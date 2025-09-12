این هدفون های Anker Soundcore با ANC دوباره با قیمت 45 دلار به فروش می رسند

انتخاب برتر ما برای بهترین هدفون های بی سیم مقرون به صرفه دوباره با کمترین قیمت به فروش می رسند. می توانید هدفون بی سیم Anker Soundcore Space A40 را فقط با 45 دلار هم اکنون یا 44 درصد تخفیف از قیمت معمول آن خریداری کنید.

این هدفون ها شامل حذف نویز فعال (ANC) هستند که یک ویژگی نادر در این محدوده قیمتی است. در حالی که به اندازه ANC های گران قیمت تر از سونی، بوز و موارد مشابه پیچیده نیست، اما همچنان برای یک جفت با این قیمت مناسب است. به طور کافی صدای پس زمینه ثابت مانند هواپیما را کاهش می دهد. میکروفون داخلی که برای حالت شفافیت و تماس های تلفنی استفاده می شود کمی نامناسب است، به خصوص زمانی که در مناطق پر سر و صدا استفاده می شود.

اینها مقرون به صرفه هستند، بنابراین در حالی که نمی توان انتظار داشت که از نظر کیفیت صدا با هدفون های پرچمداری که صدها دلار قیمت دارند رقابت کنند، صدا با توجه به قیمت پایین آنها هنوز هم چشمگیر است. پروفایل صدا گرم است، با بیس بالایی قوی، در حالی که برخی از فرکانس های بالاتر جزئیات ظریف تری را از دست می دهند. برای کسانی که می خواهند صدای A40 ها را تنظیم کنند، هدفون ها را می توان با برنامه Soundcore جفت کرد که شامل یک EQ است.

گوشی های کوچک و گرد به راحت پوشیدن A40 ها برای مدت طولانی کمک می کنند و قاب شارژ، عمر باتری 10 ساعته را تا حدود 50 ساعت دیگر افزایش می دهد. هدفون های بی سیم Anker Soundcore Space A40 در حال حاضر یکی از بهترین گزینه های ارزشی در بازار هستند و این فروش آنها را جذاب تر می کند.

