بارگیری Google Maps به دلیل قطعی در برخی مناطق انجام نشد

Google Maps دچار قطعی شد که باعث شد نسخه موبایل این سرویس نتواند به طور کامل نقشه خود را بارگیری کند یا مسیریابی ارائه دهد. بیش از 4000 گزارش از زمان شروع قطعی در Downdetector ثبت شده است و داشبورد وضعیت Google اشاره کرد که این شرکت در حال بررسی مشکلی در Maps SDK و Navigation SDK در ساعت 3:34 بعد از ظهر به وقت شرقی است. تا ساعت 6:27 بعد از ظهر به وقت شرقی، گوگل اعلام کرد که این مشکل برطرف شده است و پس از اتمام تحقیقات داخلی خود، "تحلیلی از این حادثه" منتشر خواهد کرد.
در اوج قطعی، نسخههای Android و iOS Google Maps قادر به بارگیری کامل نقشه، نمایش فهرستها یا ارائه مسیر نبودند. حداقل در یک مورد، برنامهها همچنین یک پیام خطا نشان دادند که میگوید Google Maps "نمیتواند به سرور برسد". هر دلیلی که باعث قطعی شده است، به نسخه وب سرویس ناوبری تعمیم نیافته است، که همچنان به طور معمول کار میکند.
داشبورد Google به روز شد تا بگوید "کار کاهش مشکل در حال حاضر توسط تیم مهندسی ما در حال انجام است" و "نشانههایی از بهبودی" را در حدود ساعت 5:22 بعد از ظهر به وقت شرقی مشاهده میکند. حدود 30 دقیقه بعد، این شرکت اعلام کرد که این مشکل تا حدی برطرف شده است، اما نمیتواند "ETA برای حل کامل در این مرحله" به اشتراک بگذارد.
در توضیحات این مشکل در داشبورد وضعیت Google، گوگل هنوز توضیحی برای قطعی ارائه نکرده یا جزئیاتی در مورد کارهایی که برای رفع مشکل انجام میدهد، ارائه نداده است. Engadget برای اطلاعات بیشتر با Google تماس گرفته است و در صورت دریافت پاسخ، این مقاله را به روز میکند.
آخرین قطعی عمده Google در ماه ژوئن رخ داد، اگرچه عمدتاً در سرویس Google Cloud این شرکت متمرکز بود. با توجه به تعداد مشتریانی که از Google Cloud استفاده میکنند، این قطعی بر همه چیز از Spotify گرفته تا Snapchat برای چندین ساعت تأثیر گذاشت.
به روز رسانی، 11 سپتامبر 2025، 6:09 بعد از ظهر به وقت شرقی: مقاله دوباره به روز شد تا جزئیات مربوط به داشبورد وضعیت Google را شامل شود.
به روز رسانی، 11 سپتامبر 2025، 5:38 بعد از ظهر به وقت شرقی: مقاله به روز شد تا اطلاعات جدید به اشتراک گذاشته شده در داشبورد وضعیت Google را شامل شود.
به روز رسانی، 11 سپتامبر 2025، 9:51 بعد از ظهر به وقت شرقی: مقاله به روز شد تا اشاره شود که مشکل برطرف شده است.