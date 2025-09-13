بازی‌های ویدیویی هفتگی: عجیب است که ورزش‌های الکترونیکی بر اساس جنسیت تفکیک می‌شوند

به بازی‌های ویدیویی هفتگی در انگجت خوش آمدید. هر دوشنبه یا سه‌شنبه (یا، نمی‌دانم، پنج‌شنبه) منتظر یک داستان جدید باشید که به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول فضایی برای مقالات کوتاه و پرسه زدن در مورد ترندهای بازی‌های ویدیویی و موضوعات مرتبط از من، جس کاندیت، خبرنگاری است که بیش از 13 سال است این صنعت را پوشش داده است. بخش دوم شامل داستان‌های بازی ویدیویی از هفته گذشته است که باید در مورد آن‌ها بدانید، از جمله برخی از عناوین از خارج از انگجت.

لطفاً لذت ببرید — و هفته آینده شما را خواهم دید.

در اوایل این هفته، Bwipo (گابریل راو)، top laner تیم FlyQuest، به دلیل گفتن حرف‌های عجیب و غریب در طول یک استریم زنده در مورد زنان و توانایی آن‌ها در بازی‌های الکترونیکی، برای یک سری از پلی‌آف‌های LTA لیگ افسانه‌ها محروم شد. در اینجا نمونه‌ای از گفته‌های او آمده است:

«من فکر می‌کنم حمایت کافی از بازیکنان حرفه‌ای زن وجود ندارد... آناتومی زنان و چرخه‌های ماهانه آن‌ها بسیار متفاوت از مردان است و هیچ سیستم پشتیبانی مناسبی برای زنان وجود ندارد تا از آنچه که می‌گذرانند عبور کنند.»

«حتی مردان هم وقتی دارند League of Legends بازی می‌کنند، از کوره در می‌روند. بنابراین، وقتی یک زن در قسمت نامناسبی از ماه است و به صورت رقابتی بازی می‌کند، زمانی از ماه وجود دارد که به نظر من نباید بازی‌های رقابتی را به عنوان یک زن انجام داد.»

خیلی خب، Bwipo. نظرات او با مقدار مناسبی از تمسخر از سوی بازیکنان، مفسران و طرفداران دریافت کرد و FlyQuest او را در یک لحظه حساس در مسابقه Worlds نیمکت نشین کرد. او عذرخواهی کرده و متعهد شده است که «تأمل کند، گوش دهد و بهتر عمل کند.»

بنابراین، دوباره اینجا هستیم. سال 2025 است و باید بیان شود: مردان از نظر بیولوژیکی در بازی‌های ویدیویی از زنان بهتر نیستند. زنان، فم‌ها و افراد غیرباینری از نظر فیزیولوژیکی علاقه یا مهارت کمتری در بازی‌های رقابتی نسبت به بازیکنی که به عنوان یک مرد زندگی می‌کند، ندارند. جنسیت به خودی خود هیچ تاثیری بر سرعت کلیک کردن یک فرد با ماوس، اسکن یک صفحه نمایش یا استراتژی‌پردازی در موقعیت‌های پرفشار ندارد و خطوط کد بدون توجه به نحوه شناسایی یک بازیکن، به طور یکسان واکنش نشان می‌دهند.

با این حال، من با اظهار نظر اولیه Bwipo موافقم، «حمایت کافی از بازیکنان حرفه‌ای زن وجود ندارد.» من به نوعی معکوس، جهش‌های منطقی را که او سپس سعی کرد انجام دهد تا وضعیتی را توضیح دهد که هیچ معنایی ندارد، درک می‌کنم — یعنی عدم حضور بازیکنان غیرمرد در ورزش‌های الکترونیکی اصلی و حرفه‌ای. نتیجه‌گیری او ممکن است به طرز خنده‌داری گمراه‌کننده باشد، اما معضل اصلی همچنان پابرجاست.

صحنه ورزش‌های الکترونیکی حرفه‌ای بر اساس جنسیت تفکیک شده و تحت سلطه مردان است. هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد که زنان یا افراد غیرهمجنس‌گرا را از رقابت در سطح حرفه‌ای در هر لیگ اصلی منع کند، اما تعداد بسیار کمی از زنان، فم‌ها یا بازیکنان غیرمذکر در مسابقات اصلی ورزش‌های الکترونیکی شرکت می‌کنند و این معمولاً مبنا است. لیگ‌ها و مسابقات جداگانه‌ای به طور خاص برای زنان و بازیکنان غیرهمجنس‌گرا ایجاد شده‌اند، و در حالی که من این رویدادها را بسیار هیجان‌انگیز می‌دانم، آن‌ها مجزا شده‌اند و حمایت مالی، بازاریابی و پشتیبانی کمتری نسبت به مسابقات اصلی دریافت می‌کنند. لیگ‌های ورزش‌های الکترونیکی زنان در حبابی وجود دارند که، به دلایلی عجیب، به نظر می‌رسد بر اساس شیوه‌های تفکیک جنسیتی در ورزش‌های سنتی مدل‌سازی شده است، با شکاف‌های مشابه در پرداخت، احترام و فرصت.

تعدادی از بازیکنان زن در طول سال‌ها از صحنه اصلی عبور کرده‌اند، از جمله Potter (کریستین چی، CS:GO)، Karma (جیمی بیکفورد، Rocket League)، Hafu (رومای وانگ، WoW، Hearthstone) و Scarlett (ساشا هوستین، StarCraft II). با این حال، شکاف درآمد بین مردان و زنان در ورزش‌های الکترونیکی بسیار زیاد است: طبق Esports Earnings، برترین بازیکن مرد در این لیست N0tail (یوهان سوندستین، Dota 2) است، با 7,184,163 دلار جایزه. برترین بازیکن زن در این لیست Scarlett است، با 472,111 دلار درآمد کل. 619 بازیکن مرد جلوتر از او هستند و این مجموع‌ها شامل معاملات حمایت مالی سودآور در دسترس گیمرهای نخبه نیستند.

باید دوباره آن را بگویم. ورزش‌های الکترونیکی، صنعتی که حول محور بازی کردن افراد در بازی‌های ویدیویی به خوبی ساخته شده است، بر اساس جنسیت تفکیک شده است. آیا این دیوانه‌کننده نیست؟

سوال طبیعی این است که چرا؟ این به این دلیل نیست که فقط مردان در بازی‌های ویدیویی خوب هستند، زیرا ما ثابت کرده‌ایم که این یک توده بخارپز از مزخرفات است. همچنین به این دلیل نیست که، همانطور که Bwipo پیشنهاد داد، برخی از زنان قاعدگی دارند. اما دلیل واقعی به همان اندازه واضح است.

این تبعیض جنسی است. ترکیب جنسیتی صحنه اصلی ورزش‌های الکترونیکی نتیجه تبعیض جنسی روزمره، استاندارد، معمولی و رایج است. در دنیای ورزش‌های الکترونیکی، توسط Red Bull حمایت می‌شود، در LED غرق شده و با افتخار توسط استریمر مورد علاقه شما میزبانی می‌شود. در مرحله فعلی ما، زمانی که یک بازیکن باتجربه LoL آشکارا سعی می‌کند تشخیص هیستری را برگرداند به جای اینکه به واقعیت‌های سیستمی نگاه کند که به او امتیاز می‌دهد، فکر می‌کنم باید آن را به صراحت بیان کنیم. مسئله اصلی را روی میز بگذارید تا بتوانیم ببینیم چقدر زشت، واپس‌گرا و ناخوشایند است. تنها در این صورت می‌توانیم شروع به تغییر آن کنیم.

به دلیل تبعیض جنسیتی که در کل جامعه نفوذ کرده است، کمبود زنان، فم‌ها و افراد غیرباینری در ورزش‌های الکترونیکی اصلی وجود دارد.

من درک می‌کنم که چرا کسی مانند Bwipo — یا سایر بازیکنان، مربیان، مجریان، مدیران، صاحبان تیم، سازمان‌دهندگان لیگ یا سازندگان بازی در بالاترین سطوح ورزش‌های الکترونیکی — نمی‌خواهند این واقعیت را تصدیق کنند یا اینکه چقدر قدرت بر کل صحنه دارد. من درک می‌کنم که برخی ترجیح می‌دهند خودشان را به سختی بپیچانند و سعی کنند زنان را به خاطر طرد شدن خودشان سرزنش کنند، به جای اینکه به یک مسئله اجتماعی ناراحت‌کننده بپردازند که بسیار عمیق‌تر از صنعت بازی است. من آن را درک می‌کنم، اما فکر می‌کنم این بزدلانه است. رفتار شترمرغ.

بنابراین، بیایید به آن نگاه کنیم. اگر تبعیض جنسی در ورزش‌های الکترونیکی مشکل است، فکر می‌کنم راه‌حلی باید در خط لوله استعدادها نهفته باشد. در طول مراحل استعدادیابی، زمانی که بازیکنان مدرسه‌ای از همه جنسیت‌ها از اتاق خواب خود استریم می‌کنند و رتبه‌ها را بالا می‌برند، پسران به طور طبیعی چیزهایی را از جامعه دریافت می‌کنند که دختران نمی‌کنند، مانند حمایت مشتاقانه، نگرش استقبال‌کننده، احترام و، در نهایت، باور کافی به مهارت‌هایشان برای به خطر انداختن سرمایه‌گذاری. من نمی‌گویم که سمی بودن برای همه وجود ندارد، اما این جنبه‌های مثبت نیز در تجربه بسیاری از مردان جوان که بازی می‌کنند، گنجانده شده است. زنان جوان باید این پاسخ‌ها را به دست آورند، معمولاً با عملکرد بالاتر در مقایسه با همسالان خود، و در حالی که تحقیر می‌شوند، جنسی می‌شوند، به خشونت تهدید می‌شوند، بیش از حد تجزیه و تحلیل می‌شوند و طرد می‌شوند، برای سال‌های متمادی. این خسته‌کننده است. این به طور بی‌صدا برخی از زنان را از بازی‌های ویدیویی و ورزش‌های الکترونیکی دور می‌کند.

این همچنین قابل تغییر است. تبعیض جنسی از یک روش شرم‌آور و غیرمنطقی تفکر ناشی می‌شود، اما مردم همیشه نظر خود را تغییر می‌دهند. یک تغییر ساده اما گسترده در ادراک — اوه درست است، عجیب است که ورزش‌های الکترونیکی بر اساس جنسیت تفکیک شده است — می‌تواند تأثیر عظیمی به خصوص در این مراحل اولیه بازی‌های الکترونیکی داشته باشد. نحوه تفکر ما نحوه رفتار، نحوه صحبت و آنچه را که در فضاهای اجتماعی اجازه می‌دهیم، تغییر می‌دهد. این واقعاً می‌تواند به این سادگی باشد، حداقل به عنوان یک نقطه شروع.

من هر بار که یک مسابقه حرفه‌ای را روشن می‌کنم، به این فکر می‌کنم، که در حال حاضر هر روز با مسابقات مقدماتی Worlds LoL در حال انجام است (سلام، FlyQuest). نابرابری جنسیتی در ورزش‌های الکترونیکی آشکارا توی ذوق می‌زند، به خصوص همراه با ارائه خدایی که بازیکنان موجود معمولاً دریافت می‌کنند: تریلرهای تبلیغاتی با نقش‌های مذکرانه، آیین‌های خروج، مستندهای احساسی پشت صحنه و تبلیغات حماسی که تیم‌ها را به عنوان ابرقهرمانان دنیای دیگر نشان می‌دهند. البته، بیشتر بازیکنان ورزش‌های الکترونیکی نوجوانان واقعی هستند، که معمولاً این ارائه‌های مردانه را بیشتر دوست‌داشتنی می‌کند تا هر چیز دیگری — اما این واقعیت باقی می‌ماند که ورزشکاران الکترونیکی مرد، حتی نوجوانان، به عنوان ورزشکار (ورزشکار!) بسیار جدی گرفته می‌شوند و می‌توانند در هر سطحی از اهداف خود حمایت پیدا کنند. من دوست دارم این تشویق، ایمان و هیجان را به زنان و بازیکنان غیرباینری جوان نیز تعمیم دهم.

تغییر ذهنی اولین قدم است. همانطور که نظرات بی‌تأمل Bwipo نشان داد، به نظر می‌رسد افراد زیادی در صحنه ورزش‌های الکترونیکی هنوز در مراحل اولیه تفکر انتقادی در مورد جنسیت و فرصت هستند، بنابراین ما با اصول اولیه شروع می‌کنیم. به خودتان یادآوری کنید که مردان ذاتاً در بازی‌های ویدیویی مهارت ندارند و زنان طبیعتاً بد نیستند، و فکر کنید که چقدر این پیشنهادات در وهله اول مضحک به نظر می‌رسند. به یاد داشته باشید که تبعیض جنسی یک مانع مصنوعی است که فرصت‌ها را برای همه در ورزش‌های الکترونیکی محدود می‌کند. دفعه بعد که تبلیغی را با دسته‌ای از بازیکنان ورزش‌های الکترونیکی مرد که توسط خانم‌ها در لباس مبدل احاطه شده‌اند، دیدید، یک ثانیه وقت بگذارید تا متوجه شوید که چقدر این عجیب است. بشنوید که مفسران چند بار در طول بازی‌ها می‌گویند «آقایان»، «آقا»، «پسران» و سایر اصطلاحات جنسیتی، و تشخیص دهید که این فضا چقدر برای بازیکنانی که با این توصیفات مطابقت ندارند، ترسناک است. با این ایده راحت باشید که برخی از انسان‌ها می‌توانند بازی‌های ویدیویی را واقعاً، واقعاً، واقعاً خوب انجام دهند، و این واقعیت کاملاً از ظاهر یا نحوه شناسایی آنها جدا است. انجام این کار آسان است زیرا این درست است.

مطالعه و تماشای بیشتر

اخبار

007 First Light در ماه مارس عرضه می‌شود - متن 007 First Light در ماه مارس عرضه می‌شود

بازی جیمز باند IO Interactive، 007 First Light، در تاریخ 27 مارس برای PlayStation 5، Xbox Series X/S، Switch 2، Steam و Epic Games Store عرضه می‌شود و قیمت آن از 70 دلار شروع می‌شود. رئیس دفتر انگجت انگلستان، مت اسمیت، در Gamescom در اوایل این ماه به پیش‌نمایش آن دسترسی پیدا کرد و متوجه شد که به معنای واقعی کلمه تماشایی است.

Stardew Valley بیشتری در راه است - متن Stardew Valley بیشتری در راه است

چه سورپرایز کوچک دوست‌داشتنی‌ای. ConcernedApe (اریک بارون)، خالق Stardew Valley، اعلام کرد که یک به‌روزرسانی شماره‌دار دیگر در راه است و تکه‌های مهمی از محتوای جدید را به بازی اضافه می‌کند، بیش از نه سال پس از اولین حضور آن در Steam. به‌روزرسانی 1.7 در زمانی نامشخص در آینده نزدیک به Stardew Valley خواهد رسید و بارون تصریح کرد که این بر جدول زمانی انتشار بازی بعدی او، Haunted Chocolatier، تأثیر نخواهد گذاشت. بارون درباره کل موضوع این را گفت:

«Haunted Chocolatier در مقطعی منتشر خواهد شد. و مطمئناً، واقعیت زندگی من این است که من یک بازی اول بسیار محبوب دارم که هنوز می‌خواهم از آن مراقبت کنم، که به این معنی است که بازی دوم من ممکن است کمی بیشتر طول بکشد. این چیزی است که هست. من مجبور نبودم یک به‌روزرسانی 1.7 برای Stardew Valley بسازم، اما بازی هنوز آنقدر محبوب است (در واقع، هنوز در حال رشد است)، که سخت است فقط بهبود آن را متوقف کرد وقتی هنوز چیزهایی وجود دارد که می‌توان بهبود بخشید. اما امیدوارم رویکردی که برای Stardew Valley 1.7 در پیش گرفته‌ام به حفظ Haunted Chocolatier در مسیر خود کمک کند.

«درباره تیم Stardew Valley: آنها عالی هستند، همه بسیار با استعداد، سخت‌کوش و چیزهای منحصربه‌فردی را در فرآیند توسعه مشارکت می‌کنند. ما یک گروه بسیار کوچک هستیم و من این را دوست دارم. همچنین، من هنوز به طور کامل انفرادی روی Haunted Chocolatier کار می‌کنم و هیچ برنامه‌ای برای تغییر آن فعلاً ندارم.»

Yooka-Replaylee در ماه اکتبر عرضه می‌شود - متن Yooka-Replaylee در ماه اکتبر عرضه می‌شود

بازسازی روشن و براق Playtonic از Yooka-Laylee در تاریخ 9 اکتبر برای PS5، PC، Switch 2 و Xbox Series X/S عرضه می‌شود. برای نسخه Switch 2، Playtonic تصمیم گرفته است که کل بازی را روی یک کارتریج واقعی منتشر کند، به جای اینکه به دانلود کارت کلید بازی تکیه کند، که یک یادآوری دلگرم‌کننده به نحوه انجام کارها در گذشته است. نسخه‌های دیجیتال بازی 30 دلار قیمت دارند، در حالی که نسخه فیزیکی 50 دلار است.

توسعه‌دهندگان Diablo به تشکیل اتحادیه رای دادند - متن توسعه‌دهندگان Diablo به تشکیل اتحادیه رای دادند

بیش از 450 توسعه‌دهنده با تیم Diablo Blizzard Entertainment به تشکیل اتحادیه با حمایت Communications Workers of America رای داده‌اند. CWA همچنین بر اتحادیه ZeniMax QA نظارت دارد و از تلاش‌های سازماندهی اخیر توسط تیم Overwatch 2 و گروه Story and Franchise Development Blizzard حمایت می‌کند. (آیا من تنها کسی هستم که می‌خواهم آن توسعه Story and Song باشد؟ احتمالاً.) CWA می‌گوید بیش از 3500 کارمند مایکروسافت تحت پرچم آن سازماندهی شده‌اند.

تهیه‌کننده Diablo، کلی یئو، یکی از اعضای کمیته سازماندهی آخرین اتحادیه Blizzard است و او در بیانیه‌ای گفت که دورهای متعددی از اخراج‌های گسترده در مایکروسافت باعث تلاش‌های سازماندهی شده است.

یئو گفت: «با هر دور متوالی اخراج‌های دسته‌جمعی، من شاهد رشد ترس در همکارانم بوده‌ام، زیرا به نظر می‌رسد هیچ مقدار سخت‌کوشی برای محافظت از ما کافی نیست. این فقط اولین قدم برای پیوستن ما به جنبشی است که در سراسر صنعتی که از زندگی در ترس خسته شده است، گسترش می‌یابد.»

به نظر می‌رسد امروزه، برای هر داستان تشکیل اتحادیه، حداقل دو داستان از اخراج‌ها وجود دارد. متأسفانه این در هفته‌های اخیر صادق بود، با اخباری مبنی بر اخراج‌های دسته‌جمعی در استودیوی Tomb Raider، Crystal Dynamics و تیم Civilization، Firaxis. تعداد نامشخصی از افراد از Crystal Dynamics اخراج شدند و مشخص نیست که آیا این کاهش‌ها به لغو اخیر The Initiative، که Crystal Dynamics در بازسازی آن کمک می‌کرد، مرتبط بوده است یا خیر. The Initiative به عنوان بخشی از کاهش‌های بزرگ مایکروسافت در بخش بازی خود در ژوئیه (که به دنبال آن خسارات بزرگ مشابه در سال قبل و غیره بود) لغو شد. Crystal Dynamics هنوز متعلق به Embracer Group است و در حال کار بر روی قسمت جدید Tomb Raider است.

پس از انتشار Civilization VII برای عموم در ماه فوریه، Firaxis نیز تعداد نامعلومی از توسعه‌دهندگان را به نام بازسازی استودیو اخراج کرده است. Firaxis متعلق به 2K است، که اخیراً بازسازی BioShock اصلی را لغو کرد و عنوان جدید BioShock Cloud Chamber را به یک حلقه عمیق‌تر از جهنم توسعه فرستاد. در همین حال، Take-Two Interactive، شرکتی که همه اینها را کنترل می‌کند، گزارش می‌دهد که امور مالی سالم است و انتظار می‌رود در نیمه دوم سال 2025 رشد کند. Grand Theft Auto VI در راه است، به هر حال.

قسم می‌خورم، اگر تریلر انتشار بازی Judas Ghost Story Games شامل آهنگ Lady Gaga نباشد، خودم قیام خواهم کرد.

پس از همه آن اخبار عجیب و غریب BioShock از 2K، کن لوین تصمیم گرفت به همه یادآوری کند که بازی او Judas هنوز در حال توسعه است و حتی هنر کلیدی هم دارد. پست او در وبلاگ PlayStation برخی از مکانیک‌های رابطه در Judas را تشریح می‌کند، و تا حدی آنها را به سیستم Nemesis از Middle Earth: Shadow of Mordor مرتبط می‌کند، که من را بسیار هیجان‌زده می‌کند. و، آره، عکس جدید هم باحال به نظر می‌رسد.

Ghost Story Games

گوشه Silksong