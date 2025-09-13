دوربین تله‌فوتو آیفون ۱۷ پرو عملکرد بهتری نسبت به دوربین گلکسی S25 اولترا دارد

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط اپل، دوربین تله‌فوتوی آیفون 17 پرو با سنسوری که ۵۶ درصد بزرگ‌تر از نسل قبل است، دیافراگم f/2.8 و پیکسل‌های ۷ میکرونی، زوم ۸ برابری با «کیفیت اپتیکال» ارائه می‌دهد. مهم‌تر از آن، تحلیل‌ها تأیید می‌کنند که این سنسور قادر است ۴۴ درصد نور بیشتری نسبت به سنسور تله‌فوتوی به‌کاررفته در گلکسی S25 اولترا جذب کند. این تفاوت در توانایی جذب نور، یک مزیت فنی بسیار بزرگ و تعیین‌کننده است.

توانایی جذب نور بیشتر به طور مستقیم به بهبود چشمگیر کیفیت تصاویر، به‌ویژه در شرایط نوری نامساعد، منجر می‌شود. این ویژگی باعث ثبت جزئیات دقیق‌تر، کاهش نویز دیجیتال و تولید عکس‌هایی زنده‌تر می‌شود. با توجه به این مشخصات، انتظار می‌رود دوربین آیفون 17 پرو در مقایسه‌های عکاسی زوم، به راحتی رقیب اصلی خود را پشت سر بگذارد.

البته، عملکرد نهایی دوربین به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد و پردازش نرم‌افزاری نقشی به اندازه‌ی سخت‌افزار ایفا می‌کند. به همین دلیل، مقایسه‌های عملی که توسط کارشناسان مستقل انجام خواهد شد، قضاوت نهایی را مشخص خواهد کرد. با این حال، معرفی این فناوری جدید توسط اپل، سامسونگ را در موقعیت دشواری قرار داده است. در شرایطی که شایعات از تضعیف دوربین تله‌فوتوی گلکسی S26 اولترا حکایت دارند، این پیشرفت اپل می‌تواند منجر به ناامیدی کاربران سامسونگ در آینده‌ی نزدیک شود و موازنه‌ی قدرت را در بازار گوشی‌های پرچمدار تغییر دهد. برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 پرو از 1099 دلار آغاز می‌شود و قیمت پایه مدل 17 پرو مکس 1199 دلار است.

