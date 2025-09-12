رویداد تلفن آیفون ۱۷ سهشنبه گذشته جدیدترین آیفون ۱۷ را فاش کرد - از جمله آیفون Air فوقالعاده نازک. (میتوانید همه چیزهایی را که اپل اعلام کرد یا راهاندازی کامل آیفون ۱۷ را دوباره تماشا کنید، ببینید.) این شرکت اطلاعیههای خود را با سه مدل جدید اپل واچ و همچنین AirPods Pro 3 کاملاً جدید تکمیل کرد.
خبر حتی بهتر این است که بسیاری از ما که به آیفونهای قدیمیتر پایبند هستیم، بالاخره میتوانیم iOS 26 را در عرض چند روز نصب کنیم: این سیستم عامل در روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر، در کنار سایر سیستمعاملهای جدید اپل ارائه میشود. اما لازم نیست برای آزمایش ویژگیهای جدید صبر کنید، زیرا اگر از نسخههای بتا عمومی یا توسعهدهندگان استفاده کردهاید، میتوانید RC (نسخه کاندید) iOS 26 را که بهتازگی منتشر شده، دانلود و نصب کنید. ( پیشنمایش نسخه بتای عمومی iOS 26 ما را برای اطلاعات بیشتر ببینید.) اولین چیزی که متوجه خواهید شد، یک زبان طراحی شفاف جدید است که اپل آن را شیشه مایع مینامد. این ظاهر شفاف را میتوان در داخل برنامهها و همچنین در صفحههای قفل و اصلی خود پیدا کرد. این بازنگری یکی از چندین تغییر بزرگ است که در iOS، macOS، iPadOS، watchOS و بقیه مجموعه نرم افزاری اپل ایجاد میشود.
پس از اینکه اپل در سال گذشته برنامههای هوش مصنوعی خود را بیش از حد تبلیغ کرد، نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبودهای اساسی کیفیت زندگی با iOS 26 متمرکز کرد. برای مثال، اضافات مفید متعددی به برنامههای تلفن و پیامها اضافه شده است: مدیران اپل توانایی حذف پیامهای متنی هرزنامه یا فرستندههای ناشناس و گزینهای برای حفظ جایگاه خود در تماس تلفنی را هنگام انتظار برای پاسخگویی نماینده، تشریح کردند.
به نظر میرسد با هر نسخه بتا، بهبودهای جدید اضافی ظاهر میشوند (یا حداقل به آنها اشاره میشود)، مانند ویژگی ترجمه زنده AirPods، که اپل در طول رویداد در مورد آن صحبت کرد. ما همچنین یک انیمیشن جهشی جدید را در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل مشاهده کردیم. اکثر مدلهای جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هر دو نسخه بتا و نسخه نهایی). ما فهرستی کامل از ویژگیهای جدیدی را که در پاییز امسال ارائه میشوند، در زیر جمعآوری کردهایم.
iOS 26 چیست؟
سیستمعامل فعلی آیفون iOS 18 است که اپل همچنان بهطور فعال آن را بهروز میکند - برای مثال، نسخه 18.6.1 ماه گذشته منتشر شد تا عملکرد نظارت بر اکسیژن خون Apple Watch را برای برخی از کاربران در ایالات متحده بازیابی کند. اخیراً، اپل iOS 18.6.2 را منتشر کرد تا آسیبپذیری مربوط به پردازش تصویر را برطرف کند.
اما انتظار نداشته باشید که iOS 19 را ببینید. در عوض، اپل از قرارداد نامگذاری خود به iOS 26 میپرد. (انتظار میرود اپل همزمان iOS 18.7 را منتشر کند، به گفته MacRumors، برای رفع مشکلات امنیتی.) این شرکت تصمیم گرفته است شماره نسخههای iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال، مشابه سال مدل خودروها، هماهنگ کند. بنابراین در حالی که iOS و سیستمعاملهای خواهر و برادر آن در اواخر سال ۲۰۲۵ منتشر خواهند شد، همگی با "۲۶" تعیین شدهاند تا سال آینده را منعکس کنند.
طراحی شیشه مایع چیست؟
بیایید صادق باشیم. از بین تمام چیزهایی که در WWDC امسال اعلام شد، طراحی جدید شیشه مایع ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و قفل آیفون سال به سال تقریباً یکسان به نظر میرسند - آخرین چیز هیجانانگیز (به نظر من) گزینه افزودن زیباییشناسی خود به صفحه اصلی با سفارشی کردن برنامهها و ویجتهای خود بود. بنابراین دیدن ظاهر جدید صفحه اصلی و قفل، طراوتبخش است.
پس دقیقاً شیشه مایع چیست؟ اپل آن را یک " ماده شفاف جدید " مینامد، زیرا برنامهها و ویجتها شفاف هستند. با این حال، صفحه همچنان میتواند بسته به محیط، با حالتهای تاریک و روشن سازگار شود. همچنین دکمههایی با طراحی شناور جدید را در چندین برنامه، مانند تلفن و Maps، مشاهده خواهید کرد. آنها طوری طراحی شدهاند که کمتر از دکمههای فعلی حواسپرتکننده باشند، اما همچنان بهراحتی قابل مشاهده هستند. در حالی که بازنگری طراحی از زمان اعلام آن بحثبرانگیز بوده است، برخی - از جمله Devindra Hardawar از Engadget - جهت جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طرحهای Windows Vista Aero شفاف مایکروسافت از حدود بیست سال پیش باشد.
با این حال، از زمان انتشار iOS 26 بتا 2، اپل قبلاً برخی از نظرات کاربران را در این طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی مکانها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمیتوانند از آن فرار کنند: این شرکت میگوید شیشه مایع طوری طراحی شده است که تمام پلتفرمهای آن را منسجمتر کند. در اینجا نگاهی به این داریم که زیباییشناسی شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما چگونه خواهد بود.
ویژگیهای جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟
iOS 26 فهرستی طولانی از ویژگیهای جدید دارد. در میان ارزشمندترینها:
طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت میتوانید مخاطبین، تماسهای اخیر و پیامهای صوتی را همه در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای یک ویژگی جدید به نام Hold Assist است که هنگامی که یک نماینده به تلفن میآید به شما اطلاع میدهد تا از موسیقی آسانسور اجتناب کنید و به انجام کارهای دیگر ادامه دهید.
ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیامها: iOS 26 این قابلیت را به ارمغان میآورد که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با کسی که به زبان دیگری صحبت میکند، مکالمه داشته باشید. ترجمه زنده مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه میکند، که منجر به برخی تعاملات توقف و حرکت در مثالهایی میشود که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت.
نظرسنجی در چتهای گروهی: از مرتبسازی پیامهایی که به نظر میرسد صدها پیام در چت گروهی شما باشد خسته شدهاید؟ شما و دوستانتان به زودی میتوانید نظرسنجیهایی را در پیامهای گروهی ایجاد کنید تا در مورد چیزهایی مانند اینکه در کدام نقطه ناهارخوری غذا میخورید یا ماشین چه کسی را در سفر جادهای میبرید، تصمیم بگیرید.
فیلتر کردن فرستندههای ناشناس در پیامها: اگر پیامهای متنی هرزنامه در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر احضاریهها دریافت نکردهاید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که دریافت کردهایم، آن پیامهای آزاردهنده به زودی در یک پوشه جداگانه فیلتر میشوند.
هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان میدهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما است جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر یک جفت کفش را در عکسی در اینستاگرام مشاهده کردید که کسی پوشیده است، میتوانید از آن اسکرین شات بگیرید و از Visual Intelligence استفاده کنید تا آن کفشها (یا کفشهای مشابه) را به صورت آنلاین پیدا کنید.
تبهای عکسها برگشتهاند: برای هرکسی که از تغییرات سال گذشته در برنامه عکسها ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید تبهای شما در حال بازگشت هستند. کتابخانه و مجموعهها فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین مجبور نیستید به طور بینهایت پیمایش کنید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.
بهروزرسانیهای برنامه دوربین: پیمایش در برنامه دوربین در iOS 26 باید سادهتر باشد، زیرا همه دکمهها و منوها در نقاط مناسبی قرار دارند - کشیدن کمتر، عکس گرفتن بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما میگوید آیا لنز شما نیاز به تمیز کردن دارد یا خیر.
ویژگی "ایمنی ارتباط" FaceTime: به نظر میرسد یک افزودنی جدیدتر به iOS 26 ویژگی "ایمنی ارتباط" FaceTime است که در صورت تشخیص برهنگی، ارتباطات را متوقف میکند. به نظر میرسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده میکند و در نتیجه هرگونه مشکل حریم خصوصی مبتنی بر ابر را از بین میبرد.
گزینههای جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیمتر میشود، با یک ساعت جالبتر، جلوههای تصویر زمینه سه بعدی، ویجتهای بیشتر و گزینههای حالت فوکوس بهتر.
تنظیمات زنگ هشدار جدید: دیگر با تنظیمات چرت زدن 9 دقیقهای در زنگهای خود گیر نخواهید کرد. در عوض، این گزینه را خواهید داشت که زمان چرت زدن خود را از یک تا 15 دقیقه تغییر دهید.
اسکرین شاتها متفاوت به نظر میرسند: هنگام گرفتن اسکرین شات، چندین ویژگی جدید را مشاهده خواهید کرد، از جمله "برجسته کردن برای جستجو"، گزینه جستجوی تصویر خود در گوگل و ChatGPT برای هر سؤالی که در مورد تصویر دارید وجود دارد.
تغییرات جدیدی که در iPadOS 26 ایجاد میشود
iPad شما در هنگام بهروزرسانیهای بزرگ نادیده گرفته نمیشود. در اینجا چیزهایی است که در پاییز امسال ارائه میشوند.
چند وظیفهای و پنجرهبندی واقعی: هنگامی که جدیدترین بهروزرسانی را دانلود میکنید، میتوانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه خود اجرا کنید. پس از باز کردن یک برنامه، آن برنامه به طور معمول روی صفحه شما ظاهر میشود، اما میتوانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه خود جابجا کنید تا فضایی برای برنامههای دیگر ایجاد کنید. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، میتوانید آن را خاموش کنید.
بهروزرسانی بصری: همراه با سایر سیستم عاملهای جدید، iPadOS 26 با زیباییشناسی شیشه مایع ارائه میشود. این ظاهر جدید روی صفحه قفل و اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر میشود.
نوار منو جدید: وقتی انگشت خود را روی صفحه به پایین میکشید، نوار منو جدید با گزینههایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر میشود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.
فراتر از اینها موارد بیشتری وجود دارد، بنابراین حتماً اولین برداشتهای ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.
درباره AirPods چطور؟
AirPods نیز با iOS 26 بهروز میشوند . در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجهتر آورده شده است.
ضبط صدای پیشرفته: اپل این را ضبط صدای "با کیفیت استودیو" مینامد و با آن، وضوح بیشتری را در محیطهای پر سر و صدا متوجه خواهید شد.
کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، میتوانید با یک فشار روی AirPods خود، عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه iPhone یا iPad شما عکس را بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیهای دریافت خواهید کرد.
ویژگی ترجمه زنده: رویداد اپل تأیید کرد که ترجمه زنده در AirPods Pro 3، AirPods Pro 2 و AirPods 4 با ANC زمانی که با آیفونهایی که iOS 26 را اجرا میکنند جفت شوند، ارائه میشود.
نظارت بر ضربان قلب: اپل این هفته هدفونهای جدید AirPods Pro 3 را معرفی کرد که شامل نظارت بر ضربان قلب هستند. این هدفونها با برنامه Health اپل و سایر برنامههای تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی میکنند، کار میکنند.
آیا سیری به روز رسانی میشود؟
سیری در یک الگوی انتظار است. اپل قبلاً مشخص کرده بود که دستیار صوتی هوشمندتر آن - که اولین بار در WWDC 2024 وعده داده شد - تا نقطهای در " سال آینده " به تأخیر افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات عمدهای را در نسخههای بتا فعلی داشته باشید. اما گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با تکیه بر مدلهای هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT یا Claude OpenAI، به سیری یک پیوند مغزی بزرگتر بدهد، که میتواند سال ۲۰۲۶ را به یک سال محوری تبدیل کند. گزارش شده است که این شرکت در حال کار بر روی یک چت بات هوش مصنوعی "سادهسازی شده" برای رقابت با ChatGPT نیز هست.
کدام آیفونها میتوانند به iOS 26 ارتقا پیدا کنند؟
تعدادی از مدلهای آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا میکنند - iPhone XR، XS و XS Max - با آخرین ارتقا سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی از سال 2019 یا بعد از آن واجد شرایط iOS 26 خواهد بود:
-
iPhone SE (نسل دوم یا بعد از آن)
-
iPhone 11
-
iPhone 11 Pro
-
iPhone 11 Pro Max
-
iPhone 12
-
iPhone 12 mini
-
iPhone 12 Pro
-
iPhone 12 Pro Max
-
iPhone 13
-
iPhone 13 mini
-
iPhone 13 Pro
-
iPhone 13 Pro Max
-
iPhone 14
-
iPhone 14 Plus
-
iPhone 14 Pro
-
iPhone 14 Pro Max
-
iPhone 15
-
iPhone 15 Plus
-
iPhone 15 Pro
-
iPhone 15 Pro Max
-
iPhone 16
-
iPhone 16 Plus
-
iPhone 16 Pro
-
iPhone 16 Pro Max
-
iPhone 16e
-
iPhone 17
-
iPhone Air
-
iPhone 17 Pro
-
iPhone 17 Pro Max
نحوه نصب نسخه بتای iOS 26
نسخه بتای عمومی iOS 26 برای دانلود از طریق برنامه نرم افزار بتای اپل در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، برای امتحان کردن تمام آخرین ویژگیها باید ثبت نام کنید. فقط به beta.apple.com مراجعه کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید. این رایگان است.
پس از ورود، میتوانید آن را با رفتن به Settings > General > Software Update و انتخاب iOS 26 public beta نصب کنید.
یک هشدار: اگر با هر گونه خطری که در استفاده از سیستم عاملی که نهایی نشده است، مشکلی ندارید، با آیفون اصلی خود ثبت نام نکنید.
نسخه نهایی iOS 26 چه زمانی منتشر میشود؟
iOS 26 در 15 سپتامبر به صورت رایگان برای عموم منتشر میشود که کمتر از یک هفته دیگر است.
اگر بیشتر به ویژگیهای Apple Intelligence که در حال ارائه هستند علاقه دارید، در اینجا همه چیزهایی است که اپل برای iOS، macOS و موارد دیگر در طول WWDC فاش کرد. همچنین، بررسی کنید که چگونه اسکرین شاتهای iOS 26 میتوانند پیش نمایشی جذاب از بازنگری به تعویق افتاده سیری اپل باشند.
