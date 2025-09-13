بهترین کیبوردهای گیمینگ سال ۲۰۲۵

بهترین کیبوردهای گیمینگ حس راحتی و کنترل بیشتری را در زمان بازی با کامپیوتر برای شما به ارمغان میآورند، چه در حال غرق شدن در یک بازی نقش آفرینی ۱۰۰ ساعته باشید و چه در حال رقابت در یک بازی آنلاین تیراندازی. ممکن است همیشه هنگام تایپ کردن، حس یک کیبورد مکانیکی خوب و سفارشی را نداشته باشند، اما معمولاً یک ارتقاء خوب نسبت به کیبوردهای معمولی هستند که در دفتر کار وجود دارند. برای کمک به هر کسی که به دنبال ارتقاء است، من زمان بیشتری را برای تحقیق در مورد کیبوردهای گیمینگ صرف کردهام تا هر شخص دیگری منطقاً باید صرف کند و در این راه دهها مدل با بررسی خوب را آزمایش کردهام. چه چیزی کوچک، آنالوگ، بیسیم یا فقط ارزان بخواهید، اینها بهترینهایی هستند که استفاده کردهام.
چه چیزی را در یک کیبورد گیمینگ جستجو کنیم
برای روشن شدن موضوع، هر کیبوردی میتواند یک "کیبورد گیمینگ" باشد. اگر زیاد بازیهای ویدیویی انجام میدهید و هرگز با خود نگفتهاید، "متاسفم، این کیبورد جلوی من را گرفته است"، تبریک میگویم، احتمالاً نیازی نیست برای یک کیبورد جدید هزینه بیشتری بپردازید. کیبوردهای به اصطلاح گیمینگ اغلب با قیمت بالاتری عرضه میشوند و در حالی که بهترینها طرحهای با کیفیت بالا، نورپردازی RGB جذاب و چند ویژگی واقعاً ارزشمند را ارائه میدهند، هیچ کدام از آنها مهارت خدایی به شما نمیدهند و ناگهان بازیهای بد را به بازیهای خوب تبدیل نمیکنند.
مکانیکی در مقابل غیر مکانیکی
اکنون که کمی با واقعیتها روبرو شدیم، من در حین تحقیق برای این راهنما، برخی از ویژگیها را در اولویت قرار دادم. اول، من بیشتر به کیبوردهای مکانیکی پایبند بودم، نه مدلهای غشایی به سبک لپ تاپ. آنها میتوانند پر سر و صدا باشند، اما بادوامتر، قابل تنظیمتر و به طور گسترده رضایتبخشتر برای فشار دادن هستند - همه ویژگیهای مثبت برای محصولی که ممکن است ساعتها در جلسات بازی از آن استفاده کنید.
اندازه
بعد، من طرحبندیهای ده کلیدی کمتر (TKL) یا کوچکتر را ترجیح دادم. استفاده از یک صفحه کلید با اندازه کامل اگر واقعاً پد اعداد میخواهید کاملاً خوب است، اما یک مدل جمع و جور فضای بیشتری برای تکان دادن ماوس به شما میدهد. همچنین به شما این امکان را میدهد که ماوس خود را نزدیکتر به بدن خود نگه دارید، که میتواند تنش وارد شده به بازوها و شانههای شما را کاهش دهد.
سوییچها، دکمهها و کیفیت ساخت
سوییچهای خطی که اغلب با نام "قرمز" نامگذاری میشوند، معمولاً مورد علاقه گیمرها هستند. اینها به فشار دادن کلیدها حسی صاف از بالا به پایین میدهند، بدون هیچ "برجستگی" لمسی که میتواند فشارهای سریع و مکرر را کمتر سازگار کند. آنها معمولاً برای فعال شدن به نیروی کمی نیاز دارند و تمایل دارند ساکت باشند. با این حال، اگر احساس و/یا صدای یک سوییچ لمسی یا کلیکیتر را ترجیح میدهید، به جای آن یکی از آنها را دریافت کنید. ممکن است مقداری سرعت در بازیهای سبک esports از دست بدهید، اما هیچ چیز مهمتر از راحتی شما نیست.
برخی از کیبوردهای گیمینگ به طور کامل بر اساس مکانیسمهای مختلف ساخته شدهاند. به عنوان مثال، سوییچهای نوری از یک پرتو نور برای ثبت فشار دادن کلیدها استفاده میکنند، در حالی که سوییچهای اثر هال از آهنربا استفاده میکنند. اینها اغلب حس خطی دارند، اما مجموعهای متنوعتر از ویژگیهای مناسب برای بازی را امکانپذیر میکنند، مانند توانایی تنظیم نقاط فعالسازی سفارشی، اختصاص چندین دستور به یک کلید و تکرار سریعتر فشار دادن کلیدها. به طور کلی، آنها سریعتر و بادوامتر نیز هستند.
این عملکرد به سبک آنالوگ در طول چند سال گذشته به روند بزرگ در بازار کیبوردهای گیمینگ تبدیل شده است. بیشتر برندهای اصلی کیبورد اکنون حداقل یک مدل با سوییچهای اثر هال میفروشند و بر اساس آزمایشهای من، به راحتی میتوان فهمید که چرا: بسیاری از سفارشیسازیهای آنها واقعاً میتوانند حس کنترل دقیقتری (اما هنوز منصفانه) به شما بدهند، به خصوص در بازیهای رقابتیتر. در نتیجه، بسیاری از انتخابهای ما در زیر با این فناوری ساخته شدهاند.
کیبوردهایی با این نوع ویژگیها معمولاً ارزان نیستند، با این حال، و برای کسانی که عمدتاً بازیهای تک نفره انجام میدهند، ضروری نیستند. برخی از ترفندهای آنها نیز جنجال به پا کرده است: یکی از آنها که به عنوان تمیز کردن SOCD (جهتهای اصلی مخالف همزمان) شناخته میشود، به شما این امکان را میدهد که دو کلید جهتدار مختلف را به طور همزمان فعال کنید، و این امکان را فراهم میکند که، از جمله موارد دیگر، به دستیابی به استریفینگ غیرممکن و عالی در بازیهای تیراندازی دست یابید. چند بازی مانند Counter-Strike 2 این ویژگی را ممنوع کردهاند در نتیجه، اگرچه همچنان میتواند یک چیز سرگرمکننده برای بازی کردن در بازیهایی باشد که افراد دیگر در آن دخیل نیستند. SOCD محدود به سوییچهای مغناطیسی نیست. برخی از کیبوردهای مکانیکی نیز از آن پشتیبانی میکنند.
تعداد کمی از کیبوردهای اخیر با سوییچهای القایی عرضه شدهاند، که ویژگیهای فعالسازی قابل تنظیم کیبوردهای اثر هال را وعده میدهند، اما با بهرهوری بهتر باتری. ما هنوز نتوانستهایم یکی از اینها را آزمایش کنیم، اما در آینده به دنبال انجام این کار خواهیم بود.
دکمهها و کیفیت ساخت
صرف نظر از نوع سوییچ، یک قاب میخواهید که زیر فشار خم نشود، کلیدهایی که نلرزند و تثبیتکنندههایی که هنگام ضربه زدن به کلیدهای بزرگتر مانند نوار فاصله، صدا ندهند. من دکمههای PBT (پلیبوتیلن ترفتالات) دو لایه را بر دکمههایی که از پلاستیک ABS (اکریلونیتریل بوتادین استایرن) ارزانتر استفاده میکنند، ترجیح میدهم، زیرا با گذشت زمان درخشندگی چربی پیدا نمیکنند و احتمال محو شدن نمادهای آنها کمتر است. یک PCB (برد مدار چاپی) با قابلیت تعویض سریع که تغییر سوییچها را در صورت ایجاد حالت ایده آل میکند، مانند کلیدهای اختصاصی رسانه ای است.
به خاطر سادگی، من فقط کیبوردهای گیمینگ از پیش ساخته شده را برای این راهنما در نظر گرفتم، اگرچه بسیاری از انتخابهای زیر امکان سفارشیسازی را در ادامه میدهند. اگر شما (و حساب بانکی شما) واقعاً میخواهید دیوانه شوید، راهنمای ما را در مورد ساخت یک کیبورد سفارشی بررسی کنید.
نرم افزار، اتصال و RGB
اگر یک کیبورد دارای نرم افزار همراه است، باید به شما این امکان را بدهد که ماکروها و اتصالات کلید سفارشی را برای بازی ها بدون ناامیدی برنامه ریزی کنید. برای راحتی، یک کیبورد سیمی باید از طریق یک کابل USB-C جداشدنی وصل شود. یک کیبورد بیسیم خوب تأخیر جدی اضافه نمیکند، اما فقط در صورتی که از یک گیرنده USB استفاده کند، نه بلوتوث. (احتمالاً هزینه بیشتری نیز خواهد داشت.) برخی از کیبوردهای گیمینگ نرخ نمونهبرداری فوقالعاده بالایی را تبلیغ میکنند - یعنی سرعتی که یک کیبورد به یک کامپیوتر گزارش میدهد - برای کاهش تأخیر، اما مگر اینکه مانیتور شما نرخ تازهسازی فوقالعاده سریعی داشته باشد، استاندارد معمول ۱۰۰۰ هرتز باید خوب باشد. و در حالی که هیچ کس به نورپردازی RGB نیاز ندارد، سرگرمکننده است. فناوری مصرفکننده میتواند بیشتر از این استفاده کند، بنابراین هرچه RGB تمیزتر و قابل تنظیمتر باشد، بهتر است.
چگونه آزمایش کردیم
بهترین راه برای ارزیابی یک کیبورد این است که فقط... از آن استفاده کنید، بنابراین این کاری است که من انجام دادم. برای پوشش دادن انواع موارد استفاده و سبک های طراحی، من در طول چندین ماه گذشته ده ها کیبورد را تحقیق کرده ام که به طور گسترده از بررسی کنندگان حرفه ای و کاربران نمرات بالایی دریافت کرده اند. سپس از هر مدلی که آورده ام به عنوان درایور روزانه خود برای چند روز استفاده کرده ام. از آنجایی که من برای امرار معاش می نویسم، این به من زمان کافی داد تا حس قوی ای از تجربه تایپ هر کیبورد به دست آورم.
برای بازی کردن، من به واکنشپذیری هر کیبورد در بازیهای تیراندازی آنلاین سریع و/یا مبتنی بر واکنش مانند Halo Infinite، Counter-Strike 2، Apex Legends، Valorant، Overwatch 2 و XDefiant توجه ویژهای دارم، زیرا بسیاری از خریداران کیبورد گیمینگ بالقوه یکی را به امید اینکه به این ژانر خاص کمک کند، تهیه میکنند. من اطمینان حاصل کردم که هر کیبورد با انواع دیگر بازی ها، مانند Baldur’s Gate 3 (یک بازی نقش آفرینی نوبتی)، Hi-Fi Rush (یک بازی اکشن با تأکید بر زمان بندی و ریتم) و Forza Horizon 5 (یک بازی مسابقه ای آرکید) راحت است. من از دومی برای ارزیابی بهتر ویژگی های حساس به فشار کیبوردهای آنالوگی که آزمایش کردم استفاده کردم.
اگر یک کیبورد می توانست با انواع سوییچ های متعدد پیکربندی شود، من مدل خطی را تهیه کردم. پس از دریافت هر کیبورد، چندین دکمه را جدا کردم تا مطمئن شوم هیچ کدام تراشه یا شکسته نشده اند. من متوجه شدم که آیا کلیدها لق هستند یا خیر، آیا قاب زیر فشار خم می شود یا خیر، آیا بافت و پوشش دکمه ها پس از استفاده تغییر می کند یا خیر، و آیا کلیدهای بزرگتر مانند نوار فاصله به طور خاص صدادار یا توخالی هستند یا خیر. من به سرعت روی هر کیبورد در یک اتاق ساکت تایپ کردم تا حس کنم که از نظر نویز در کجا قرار دارند. برای مدلهای بیسیم، بررسی کردم که آیا تخلیه باتری با روشنایی ۵۰ درصد RGB با تخمین سازنده مطابقت دارد یا خیر. من به نتایج سایت هایی مانند Rtings نگاه کردم تا مطمئن شوم هیچ چیز با تأخیر خارج از نظم نیست. من آزمایش خود را روی یک مانیتور ۱۴۴ هرتزی با دستگاه شخصی خود، که شامل یک پردازنده Core i9 نسل دهم و یک پردازنده گرافیکی RTX 3080 است، انجام دادم.
این به من کمک کرد تا مطمئن شوم که هر کیبورد حداقل کیفیت کلی را برآورده می کند، اما برای تکرار، بسیاری از این فرآیند ذهنی است. من می توانم به شما بگویم که یک کیبورد بر اساس نحوه ضربه زدن من به کلیدها چقدر بلند است، به عنوان مثال، اما ممکن است شما لمس سبکتری داشته باشید. چیزی که سلیقه من آن را "راحت"، "دلپذیر" یا حتی "مفید" می داند، ممکن است شما دوست نداشته باشید. همانطور که قبلاً نوشتهام، کیبوردها از این نظر مانند غذا یا هنر هستند. بنابراین، ذهنی باز داشته باشید.
سایر کیبوردهای گیمینگ که آزمایش کردیم
توجه: موارد زیر گزیدهای از کیبوردهای گیمینگ قابل توجهی است که ما از میان گامهای خود گذراندهایم، نه فهرستی جامع از هر چیزی که تا به حال امتحان کردهایم.
Wooting 60HE+
می توانید Wooting 60HE+ را انتخاب "1A" ما در نظر بگیرید، زیرا اساساً یک نسخه جمع و جورتر از 80HE با طرح بندی 60 درصد است. از همان ویژگی های بازی آنالوگ پشتیبانی می کند، دارای همان ضمانت چهار ساله است و هنوز از نرم افزار عالی Wootility استفاده می کند. 25 دلار نیز ارزان تر است. اگر یک طرح کوچکتر را ترجیح می دهید و نیازی به کلیدهای جهت نما ندارید، می توانید با اطمینان آن را خریداری کنید. با این حال، افراد بیشتری طرح بندی بزرگتر 80HE را برای استفاده روزمره آسان تر خواهند یافت. نصب واشر، سوییچ های به روز شده و مواد اضافی کاهش صدا، آن را دلپذیرتر و راحت تر برای تایپ کردن در خارج از جعبه می کند. به علاوه، در حالی که 60HE+ فقط می تواند در یک زاویه ثابت قرار گیرد، 80HE با چند مجموعه پایه های جداشدنی عرضه می شود.
همچنین شایان ذکر است که Wooting از یک مدل به روز شده به نام 60HE V2 از زمان آخرین به روز رسانی ما خبر داده است. انتظار می رود که این یکی تا پایان سال 2025 وارد شود، بنابراین اگر عجله ندارید، ممکن است ارزش داشته باشد که چند ماه دیگر صبر کنید.
Logitech G Pro X TKL Rapid
Logitech G Pro X TKL Rapid یک جایگزین سوییچ مغناطیسی خوب برای Wooting 80HE است اگر باید از یکی از برندهای اصلی کیبورد خرید کنید. فقط سیمی است، اما ظاهر خوبی دارد، با نورپردازی واضح RGB، یک کنترلر صدا داخلی، کلیدهای اختصاصی رسانه و یک صفحه بالایی فلزی محکم. ترفندهای مورد انتظار ماشه سریع و فعالسازی قابل تنظیم همگی به خوبی کار میکنند، و نرمافزار G Hub لاجیتک آسانتر از اکثر برنامههای تولیدکنندگان نام بزرگ است. به عنوان مثال، می تواند تشخیص دهد که چه زمانی بازی های خاصی را راه اندازی کرده اید، سپس هر پروفایل سفارشی را که برای آنها ساخته اید به طور خودکار اعمال می کند. 10 دلار ارزان تر از 80HE نیز هست. جایی که کم می آورد، تجربه تایپ است: سوییچ های پیش فرض بسیار پر سر و صدا هستند، و پایین آوردن کلیدها در اینجا در مقایسه با انتخاب های برتر ما سفت تر است. با این حال، اگر این ویژگی های سبک Wooting را می خواهید و صدای کلاکی تری را ترجیح می دهید، یک خرید مناسب است.
Logitech G Pro X TKL و G Pro X 60
Logitech G Pro X TKL و G Pro X 60 بی سیم، که از سوییچ های مکانیکی سنتی تری استفاده می کنند، به همان اندازه محبوب نیستند. آنها به خوبی ساخته شده اند، اما آنقدر گران هستند که قابلیت تعویض سریع نداشته باشند یا فاقد ویژگی های آنالوگ 80HE باشند. فوم کاهش صدای زیادی نیز در هیچ یک از مدل ها وجود ندارد، بنابراین هیچ کدام صدای عالی ندارند. ما دوست داریم که هر دو با یک کیف حمل عرضه می شوند، هر چند.
Keychron C3 Pro
Keychron C3 Pro ده کلیدی کمتر، انتخاب برتر بودجه در راهنمای کیبورد مکانیکی ما است، و اگر میخواهید زیر ۵۰ دلار بمانید، جایگزین بسیار خوبی برای G.Skill KM250 RGB باقی میماند. با طراحی نصب واشر، فوم داخلی و سوییچ های از قبل روغن کاری شده، فشار دادن آن حس کامل تری دارد. نسخه پایه ای که ما آزمایش کردیم فاقد سوییچ های قابل تعویض سریع است و فقط دارای نور پس زمینه قرمز است، اما Keychron یک مدل اصلاح شده منتشر کرده است که این مشکل را برطرف می کند و RGB کامل را اضافه می کند. با این حال، دکمه های ABS آن هنوز ارزان تر به نظر می رسند و می توانند با گذشت زمان درخشندگی پیدا کنند، به علاوه هیچ دکمه صدا وجود ندارد. برخی ممکن است اندازه کوچکتر KM250 را برای بازی مناسب تر بدانند.
به روز رسانی جدیدتر به نام C3 Pro 8K شامل دکمه های PBT با قیمت 55 دلار است; ما قصد داریم آن را در آینده آزمایش کنیم.
Keychron Q1 HE
Keychron Q1 HE نوعی نسخه قدیمی تر از Lemokey P1 HE با همان سوییچ های مغناطیسی و شاسی آلومینیومی مشابه است. طراحی واشر دوتایی، سوییچ های از قبل روغن کاری شده و لایه های فوم آن را برای تایپ کردن لذت بخش می کند. اما ویژگی های بازی آن به همان نرم افزار ناخوشایند متکی است، در حالی که دکمه های استوک به گونه ای طراحی شده اند که فشار دادن سریع آنها را دشوارتر می کند. این دکمه ها نیز شفاف نیستند و کل آن گران تر است، بنابراین دلیل زیادی برای خرید آن به جای P1 HE وجود ندارد.
Sony Inzone KBD-H75
Sony Inzone KBD-H75 یکی دیگر از مواردی است که اکثر جعبه هایی را که به دنبال آن هستیم تیک می زند. قاب 75 درصدی آن جمع و جور است اما تنگ نیست. ظاهر ساده ای دارد، اما در یک دفتر کار بی جا نخواهد بود. قسمت بالای فلزی قابل توجه به نظر می رسد - اگرچه قسمت پایین از پلاستیک ساخته شده است - در حالی که دکمه های PBT بادوام و دارای نورپردازی شفاف هستند. طراحی نصب واشر و برخی تثبیت کننده های با کیفیت به احساس و صدای عالی تجربه تایپ کمک می کند. فشار دادن ها دارای یک کلک خوب هستند، اما آنقدر بی صدا هستند که نباید کسی را در اطراف شما اذیت کنند. سوییچ های مغناطیسی اثر هال به شما امکان می دهند نقاط فعال سازی را سفارشی کنید و از حالت ماشه سریع استفاده کنید. تأخیر عمومی عالی است، و Inzone Hub سونی به اندازه بسیاری از برنامه های همراه در این بازار آشفته یا مبهم نیست. همچنین یک دکمه صدا وجود دارد.
مشکل این است که همه اینها 300 دلار هزینه دارد، و این مبلغ زیادی برای یک کیبورد بدون اتصال بی سیم (یا پشتیبانی مناسب از macOS) است. گیمرهای رقابتی ممکن است به این موضوع اهمیت ندهند، اما برای اکثر افراد دیگر، ارزش های بهتری در آنجا وجود دارد. با این حال، اگر تا به حال این یکی را در فروش دیدید، ارزش نگاه کردن را دارد، زیرا احساس تایپ استوک کمی بهتر از Wooting 80HE است.
Razer Joro
Razer Joro یک انتخاب مناسب است اگر یک کیبورد سوئیچ قیچی قابل حمل به جای یک کیبورد مکانیکی حجیم می خواهید. این اساساً یک برداشت "گیمر" از Magic Keyboard اپل است، با یک پوشش مشکی براق، صفحه بالایی آلومینیومی محکم، نورپردازی RGB و پشتیبانی از SOCD. طرح بندی 75 درصدی فوق العاده کم مشخصات است و وزن آن فقط 0.8 پوند است، بنابراین فوق العاده مناسب برای سفر است. تجربه تایپ پایدار، فوق العاده بی صدا و راحت برای چیزی است که هست - آن را در یک لپ تاپ قرار دهید و برجسته خواهد شد. همه اینها در ویندوز، macOS، اندروید و iOS کار می کند.
با این حال، هرگز در جلسات طولانی به اندازه یک برد مکانیکی خوب احساس راحتی نخواهید کرد. طراحی در یک زاویه صاف ثابت شده است، که ممکن است برای برخی ناراحت کننده باشد. دکمه های ABS برای چیزی که قیمت 140 دلار دارد عالی نیستند، و در حالی که پشتیبانی بی سیم 2.4 گیگاهرتزی وجود دارد، شما باید یک دانگل جداگانه بخرید تا واقعاً از آن استفاده کنید. در غیر این صورت، شما از طریق بلوتوث بازی می کنید، که تأخیر را اضافه می کند، یا یک کابل USB-C کوتاه. اگر همیشه در سفر هستید، Joro به خوبی به جایگاه خود خدمت می کند، اما اگر فراتر از میز خود خیلی بازی نمی کنید، رد شدن است.
Razer Huntsman V2 TKL
ما قبلاً Razer Huntsman V2 TKL را به دلیل سوییچ های نوری سبک، دکمه