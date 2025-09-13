سناتورها خواستار توقف استفاده ICE از برنامه تشخیص چهره شدند

سناتورها ادوارد جی. مارکی، ران وایدن و جف مرکلی پنجشنبه نامهای به تاد لیونز، مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) ارسال کردند و از این سازمان خواستند استفاده از «Mobile Fortify» را متوقف کند، یک برنامه تلفن هوشمند که از شناسایی بیومتریک، از جمله تشخیص چهره استفاده میکند. قانونگذاران گفتند که تشخیص چهره همچنان غیرقابل اعتماد است و هشدار دادند که نظارت بلادرنگ میتواند تأثیر بازدارندهای بر فعالیتهای محافظتشده قانون اساسی داشته باشد.
"همانطور که مطالعات نشان دادهاند، زمانی که افراد معتقدند تحت نظارت هستند، احتمال کمتری دارد که در فعالیتهای محافظت شده توسط اصلاحیه اول، مانند اعتراضات یا تجمعات شرکت کنند - که اساس دموکراسی ما را تضعیف میکند"، سناتورها نوشتند.
آنها از این سازمان خواستند تا 2 اکتبر به این سوالات پاسخ دهد که چه کسی این برنامه را ساخته است، چه زمانی مستقر شده است، آیا ICE دقت آن را آزمایش کرده است، مبنای قانونی برای استفاده از آن و سیاستهای فعلی سازمان در مورد استفاده از این ابزار چیست. آنها همچنین پرسیدند که آیا ICE متعهد به پایان دادن به استفاده از Mobile Fortify خواهد شد یا خیر، و اگر چنین نیست، دلیل آن را توضیح دهد. این نامه همچنین توسط سناتورها الیزابت وارن، کوری بوکر، کریس ون هولن، تینا اسمیت، برنی سندرز و آدام شیف امضا شد.
در اوایل تابستان امسال واشنگتن پست گزارش داد که پلیس نیواورلئان مخفیانه از تشخیص چهره در یک شبکه دوربین خصوصی با بیش از 200 فید زنده استفاده میکرد. این کار به مدت دو سال ادامه داشت، علیرغم مصوبات شهری که ایجاب میکرد این فناوری فقط برای جستجوی مظنونان خاص جرایم خشونتآمیز استفاده شود و استفاده از آن مستند و به شورای شهر گزارش شود. فناوری تشخیص چهره همچنان بحثبرانگیز است، اگرچه اکثریت آمریکاییها از استفاده از آن هم در اجرای قانون و هم در محل کار، با محدودیتهایی، حمایت میکنند.
از آنجایی که هنوز هیچ مقررات فدرالی در مورد استفاده از تشخیص چهره وجود ندارد، ایالتها مجبور شدهاند محافظتهای خود را ایجاد کنند، ایالتهایی مانند ایلینوی به افراد اجازه میدهند برای خسارات ناشی از سوء استفاده از دادههای بیومتریک شکایت کنند و رضایت کتبی برای استفاده از آن را الزامی میکنند. سال گذشته متا برای جمعآوری ادعایی دادههای بیومتریک میلیونها تگزاسی بدون رضایت آنها، 1.4 میلیارد دلار غرامت به ایالت تگزاس پرداخت کرد (بزرگترین تسویه حساب مالی که تاکنون به یک ایالت پرداخت شده است).