مایکروسافت و OpenAI از "مرحله بعدی" مشارکت خود خبر دادند

مایکروسافت و OpenAI یک بیانیه مشترک منتشر کردند تا بگویند که یک تفاهم نامه غیرالزام آور برای "مرحله بعدی" مشارکت خود امضا کرده اند. شرکت ها هنوز در حال نهایی کردن شرایط توافق هستند و جزئیات چگونگی آینده خود را دقیقاً به اشتراک نگذاشته اند. اما به گفته The New York Times، این معامله شامل نحوه به اشتراک گذاری فناوری ها و درآمد حاصل از آن فناوری ها توسط طرفین است. گزارش شده است که توافق جدید همچنین بندی را در اصل اصلاح می کند که بیان می دارد مایکروسافت نمی تواند به قدرتمندترین فناوری OpenAI دسترسی پیدا کند اگر هیئت مدیره آن تصمیم بگیرد که به هوش عمومی مصنوعی یا AGI شبیه انسان رسیده است.

علاوه بر معامله جدید، The Times می گوید که OpenAI حداقل 100 میلیارد دلار سهام به بازوی غیرانتفاعی خود می دهد که به نظارت و کنترل سازمان ادامه خواهد داد. همانطور که این نشریه اشاره می کند، تغییر در توافق شرکت راه را برای انتقال OpenAI به یک شرکت انتفاعی عام المنفعه، نوعی شرکت که هدف آن ایجاد تأثیر مثبت بر جامعه است و برای یک IPO احتمالی هموار می کند. OpenAI ابتدا باید به یک توافق قابل قبول با مایکروسافت می رسید، از جمله اینکه چقدر سهام در بازوی انتفاعی شرکت هوش مصنوعی دریافت می کند. مایکروسافت بیش از 13 میلیارد دلار در OpenAI سرمایه گذاری کرده است و 49 درصد از سود آینده آن را به خود اختصاص داده است.

گزارش‌ها درباره دور شدن OpenAI از ساختار پیچیده غیرانتفاعی خود از سال گذشته آغاز شد. پس از کریسمس در سال 2024، رسماً برنامه خود را برای تبدیل شدن به یک شرکت انتفاعی عام المنفعه با سهام عادی اعلام کرد. این شرکت در آن زمان گفت: "این امر ما را قادر می سازد تا سرمایه لازم را با شرایط متعارف مانند دیگران در این فضا جمع آوری کنیم". با این حال، در ماه می، OpenAI اعلام کرد که دیگر قرار نیست کنترل بازوی انتفاعی خود را از هیئت مدیره غیرانتفاعی خود حذف کند. این شرکت گفت: "OpenAI به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تأسیس شد و امروزه توسط آن سازمان غیرانتفاعی نظارت و کنترل می شود. از این پس، همچنان توسط آن سازمان غیرانتفاعی نظارت و کنترل خواهد شد".