تعریف Perplexity از حق تکثیر باعث شکایت فرهنگ لغت از آن شد

مریام-وبستر و شرکت مادر آن، دانشنامه بریتانیکا، آخرین شرکت هایی هستند که در دادگاه با هوش مصنوعی درگیر شده اند. شاکیان از Perplexity شکایت کرده‌اند و ادعا می‌کنند که محصول «موتور پاسخگویی» این شرکت هوش مصنوعی، به طور غیرقانونی مطالب دارای حق تکثیر آنها را کپی می‌کند. آنها همچنین مدعی نقض حق تکثیر برای مواردی هستند که هوش مصنوعی Perplexity توهمات نادرست یا نادرستی ایجاد می‌کند که سپس به اشتباه به بریتانیکا یا مریام-وبستر نسبت می‌دهد. شکایت، که در دادگاه فدرال نیویورک ثبت شده است، به دنبال خسارت‌های پولی نامشخص و دستوری است که Perplexity را از سوء استفاده از محتوای آنها باز دارد.

"به اصطلاح "موتور پاسخگویی" Perplexity کلیک کاربران بر روی وب سایت های شاکیان و سایر ناشران وب را حذف می کند—و به نوبه خود، ناشران وب را از درآمد محروم می کند—با تولید پاسخ هایی به پرسش های کاربران که محتوای وب سایت های اطلاعاتی دیگر را جایگزین می کند." این پرونده می افزاید. "Perplexity برای ساخت محصول جایگزین خود، به کپی برداری گسترده از محتوای محافظت شده شاکیان و سایر ناشران وب بدون مجوز یا پرداخت غرامت می پردازد."

این اولین بار نیست که Perplexity با اتهاماتی مبنی بر اینکه به طور غیرقانونی محتوای وب سایت دیگری را گرفته است، مواجه می شود. سال گذشته، این شرکت هوش مصنوعی به نقض حق تکثیر توسط وال استریت ژورنال و نیویورک پست متهم شد. فقط ماه گذشته یک جفت شرکت رسانه ای ژاپنی، نیککی و آساهی شیمبون، با ادعاهای مشابه از آن شکایت کردند.