گزارش شده است که پارامونت می خواهد وارنر برادرز. دیسکاوری را به دست آورد، قانون ضد انحصار لعنت بر آن باد

پارامونت اسکای‌دنس، که ظاهراً اکنون در حالت ادغام دائمی قرار دارد، قصد دارد پیشنهادی برای به دست آوردن وارنر برادرز. دیسکاوری ارائه دهد، گزارش های وال استریت ژورنال. این شرکت اخیراً پس از اکتساب ۸ میلیارد دلاری پارامونت توسط اسکای‌دنس تشکیل شد. دیوید الیسون، مدیر عامل جدید پارامونت اسکای‌دنس، به لطف حمایت پدر میلیاردرش، لری الیسون، توانست از پس این خرید برآید.

علیرغم برنامه های عمومی وارنر برادرز. دیسکاوری برای تقسیم مجدد به وارنر برادرز و دیسکاوری گلوبال، این گزارش می گوید: "این پیشنهاد برای کل شرکت، از جمله شبکه های کابلی و استودیوی فیلم سازی آن خواهد بود." خرید موفقیت آمیز این شرکت احتمالاً بسیار گران خواهد بود. به گفته وال استریت ژورنال، "ارزش بازار تقریباً 33 میلیارد دلاری وارنر برادرز بیش از دو برابر ارزش پارامونت اسکای دنس است."

ادغام بیشتر در صنعت سرگرمی احتمالاً منجر به فیلم و تلویزیون متنوع و جالب کمتری خواهد شد، اما ادغام بین پارامونت اسکای‌دنس و وارنر برادرز. دیسکاوری همچنین می تواند قدرت بیشتری را در دست دولت فدرال متمرکز کند.

قبل از انجام این معامله، CBS مبلغ 16 میلیارد دلار پرداخت کرد تا یک دادخواست با ترامپ را حل و فصل کند، که ممکن است بر موضع رئیس جمهور در قبال این خرید تأثیر گذاشته باشد. تعهد اسکای‌دنس به کنار گذاشتن برنامه‌های DEI در CBS و اینکه شبکه تلویزیونی "تنوع دیدگاه‌ها را در سراسر طیف سیاسی و ایدئولوژیک تجسم بخشد" نیز به عنوان توجیهی برای تأیید این خرید توسط FCC ذکر شد. پس از این معامله، پارامونت کنت وینشتاین را به عنوان بازرس منصوب کرد تا "سوالات و نگرانی های تحریریه را از نهادها و کارمندان خارجی بررسی کند." Variety گزارش می دهد که وینشتاین قبلاً به عنوان مشاور در دولت ترامپ خدمت می کرد.

ادغام دو استودیوی غول پیکر هالیوود آشکارا بر رقابت تأثیر می گذارد. اکنون سوال این است که FCC چگونه به این خرید احتمالی، با پول و قدرت بیشتر در معرض خطر، پاسخ خواهد داد.