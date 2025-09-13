مقایسه اپل واچ سری 11 با اپل واچ سری 10: آیا باید ارتقا دهید؟

رویداد سپتامبر اپل آیفون‌ها ، اما اپل واچ سری 11 به آرامی تغییرات بزرگی را در کیفیت زندگی به دست آورد. ساعت جدید شبیه سری 10 است، اما ارتقاءهای معناداری وجود دارد: عمر باتری 24 ساعته (از 18 ساعت افزایش یافته است)، اتصال 5G در مدل‌های تلفن همراه و شیشه Ion-X سخت‌تر در نسخه‌های آلومینیومی.

سری 11 همچنین یک ویژگی جدید سلامتی، اعلان‌های فشار خون را معرفی می‌کند که در صورت نشان دادن علائم مداوم فشار خون بالا، به شما هشدار می‌دهد. نکته مهم این است که اپل تأیید کرد که این ویژگی از طریق watchOS 26 به ساعت‌های قدیمی‌تر، از جمله سری 10، سری 9 و Ultra 2 نیز ارائه می‌شود.

اپل واچ سری 11 با قیمت 399 دلار شروع می‌شود و اندازه قاب 42 میلی‌متری و 46 میلی‌متری مشابه مدل قبلی خود را حفظ می‌کند. این ساعت از watchOS 26 استفاده می‌کند، از همان تراشه S10 استفاده می‌کند و از مجموعه کامل سلامت با ECG، نظارت بر اکسیژن خون، سنجش دما، هشدارهای آپنه خواب و امتیازدهی خواب پشتیبانی می‌کند.

طبق معمول، هرچه اپل واچ شما قدیمی‌تر باشد - به ویژه سری 8 و قبل از آن - بهبودها و مزایای ملموس‌تری از جهش به سری 11 خواهید دید. اما اگر از قبل سری 10 را دارید، آیا ارتقا ارزش دارد؟ برای اکثر مردم، پاسخ به میزان ارزشی که برای استقامت و اتصال قائل هستید بستگی دارد. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این بیندازیم که چه چیزهایی در اپل واچ سری 11 جدید و سری 10 سال گذشته جدید و چه چیزهایی یکسان است.

طراحی و نمایشگر

در نگاه اول، این ساعت‌ها تقریباً یکسان هستند . هر دو از قاب‌های باریک آشنای اپل از جنس آلومینیوم یا تیتانیوم استفاده می‌کنند و دارای همان صفحه نمایش Retina LTPO OLED با عملکرد همیشه روشن و حداکثر روشنایی 2000 نیت هستند. از نظر فیزیکی، آنها تقریباً غیرقابل تشخیص هستند. اگر وارد یک فروشگاه اپل شدید و آنها را روی میز مخلوط کردید، احتمالاً باید آنها را برگردانید و برگه مشخصات را بررسی کنید تا تشخیص دهید کدام یک است.

تغییر در زیر سطح است، زیرا مدل‌های آلومینیومی سری 11 شیشه Ion-X با پوشش سرامیکی به دست می‌آورند که اپل می‌گوید دو برابر مقاوم‌تر از سری 10 است. این شیشه ضد تخریب نیست، اما اگر از آن دسته افرادی هستید که به طور مرتب ساعت خود را به قاب در معرفی می‌کنید، ممکن است از چند خراش جلوگیری کند.

عملکرد و اتصال

عملکرد بین دو نسل ثابت باقی می‌ماند. هر دو از تراشه S10 معرفی شده در سال 2024 استفاده می‌کنند، به این معنی که برنامه‌ها به سرعت اجرا می‌شوند و تجربه کلی باید روان باشد. یک تغییر عمده در اتصال است. مدل‌های تلفن همراه سری 11 اکنون از 5G پشتیبانی می‌کنند، در حالی که سری 10 به LTE محدود می‌ماند. اگر همیشه آیفون خود را در نزدیکی خود نگه دارید، این موضوع مهم نیست، اما اگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید بدون تلفن در جیب خود به دویدن بروید یا یک فنجان قهوه بخورید، 5G فضای تنفس بیشتری به شما می‌دهد.

ویژگی های بهداشتی و تناسب اندام

ردیابی سلامت و تناسب اندام در هر دو مدل قوی است. ECG، اکسیژن خون، سنجش دما، هشدارهای آپنه خواب و امتیازدهی خواب همگی در سری 10 و سری 11 پشتیبانی می‌شوند.

اعلان‌های فشار خون با سری 11 عرضه می‌شوند، اما اپل تأیید کرده است که از طریق یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری در سری 10 نیز در دسترس خواهند بود. بنابراین اگر فقط به هشدارهای فشار خون علاقه دارید، نیازی نیست عجله کنید تا ارتقا دهید - اپل به ساعت فعلی شما نیز کمک می‌کند.

Apple

باتری و شارژ

عمر باتری جایی است که سری 11 بیشترین تفاوت‌های عملی را دارد. اپل پس از سال‌ها نقل قول از رقم 18 ساعته، اکنون وعده 24 ساعت استفاده با یک بار شارژ را می‌دهد. هنوز یک آخر هفته کامل بدون شارژر نیست، اما برای اولین بار یک اپل واچ می‌تواند به راحتی یک روز و شب کامل را بدون التماس برای شارژر دوام بیاورد. شارژ سریع همچنان در هر دو مدل پشتیبانی می‌شود، بنابراین حتی سری 10 نیز می‌تواند به سرعت شارژ شود، اما سری 11 فضای تنفس بیشتری در استفاده روزمره به شما می‌دهد.

تجربه نرم افزار

هر دو ساعت از watchOS 26 استفاده می‌کنند (دستگاه‌های سری 10 آن را در یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری دریافت خواهند کرد) که Smart Stack طراحی‌شده مجدد، حالت‌های تمرینی جدید و داشبوردهای سلامت به‌روزرسانی‌شده را معرفی می‌کند. اپل هیچ ویژگی نرم‌افزاری جدید اصلی را منحصراً به سری 11 گره نزده است، به جز مواردی که به شیشه سخت‌تر یا سخت‌افزار 5G آن متکی هستند. به عبارت دیگر، رابط کاربری یکسان خواهد بود، چه از مدل جدید براق استفاده کنید و چه از مدل سال گذشته.

قیمت و در دسترس بودن

سری 11 با قیمت 399 دلار شروع می‌شود که همان قیمت اولیه سری 10 در زمان عرضه اولیه بود. اپل معمولاً پس از عرضه جدیدترین مدل، مدل‌های قدیمی‌تر را حذف می‌کند، اما در آینده نزدیک، ممکن است بتوانید سری 10 با تخفیف را در حالی که خرده‌فروشان از شر موجودی خود خلاص می‌شوند، پیدا کنید. هر دو از اندازه‌های قاب و سازگاری بند یکسان پشتیبانی می‌کنند، بنابراین لوازم جانبی موجود منتقل می‌شوند. بنابراین اگر یک کشو پر از بند دارید، نیازی نیست نگران باشید - آنها همچنان به درستی وصل می‌شوند.

آیا باید ارتقا دهید؟

اگر تعجب می‌کنید که آیا اکنون زمان آن رسیده است که به اپل واچ سری 11 ارتقا دهید، تصمیم به این بستگی دارد که چقدر برای استقامت و اتصال ارزش قائل هستید. اگر عمر باتری 24 ساعته، پشتیبانی از 5G و شیشه سخت‌تر می‌خواهید، سری 11 برنده واضح است. این تغییرات ممکن است در ابتدا چشمگیر به نظر نرسند، اما نحوه استفاده شما از ساعت را از روز به شب تغییر می‌دهند، به خصوص اگر به داده‌های تلفن همراه تکیه می‌کنید یا در طول تمرینات و خواب آن را می‌پوشید.

اگر از قبل سری 10 دارید، همان تجربه سلامتی، همان نرم‌افزار و همان عملکرد را دریافت خواهید کرد. با ورود اعلان‌های فشار خون به سری 10 (و حتی سری 9)، شکاف بین آنها حتی بیشتر باریک می‌شود.

اپل واچ سری 11 فرمول را دوباره اختراع نمی‌کند، اما ارتقاءهای آن مهم است. افزایش به 24 ساعت عمر باتری آن را بیشتر به یک همراه تمام روز و تمام شب تبدیل می‌کند، 5G آن را دور از تلفن شما قابل اعتمادتر می‌کند و شیشه سخت‌تر آرامش خاطر را اضافه می‌کند. اینطور فکر کنید: اگر به دنبال دوام و رهایی از شارژر هستید، سری 11 یک شرط امن است. اگر ترجیح می‌دهید در پول صرفه‌جویی کنید و همچنان هر روز حلقه‌های خود را ببندید، با سری 10 بمانید یا یکی را در حالی که هنوز موجودی تخفیف‌خورده در اینترنت شناور است، بردارید.

مقایسه مشخصات کامل