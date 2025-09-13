اندازه‌ی دقیق نمایشگر گلکسی S26 اولترا لو رفت

این ابعاد در حالی فاش شده که گفته می‌شود گلکسی S25 اولترا نیز از نمایشگری با اندازه‌ی دقیقا 6.86 اینچ بهره می‌برد که آن هم به‌صورت 6.9 اینچ به بازار عرضه شده است. این ارقام نشان می‌دهند که افزایش اندازه‌ی فیزیکی پنل در نسل جدید بسیار ناچیز و تقریباً نامحسوس خواهد بود. با این حال، همان منبع خبری تأکید می‌کند که سامسونگ برای این نمایشگر «غافلگیری‌هایی» در نظر گرفته است و قصد دارد از «برخی فناوری‌های اصلی نمایشگر خود» در آن استفاده کند. هرچند جزئیات دقیقی از این فناوری‌ها ارائه نشده، اما می‌توان حدس زد که بهبودها در زمینه‌هایی مانند روشنایی، دقت رنگ، بهره‌وری انرژی یا کاهش حاشیه‌ها متمرکز خواهد بود.

در کنار این اطلاعات، شایعات دیگری نیز در مورد سیستم دوربین این دستگاه منتشر شده که تصویر متناقضی را ترسیم می‌کنند. از یک سو، گفته می‌شود دوربین اصلی از همان حسگر نسل قبل استفاده خواهد کرد اما با گشودگی دیافراگم بازتر f/1.4 عرضه می‌شود که به آن اجازه می‌دهد 47 درصد نور بیشتری جذب کند. این بهبود می‌تواند عملکرد عکاسی در نور کم را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دوربین تله‌فوتو با زوم 5 برابری بدون تغییر باقی بماند و دوربین تله‌فوتوی 3 برابری حتی با یک پسرفت مواجه شود. این استراتژی نشان می‌دهد که سامسونگ احتمالاً تمرکز خود را بر بهبود کیفیت هسته‌ی اصلی دوربین و فناوری‌های نمایشگر معطوف کرده و ممکن است در بخش‌های دیگر، رویکردی محافظه‌کارانه‌تر را در پیش گرفته باشد. باید منتظر ماند و دید که این «غافلگیری‌ها» در عمل چه تأثیری بر تجربه‌ی کاربری خواهند گذاشت و آیا می‌توانند تغییرات اندک در سایر بخش‌ها را جبران کنند.

منبع: GSMArena

نوشته اندازه‌ی دقیق نمایشگر گلکسی S26 اولترا لو رفت اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala