بازی‌های بازسازی‌شده Tomb Raider ظاهراً از هوش مصنوعی برای تغییر صدای فرانسوی لارا کرافت استفاده کرده‌اند

Françoise Cadol صداپیشه لارا کرافت در نسخه‌های فرانسوی بازی‌های Tomb Raider IV-VI Remastered است. او یک اخطاریه قانونی برای ناشر بازی‌ها، Aspyr، ارسال کرده است و ادعا می‌کند که یک وصله اخیر از هوش مصنوعی برای تغییر عملکرد او بدون رضایتش استفاده کرده است. این خبر در ابتدا توسط نشریه فرانسوی Le Parisien و سپس توسط Game Developer گزارش شد.

بر اساس یادداشت‌های وصله آگوست 2025 برای مجموعه بازی بازسازی‌شده، Tomb Raider VI با برخی تنظیمات در صدا و صوت خود به‌روزرسانی شد. آخرین به‌روزرسانی «مشکلاتی را که در آن صداگذاری‌ها و خطوط صوتی مختلف بسیار آرام بودند، به‌ویژه در نسخه پرتغالی برزیلی» برطرف کرد و «برخی صداگذاری‌هایی که در نسخه استیم وجود نداشتند، بازیابی شدند». به گزارش Le Parisien، طرفداران به Cadol هشدار دادند که به نظر می‌رسد نسخه فرانسوی بازی به‌روزرسانی‌شده با ارائه اصلی او متفاوت است، که گمان می‌کردند ناشی از استفاده بازی از هوش مصنوعی است. او اکنون یک اخطاریه رسمی علیه Aspyr ثبت کرده است و خواستار توقف فروش مجموعه بازی‌ها شده است تا این مشکل حل شود.

ما برای اظهار نظر با Aspyr تماس گرفته‌ایم و در صورت دریافت پاسخ، این خبر را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

بازیگران هم در صحنه و هم پشت میکروفون برای محافظت از خود در برابر بازآفرینی‌های غیرمجاز هوش مصنوعی با افزایش محبوبیت این فناوری بسیج شده‌اند. اتحادیه SAG-AFTRA تابستان گذشته برای به دست آوردن حمایت‌های بهتر برای مجریان با افزایش استفاده از هوش مصنوعی، علیه چندین شرکت بازی‌های ویدیویی اعتصاب کرد و سوالات پیرامون هوش مصنوعی در کار صدا به ظاهر شدن ادامه داد زیرا طرفین در حال توافق بر سر شرایط بودند. این اعتصاب در ژوئن 2025 به حالت تعلیق درآمد.