمه بلادرنگ بین انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، پرتغالی (برزیل) و اسپانیایی پشتیبانی می کند. با این حال، اپل قصد دارد پشتیبانی از ایتالیایی، ژاپنی، کره ای و چینی (ساده شده) را در اواخر سال 2025 اضافه کند.