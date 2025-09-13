وزارت دادگستری بار دیگر از اوبر به دلیل تبعیض احتمالی علیه افراد دارای معلولیت شکایت می کند

وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه از اوبر به دلیل تبعیض معلولیت دوباره شکایت کرد. این دادخواست ادعا می‌کند که این شرکت و رانندگان آن «به طور معمول از ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت خودداری می‌کنند.» این دادخواست به طور خاص به نحوه برخورد این شرکت با مسافرانی که حیوانات خدماتی یا ویلچرهای تاشو دارند، اشاره می کند. این دادخواست در دادگاه فدرال در شمال کالیفرنیا ثبت شده است.

در این دادخواست آمده است: «علیرغم اهمیت خدمات اوبر برای افراد دارای معلولیت، این شرکت از ارائه خدمات کامل و برابر به افراد دارای معلولیت به روش‌های مختلف و مهم خودداری می‌کند.» این دادخواست همچنین رانندگان اوبر را متهم می‌کند که به افراد دارای معلولیت توهین و تحقیر می‌کنند و سؤالات نامناسب از آنها می‌پرسند.

اوبر در بیانیه‌ای که برای Engadget ارسال کرد، ادعاهای دولت را رد کرد. این شرکت نوشت: «مسافرانی که از سگ‌های راهنما یا سایر وسایل کمکی استفاده می‌کنند، سزاوار تجربه‌ای امن، محترمانه و خوشایند در اوبر هستند.» «ما یک سیاست تحمل صفر روشن برای انکار خدمات تایید شده داریم و اساساً با ادعاهای وزارت دادگستری مخالفیم.»

اوبر گفت که همه رانندگان باید قبل از شروع رانندگی، سیاست حیوانات خدماتی را تایید و با آن موافقت کنند. این شرکت نوشت: «وقتی تخلفی را تأیید می‌کنیم، اقدام قاطع انجام می‌دهیم، از جمله غیرفعال کردن دائمی حساب کاربری.» اوبر خاطرنشان کرد که دستورالعمل های انجمن تبعیض را ممنوع می کند. همچنین اضافه کرد که سال گذشته یک ویدئوی آموزشی در مورد حیوانات خدماتی برای همه رانندگان ایالات متحده ارسال کرده و نقش حیاتی آنها را توضیح داده است.

اوبر

در اوایل سال جاری، اوبر ویژگی را اضافه کرد که به مسافران اجازه می‌دهد به رانندگان اطلاع دهند که با حیوانات خدماتی سفر خواهند کرد. شکایت وزارت دادگستری می گوید که این شرکت این ویژگی را تنها پس از اطلاع از تحقیقات معرفی کرده است. در این پرونده آمده است: «اما اوبر علیرغم این ویژگی، همچنان به تبعیض علیه مسافرانی که از حیوانات خدماتی استفاده می‌کنند، ادامه داده است.»

وزارت دادگستری به دنبال محاکمه توسط هیئت منصفه، جبران خسارت و خسارات پولی است. همچنین می خواهد اوبر را به دلیل نقض قانون آمریکایی های دارای معلولیت، جریمه مدنی کند.

اگر اینها برایتان آشنا به نظر می رسد، دلیل خوبی وجود دارد. وزارت دادگستری در سال 2021 از اوبر به دلیل ادعاهای مشابه شکایت کرد. این شکایت بر هزینه های "زمان انتظار" ارسال شده به مسافرانی متمرکز بود که به دلیل معلولیت خود، به زمان بیشتری نیاز داشتند. دو طرف این دعوا را در سال 2022 حل کردند. اوبر موافقت کرد حداقل 2.2 میلیون دلار به مسافران معلول که هزینه های انتظار از آنها دریافت شده بود، پرداخت کند. این شرکت همچنین با رشته ای از دادخواست ها از سوی مسافران به دلیل ارائه خدمات به مسافران معلول مواجه شده است.