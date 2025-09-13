کمیسیون تجارت فدرال در حال انجام یک بررسی رسمی در مورد شرکتهایی است که چتباتهای هوش مصنوعی ارائه میدهند که میتوانند به عنوان همراه عمل کنند. این تحقیق هنوز به هیچ نوع اقدام نظارتی مرتبط نیست، اما هدف آن آشکار ساختن این است که شرکتها چگونه «اثرات منفی احتمالی این فناوری را بر کودکان و نوجوانان اندازهگیری، آزمایش و نظارت میکنند.»
از هفت شرکت خواسته شده است تا در تحقیقات FTC شرکت کنند: شرکت مادر گوگل، آلفابت، Character Technologies (سازنده Character.AI)، متا، زیرمجموعه آن اینستاگرام، OpenAI، اسنپ و X.AI. FTC از شرکتها میخواهد اطلاعات مختلفی را ارائه دهند، از جمله نحوه توسعه و تأیید شخصیتهای هوش مصنوعی و «کسب درآمد از تعامل کاربران». شیوههای داده و نحوه محافظت شرکتها از کاربران زیر سن قانونی نیز از جمله مواردی است که FTC امیدوار است اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کند، تا حدی برای اینکه ببیند آیا سازندگان چتبات «قانون حمایت از حریم خصوصی آنلاین کودکان را رعایت میکنند یا خیر.»
FTC انگیزه روشنی برای تحقیقات خود ارائه نمیدهد، اما در یک بیانیه جداگانه، کمیسر FTC، مارک میدور، پیشنهاد میکند که کمیسیون در حال پاسخ به گزارشهای اخیر از نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال درباره «چتباتهایی که ایده خودکشی را تقویت میکنند» و درگیر «بحثهای با مضمون جنسی با کاربران زیر سن قانونی» میشوند، است.
میدور مینویسد: «اگر حقایق - که از طریق تحقیقات بعدی و مناسب اجرای قانون، در صورت لزوم - نشان دهد که قانون نقض شده است، کمیسیون نباید در اقدام برای محافظت از آسیبپذیرترین افراد در میان ما تردید کند.»
از آنجا که مزایای بلندمدت بهرهوری استفاده از هوش مصنوعی کمتر و کمتر قطعی میشود، اثرات منفی فوری حریم خصوصی و سلامتی به خوراک داغی برای تنظیمکنندهها تبدیل شده است. دادستان کل تگزاس قبلاً تحقیقات جداگانهای را در مورد Character. AI و Meta AI Studio به دلیل نگرانیهای مشابه در مورد حریم خصوصی دادهها و چتباتهایی که ادعا میکنند متخصصان سلامت روان هستند، آغاز کرده است.