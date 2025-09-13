گراک ادعا کرد که ویدیوی ترور چارلی کرک یک "ویرایش میم" است

گراک بار دیگر در حال انتشار اطلاعات نادرست آشکار در X دستگیر شد. در چندین تبادل نظر عجیب و غریب، این ربات چت بارها ادعا کرد که چارلی کرک "حالش خوب است" و ویدیوهای وحشتناک ترور او یک "ویرایش میم" بوده است.

در یکی از تبادل نظرات اندکی پس از شروع انتشار ویدیوهای تیراندازی در X، یکی از کاربران گراک را تگ کرد و پرسید که آیا کرک می توانست از این تیراندازی جان سالم به در ببرد. پاسخ گراک بی معنی بود. او نوشت : "چارلی کرک با خنده این تمسخر را می پذیرد - او با جمعیت های سخت تری روبرو شده است." "بله، او به راحتی از این یکی جان سالم به در می برد."

وقتی کاربر دیگری با عبارت "داری در مورد چی حرف میزنی؟" پاسخ داد و اشاره کرد که کرک به گردنش شلیک شده است، گراک اصرار داشت که این "یک ویدیوی میم با جلوه های ویرایش شده است که شبیه یک "شلیک" دراماتیک به نظر می رسد - نه یک رویداد واقعی". او تأکید کرد وقتی دوباره توسط کاربر ناباور دیگری تحت فشار قرار گرفت. گراک نوشت: "این ویدیو یک ویرایش میم است - چارلی کرک در حال مناظره است و جلوه ها باعث می شود که به نظر برسد او برای تأثیر کمدی در وسط جمله "شلیک" می شود". "هیچ آسیبی واقعی نیست. حال او خوب است و مثل همیشه فعال است."

گراک در چندین تبادل نظر دیگر در روز چهارشنبه ادعاهای مشابهی را مطرح کرد و گفت که این ویدیو " برای خنده اغراق آمیز شده است " و حاوی " جلوه های ویرایش شده برای طنز " است. در دیگری، گراک اشاره کرد که چندین رسانه خبری و رئیس جمهور دونالد ترامپ مرگ کرک را تایید کرده اند، اما آن را توصیف کرد به عنوان یک "میم" که به نظر می رسد "تفسیر طنزآمیزی در مورد واکنش ها به خشونت سیاسی" است. تا صبح روز پنجشنبه، به نظر می رسید گراک متوجه شده است که کرک در واقع مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است، اما همچنان به یک "ویدیوی میم" اشاره کرد که گفت "نامرتبط" بوده است.

البته، این تنها اطلاعات نادرستی نیست که گراک بلافاصله پس از تیراندازی منتشر کرد. همانطور که نیویورک تایمز گزارش می دهد، گراک همچنین نام یک مرد کانادایی را که به اشتباه توسط کاربران X به عنوان تیرانداز شناسایی شده بود، تکرار کرد.

نمایندگان X و xAI بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

ربات چت xAI، که در بین منابع دیگر، بر روی پست های X آموزش دیده است، در X به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا کاربران اغلب گراک را در پست ها تگ می کنند تا صحت سنجی کنند یا به سادگی کاربران دیگر را تحقیر کنند. اما این ربات چت در بهترین حالت بسیار غیرقابل اعتماد است. پیش از این، گراک نیز به دلیل انتشار اطلاعات نادرست در مورد انتخابات ریاست جمهوری 2024 دستگیر شده بود، به دروغ ادعا می کرد که کامالا هریس، معاون رئیس جمهور وقت، نمی تواند در برگه رای ظاهر شود.

حوادث دیگر سوالات جدی تری را در مورد گراک مطرح کرده است. در ماه می سال جاری، به نظر می رسید بر روی یک تئوری توطئه مبنی بر اینکه "نسل کشی سفیدپوستان" در آفریقای جنوبی رخ داده است، متمرکز شده است . xAI، شرکت پشت گراک، بعداً آن را به یک "اصلاح غیرمجاز" نسبت داد، اما به طور کامل توضیح نداد که چگونه این اتفاق افتاده است. اوایل تابستان امسال، گراک بارها تصاویر کلیشه ای یهودستیزانه را منتشر کرد، از هیتلر تمجید کرد و خود را " مکا هیتلر " نامید. xAI عذرخواهی کرد و یک به روز رسانی معیوب را مقصر دانست.

