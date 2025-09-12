MotoE، مسابقات جهانی موتورسیکلت برقی، به دلیل عدم علاقه متوقف می شود

فدراسیون بین المللی موتورسواری (FIM) و MotoGP مسابقات جهانی موتورسیکلت برقی MotoE را پس از فصل 2025 متوقف می کنند. این سازمان ها به کمبود تماشاگر و بازاری برای موتورسیکلت های الکتریکی با عملکرد بالا اشاره می کنند که "آنطور که انتظار می رفت توسعه نیافته است."

"امروز ما تعلیق مسابقات قهرمانی جهانی FIM MotoE را اعلام می کنیم." خورخه ویگاس، رئیس FIM در بیانیه ای گفت. "علیرغم تمام تلاش‌های انجام شده برای ترویج این دسته نوآورانه به همراه (دارنده حقوق MotoGP) دورنا، واقعیت این است که ما به اهداف خود نرسیده‌ایم و همچنین صنعت مرتبط با موتورسیکلت‌های برقی با عملکرد بالا."

دو مسابقه دیگر در فصل 2025 MotoE باقی مانده است. وقفه نامحدود پس از آن آغاز می شود. MotoGP و FIM گفتند که به نظارت بر صنعت ادامه خواهند داد تا دریابند چه زمانی موتور سیکلت های برقی به اندازه کافی مرتبط می شوند تا دوباره بتوانند یک برنامه رویداد قوی را حفظ کنند.

سال افتتاحیه MotoE در سال 2019 بود، که با تنها شش مسابقه چهار دور در طول فصل آغاز شد. در ابتدا سر و صدایی به پا کرد، زیرا مدار به 16 مسابقه هشت دور گسترش یافت. با این حال، این تعداد در سال 2025 به هفت دور کاهش یافت.

ویدیو پخش کننده یوتیوب

دوکاتی موتورسیکلت های مسابقه ای را برای همه تیم ها در کلاس MotoE پس از جایگزینی Energica Ego Corsa در سال 2023 فراهم کرد. این موتور سیکلت های برقی به حداکثر سرعت 171 مایل در ساعت رسیدند و بدیهی است که برد کافی برای تکمیل یک مسابقه کامل را داشتند. موتور سیکلت های سنتی MotoGP به سرعت 224 مایل در ساعت می رسند.