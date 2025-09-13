Gmail اکنون خریدهای شما را در یک تب جدید فیلتر می کند

گوگل در حال ارائه یک بهروزرسانی برای Gmail در موبایل و وب است که پیگیری ایمیلها برای تحویلهای شما را آسانتر میکند. برجستهترین تغییری که خواهید دید یک تب جدید "خریدها" است، جایی که Gmail تمام ایمیلهای مربوط به تحویل شما را قرار میدهد تا بتوانید آنها را در یک مکان مشاهده کنید. در برنامه، می توانید از طریق منوی کناری به نمای جدید دسترسی پیدا کنید. فقط روی نماد همبرگر در جعبه متن در بالای رابط کلیک کنید.
حتی اگر تحویلها اکنون تب مخصوص به خود را دارند، Gmail همچنان بستههایی را که قرار است در همان روز برسند، بهعنوان کارت در بالای صندوق ورودی اصلی شما نشان میدهد، همانطور که در تصویر بالا میبینید. هر کارت دارای یک دکمه "مشاهده مورد" یا "پیگیری بسته" است که می توانید بدون نیاز به جستجو برای ایمیل تحویل اصلی، روی آن کلیک یا ضربه بزنید. تب جدید تحویل از امروز در حسابهای Gmail شخصی شما شروع به نمایش میکند.
علاوه بر این، گوگل در حال بهروزرسانی تب تبلیغات Gmail است و به شما امکان میدهد ایمیلها را در آن بر اساس "مرتبط ترین" مرتب کنید. Gmail تصمیم می گیرد که کدام برندها و ایمیل ها برای شما مرتبط تر هستند بر اساس اینکه در گذشته بیشتر با چه چیزهایی تعامل داشته اید. همچنین "یادآوریهایی" را در مورد معاملات و پیشنهادات آینده که به زودی منقضی می شوند برای شما ارسال می کند. تغییرات در تب تبلیغات را در هفته های آینده خواهید دید.