سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۷ با طراحی جدید معرفی شد

یکی از برجسته‌ترین پیشرفت‌ها در این نسل، نمایشگر دستگاه است. سونی اکسپریا 10 مارک 7 به یک صفحه‌نمایش 6.1 اینچی اولد با وضوح +Full HD مجهز شده که اکنون از نرخ نوسازی 120 هرتز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی، پیمایش در رابط کاربری و اجرای محتوا را بسیار روان‌تر از گذشته می‌سازد. در بخش عکاسی نیز، سونی یک سیستم دوربین سه‌گانه‌ی کارآمد را تعبیه کرده است. حسگر اصلی این مجموعه یک دوربین 50 مگاپیکسلی واید است که می‌تواند به‌عنوان یک لنز با بزرگ‌نمایی اپتیکال 2 برابری نیز عمل کند. در کنار آن، یک لنز 13 مگاپیکسلی اولترا واید برای ثبت تصاویر با زاویه‌ی دید گسترده قرار دارد و یک دوربین 8 مگاپیکسلی در جلو، وظیفه‌ی ثبت سلفی‌ها را بر عهده دارد.

انرژی مورد نیاز این گوشی از یک باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که طبق ادعای سونی، تا دو روز دوام می‌آورد و از شارژ سریع PD نیز پشتیبانی می‌کند. در زمینه‌ی نرم‌افزار، اکسپریا 10 مارک 7 با اندروید 15 عرضه می‌شود و سونی با وعده‌ی ارائه‌ی چهار نسخه‌ی اصلی اندروید و شش سال به‌روزرسانی امنیتی، خیال کاربران را از بابت پشتیبانی طولانی‌مدت راحت کرده است. امکانات جانبی این محصول نیز کامل است؛ از حسگر اثر انگشت اولتراسونیک و اسپیکرهای استریوی جلویی گرفته تا جک 3.5 میلی‌متری هدفون که امروزه کمتر دیده می‌شود. این گوشی همچنین با داشتن گواهی‌های IPX5/IPX8 و IP6X، در برابر نفوذ آب و گردوغبار مقاوم است و از اتصالات مدرنی چون وای‌فای 6، بلوتوث 5.4 و NFC بهره می‌برد. سونی این مدل را با قیمت 449 یورو در رنگ‌های سفید، فیروزه‌ای و مشکی زغالی عرضه می‌کند، هرچند فهرست بازارهای دریافت‌کننده‌ی آن هنوز مشخص نیست.

منبع: GSMArena

نوشته سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۷ با طراحی جدید معرفی شد اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala