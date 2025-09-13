نام خود را با مأموریت آرتمیس ۲ ناسا به ماه بفرستید!

همزمان با آماده شدن ناسا برای پرواز آزمایشی «آرتمیس 2» (Artemis II) در سال آیندهی میلادی، شما هم این فرصت را دارید که نام خود را به همراه فضاپیما به اطراف ماه بفرستید.
به سادگی میتوانید با اضافه کردن نام خود در پیوندی که ناسا ارائه کرده است، جایگاه مجازی و کارت پرواز خود را برای همراهی با خدمه دریافت کنید.
این پرواز آزمایشی در حقیقت یکی از گامهای مهم در مسیر بازگشت انسان به ماه پس از 50 سال و آمادگی برای سفر به مریخ است. اسامی ثبت شده روی حافظهی دیجیتالی، در کنار سه فضانورد ناسا یعنی «رید وایزمن» (Reid Wiseman)، «ویکتور گلاور» (Victor Glover) و «کریستینا کخ» (Christina Koch) و «جرمی هانسن» (Jeremy Hansen) فضانورد آژانس فضایی کانادا (CSA) به مدار ماه سفر خواهند کرد.
هر کسی میتواند با ثبت نام رایگان در وبسایت ناسا، اسم خود را برای پرواز در این مأموریت 10 روزه اضافه کند. کمپین «نام خود را با آرتمیس 2 ارسال کنید» (Send Your Name with Artemis II) این آژانس فضایی، تا 21 ژانویه 2026 (1 بهمن 1404) برای ارسال آثار باز خواهد بود. پس از نامنویسی، شرکتکنندگان میتوانند یک کارت پرواز کلکسیونی را دانلود کنند که تأیید میکند نام آنها در فضاپیمای اوریون این مأموریت قرار دارد.
امکان نوشتن نام و دریافت کارت پرواز نمادین به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی وجود دارد. برای اضافه کردن نام خود و دریافت کارت پرواز به زبان انگلیسی، به آدرس (https://go.nasa.gov/artemisnames) مراجعه کنید و برای گرفتن کارت پرواز اسپانیایی به نشانی (https://go.nasa.gov/TuNombreArtemis) بروید.
مطابق دیگر برنامههای عمومی فرستادن نام مردم به فضا که اغلب توسط ناسا برگزار میشود، انتظار میرود میلیونها نفر برای فرستادن نام خود به مدار ماه نامنویسی کنند. همهی نامهای ثبت شده، پیش از پرتاب برنامهریزی شده برای آوریل سال آینده، روی یک کارت حافظه SD که در فضاپیمای «اوریون» (Orion) و «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) قرار داده شده است، قرار میگیرند. این کارت حافظه، به کیت پرواز رسمی آرتمیس 2، در کنار دیگر یادبودهایی اضافه خواهد شد که توسط ناسا و شرکای آن به مدار ماه میروند.
«لوری گلیز» (Lori Glaze) مدیر اجرایی بخش توسعه سیستمهای اکتشافی مأموریت در ستاد مرکزی ناسا دربارهی این برنامه گفت: «آرتمیس 2 یک پرواز آزمایشی کلیدی در مسیر تلاش ما برای بازگرداندن انسانها به سطح ماه و ایجاد زمینه برای مأموریتهای آینده به مریخ است. این برنامه همچنین راهی برای الهام بخشیدن به مردم در سراسر جهان و دادن فرصتی به آنها برای همراهی با ما در مسیر کاوشهای انسانی اعماق فضاست.»
پس از پرتاب بدون سرنشین آرتمیس 1 در نوامبر 2022 (آبان 1401) و فرود موفقیتآمیز آن پس از حدود 25 روز، پرواز آزمایشی تقریبا 10 روزهی «آرتمیس 2» قرار است حداکثر تا ماه آوریل 2026 انجام شود. این نخستی پرواز سرنشیندار تحت برنامهی آرتمیس ناسا خواهد بود.
طبق اعلام ناسا، آنها طی این مأموریت مطمئن خواهند شد که تمام سیستمهای فضاپیما همراه با خدمهی واقعی (نه فقط مانکنهای آزمایشی) در اعماق فضا طبق طراحی کار میکنند. در میان آزمایشهای دیگر، خدمه سیستمهای پشتیبانی از حیات درون کپسول اوریون را هم که برای تولید هوای قابل تنفس ضروری است و کربن دیاکسید و بخار آب تولید شده هنگام تنفس، صحبت یا ورزش فضانوردان را از بین میبرد، ، ارزیابی خواهند کرد.
تیم چهار نفرهی خدمهی اوریون همچنین سیستمها را در طول دورههای ورزش خود، یعنی زمانی که میزان متابولیسم در اوج است و در طول خواب که در پایینترین حد خود قرار دارد، ارزیابی خواهند کرد.
برای مأموریت آرتمیس 1 هم نامنویسی مشابهی انجام شد که طی آن نام 3.4 میلیون نفر برای حضور در مدار ماه طی مأموریت 26 روزه در اواخر سال 2022، جمعآوری شد. از دیگر مأموریتهای ناسا که شامل یک حافظه یا میکروچیپ با نامهای مردم بودند، میتوان به این موارد اشاره کرد: بازگشت نمونه سیارک اسیریس-رکس (442 هزار و 803 نام)، کاوشگر خورشیدی پارکر (1 میلیون و 137 هزار و 202 نام)، مریخنورد استقامت (10 میلیون و 932 هزار و 295 نام) و اروپا کلیپر برای رسیدن به قمر مشتری در سال 2023 (2 میلیون و 620 هزار و 861 نام) بودند.
از جمله نخستین کمپینهای «نام خود را پرواز دهید» (Fly Your Name) میتوان به مأموریت کاوشگر «استارداست» (Stardust) ناسا اشاره کرد که در سال 1999 میلادی به دنبالهدار «وایلد 2» (Wild 2) انجام شد. دو میکروچیپ، یکی درون کپسول بازگردانی نمونه و دیگری روی بازوی جمعآوری گردوغبار دنبالهدار، بیش از یک میلیون نام، از جمله تمام 52 هزار و 214 نام بنای یادبود ویتنام در واشنگتن را در خود جای داده بودند.
میکروچیپ استارداست، اکنون در گالری «کاوش سیارات کنت سی. گریفین» (Kenneth C. Griffin Exploring the Planets Gallery) در موزهی ملی هوا و فضای آمریکا به نمایش گذاشته شده است. انتظار میرود حافظهی شامل نامهای مأموریت آرتمیس 2 هم روزی راهی موزه شود تا الهامبخش نسلهای آینده در مسیر کنجکاوی انسان و کاوش مرزهای نو باشد.
عکس کاور: یک کارت حافظه مانند این که دارای 3.4 میلیون نام ثبت شده در مأموریت آرتمیس 1 ناسا در سال 2022 است، نامهای مردم را در مأموریت آرتمیس 2 به مدار ماه میبرد.
Credit: NASA
منابع: NASA, Popular Science, Collect Space
