طبق این آمار، هواوی با عرضهی ۹٫۹ میلیون دستگاه جایگاه اول را حفظ کرده است. اما برندهی اصلی این فصل، شیائومی بود که با یک رشد انفجاری ۶۱ درصدی، فروش خود را به ۹٫۵ میلیون واحد رساند و فاصلهی خود با اپل را به بیش از دو میلیون دستگاه افزایش داد. اپل نیز با فروش ۷٫۴ میلیون دستگاه، عملکردی قوی داشت، اما این رشد در برابر جهش رقیب چینیاش کافی نبود. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، اپل با ۵٫۷ میلیون دستگاه، فاصلهی بسیار کمی با شیائومی (۵٫۹ میلیون دستگاه) داشت.
این تغییرات نشاندهندهی استراتژی تهاجمی شرکتهای چینی برای کسب سهم بازار بیشتر است. در حالی که کل بازار با رشد ۱۲٫۳ درصدی به فروش ۴۹٫۲ میلیون دستگاه رسید، این شیائومی بود که بیشترین سهم را از این رشد به خود اختصاص داد. در سوی دیگر این رقابت، سامسونگ قرار دارد که با تجربهی رشد منفی ۲٫۱ درصدی در فروش، روزهای خوبی را سپری نمیکند و تنها برند در میان پنج شرکت برتر است که با افت مواجه شده است.
البته تحلیلگران اشاره میکنند که جایگاه اپل در سهماههی دوم نباید به عنوان یک شکست تلقی شود. این فصل به طور سنتی برای اپل دورهی آرامی است، زیرا هیچ محصول جدیدی در این بازه معرفی نمیشود. معرفی نسل جدید اپل واچ در اواخر سهماههی سوم، همواره به یک جهش بزرگ در فروش در سهماههی پایانی سال منجر میشود. بنابراین، پیشبینی میشود که گزارشهای بعدی IDC تصویر بسیار متفاوتی از جایگاه اپل در این بازار رقابتی ارائه دهند.
منبع: 9to5mac
منبع متن: digikala