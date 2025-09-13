اگر اهل سفر هستید یا گاهی اوقات دور از میز کارتان کار میکنید، یک پاوربانک لپتاپ ممکن است به کارتان بیاید. این شارژرهای قابلحمل بزرگتر، قدرت کافی برای شارژ چندباره تلفن، دو بار شارژ کامل تبلت و رساندن بیشتر لپتاپها از حالت نزدیک به خاموش به حالت آمادهبهکار در حدود یک ساعت را دارند. در طول چند سال گذشته، من دهها باتری را برای راهنمای پاوربانکهای خود آزمایش کردهام و تعدادی از آنها گزینههای عالی برای لپتاپها هستند. اینها بهترین پاوربانکهای لپتاپ بر اساس آزمایشهای ما هستند، به همراه کمی اطلاعات در مورد نحوه سفر هوایی با باتری قابلحمل و اینکه در یک پاوربانک خوب باید به دنبال چه چیزی باشید.
پرواز با یک پاوربانک لپتاپ
بیشتر باتریهای قابلحمل در حدود ۲۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت هستند، بنابراین میتوانید با آنها پرواز کنید. سازمان هواپیمایی کشوری در حال حاضر ظرفیت باتریهای حملشده را به ۱۰۰ واتساعت محدود میکند، که برای باتریهای لیتیومیونی ۳.۶ ولتی حدود ۲۷۵۰۰ میلیآمپر ساعت میشود. توجه داشته باشید که اجازه ندارید هیچ باتری را در چمدانهای تحویلی خود بستهبندی کنید، صرفنظر از ظرفیت. قوانین سازمان هواپیمایی کشوری برای محدود کردن خطر آتشسوزی در نظر گرفته شدهاند - و برخی از خطوط هوایی به دلیل حوادث اخیر در داخل هواپیما، محدودیتهای بیشتری را اعمال میکنند.
در مارس ۲۰۲۵، یک پرواز هنگکنگ پس از آتشسوزی یک بسته باتری در یک محفظه بالای سر، به زمین نشست. وضعیت مشابهی در ماه ژوئیه در یک پرواز داخلی دلتا و دوباره در ماه اوت در یک پرواز ترانس آتلانتیک KLM رخ داد. در نتیجه، برخی از خطوط هوایی، از جمله امارات، ساوتوست و دیگران، محدودیتهای بیشتری را برای پرواز با بستههای باتری اعلام کردهاند.
قوانین شامل محدود کردن تعداد شارژرهای قابلحمل مجاز و الزام مسافران به نگهداری پاوربانکها در معرض دید هنگام استفاده از آنها برای شارژ مجدد دستگاه است. با این حال، اگر بسته باتری فعالانه استفاده نمیشود، اکثر قوانین به آنها اجازه میدهند در کیف دستی شما در محفظه بالای سر باقی بمانند. قبل از پرواز، عاقلانه است که سیاستهای خطوط هوایی خود را بررسی کنید.
ظرفیت
اگر فقط نیاز دارید که از خاموش شدن تلفن هوشمندتان قبل از رسیدن به خانه جلوگیری کنید، تقریبا هر یک از بهترین پاوربانکها این کار را انجام میدهند. اما اگر نیاز دارید چندین دستگاه یا باتری قابلتوجه یک لپتاپ را احیا کنید، به چیزی با ظرفیت میلیآمپر ساعت (mAh) بالا نیاز خواهید داشت. یک پاوربانک که قادر به ارائه قدرت کافی به یک لپتاپ باشد، ظرفیتی بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت خواهد داشت.
اگر چیزی حتی بزرگتر از یک پاوربانک لپتاپ میخواهید و نیازی به پرواز با آن ندارید، احتمالا میخواهید به ایستگاههای برق قابلحمل نگاهی بیندازید. اینها میتوانند به اندازه باتری ماشین یا بزرگتر باشند و به طور بالقوه میتوانند یک آخر هفته کامل را تامین کنند.
نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که ظرفیت ذکر شده در مشخصات یک پاوربانک، چیزی نیست که به دستگاههای شما تحویل داده میشود. همانطور که اشاره کردم، ظرفیت این بانکها حدود ۲۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت است. حتی باتری بزرگ در یک مکبوک پرو ۱۶ اینچی یا یک Dell XPS 16 دارای رتبه میلیآمپر ساعت در حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیآمپر ساعت است، بنابراین ممکن است فکر کنید که پنج بار شارژ کامل دریافت خواهید کرد، اما در واقعیت، فقط حدود یک شارژ ۷۰ درصدی دریافت میکنید. ولتاژ متفاوت است (به طور معمول ۳.۷ ولت برای پاوربانک و ۱۱.۴ ولت برای لپتاپ) که باعث میشود واتساعتها یا میزان انرژی که هر باتری میتواند در خود نگه دارد، متفاوت باشد (که برای باتری ۹۲ واتساعت و برای باتریهای داخلی لپتاپ ۷۲ واتساعت محاسبه میشود). علاوه بر این، برای تغذیه شارژ از یک پاوربانک به یک لپتاپ، یک تبدیل ولتاژ انجام میشود و این مقدار قابل توجهی از انرژی را از بین میبرد.
بدون تبدیل این به یک درس فیزیک، همه اینها به این معنی است که یک پاوربانک با ظرفیت ۲۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت (یا ۹۲ واتساعت) به طور معمول باتری لپتاپ ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت (یا ۷۲ واتساعت) را تا حدود ۷۵ درصد پر میکند. در آزمایشهای من، من به طور متوسط نرخ بازدهی حدود ۶۰ درصد بین ظرفیت ذکر شده یک پاوربانک و شارژ واقعی تحویل داده شده، داشتم.
پورتها
هر پاوربانک بزرگی که من آزمایش کردهام، حداقل سه پورت USB دارد، با ترکیبی از USB-C و USB-A، که باید تقریبا هر دستگاه قابلحملی را که نیاز به شارژ مجدد دارید - هدفون، تلفن، تبلت، لپتاپ، و غیره - پوشش دهد. علاوه بر فرمتهای مختلف دوشاخه، برخی از پورتها برق را در واتهای مختلف تامین میکنند. به عنوان مثال، یک پورت USB-C داخلی ممکن است برای ۶۰ وات رتبه بندی شده باشد، در حالی که پورت کنار آن برای ۱۰۰ وات رتبه بندی شده است. بنابراین اگر دستگاهی دارید که قادر به شارژ سریع ۷۰ واتی است، مانند مکبوک ایر جدید، میخواهید پورت ۱۰۰ واتی را انتخاب کنید تا بهترین سرعت شارژ ممکن را داشته باشید.
توجه داشته باشید که دستگاههایی با توان مصرفی کمتر، تحت تأثیر منفی اتصال به پورتهایی با رتبه بندی بالا قرار نمیگیرند. به عنوان مثال، یک Galaxy S24 Ultra که قادر به شارژ فوقسریع ۴۵ واتی است، کاملا با پورت ۱۰۰ واتی سازگار است. یک دستگاه صرف نظر از اینکه یک پورت چه چیزی میتواند ارائه دهد، فقط آنچه را که میتواند دریافت کند، میگیرد. فقط به یاد داشته باشید که پورت، دستگاه و کابل شارژ برای دستیابی به حداکثر نرخ شارژ، باید در رتبه وات مورد نظر یا بالاتر باشند.
برخی از این باتریهای بزرگتر نیز دارای پورتهای AC هستند. ممکن است به نظر برسد که یک تناسب طبیعی است که آداپتور برق لپتاپ خود را برای شارژ مجدد وصل کنید. اما در واقع، پورت AC فقط باید برای دستگاههایی باشد که نمیتوانند از USB استفاده کنند - مانند لامپ یا چاپگر. وصل کردن یک آداپتور برق به پورت AC فقط انرژی را از طریق تبدیل هدر میدهد. اول، باتری برق DC خود را تبدیل میکند تا پورت را با برق AC تامین کند، سپس آداپتور برق برق AC را دوباره به DC تبدیل میکند تا لپتاپ شما بتواند آن را دریافت کند. و همانطور که از کلاس فیزیک به خاطر خواهید آورد، هر بار که انرژی تبدیل میشود، مقداری به گرما و سایر اتلافها از بین میرود. بهتر است واسطه را حذف کنید و فقط آن برق DC را مستقیما از باتری به دستگاه ارسال کنید.
همچنین، میتوانید از بیش از یک پورت به طور همزمان با این دستگاهها استفاده کنید. فقط به یاد داشته باشید که سرعت هر چیزی که شارژ میکنید به احتمال زیاد کاهش مییابد و البته باتری متناسب با آنچه که دوباره پر میکنید، تخلیه میشود.
شارژ بیسیم
فقط در یک سال و نیم گذشته که من در حال آزمایش پاوربانکهای قابلحمل بودهام، قابلیتهای شارژ بیسیم به طور محسوسی بهبود یافته است. چند مورد اولی که امتحان کردم به طرز دردناکی کند بودند و ارزش توصیه نداشتند. اکنون پدهای بیسیم داخلی پاوربانکها به طرز چشمگیری سریع هستند - به ویژه، بر اساس تجربه من، هنگام شارژ کردن تلفنهای Samsung Galaxy (اگرچه عدم وجود یک اتصال مغناطیسی تثبیتکننده مانند MagSafe اپل به این معنی است که آنها فقط در صورت قرار گرفتن صاف روی یک پد کار میکنند). بیشتر اتصالات شارژ بیسیم را میتوان در حالی که از پورتهای دیگر نیز استفاده میشود، استفاده کرد که آنها را برای برخی از تنظیمات ایستگاه نبرد موبایل راحت میکند.
البته، شارژ بیسیم همیشه کارایی کمتری نسبت به سیمی دارد و شارژ مجدد از یک باتری خارجی به طور کلی کارایی کمتری دارد. اگر میخواهید کمترین انرژی ممکن را هدر دهید، بهتر است به اتصالات سیمی پایبند باشید.
طراحی
همه پاوربانکها طوری طراحی شدهاند که قابلحمل باشند، اما تفاوت زیادی بین یک باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی جیبی و یکی از این باتریهای سازگار با لپتاپ وجود دارد. بیشتر دومیها بین نیم تا یک کیلو وزن دارند که یک اضافه قابل توجه به کوله پشتی است. بسیاری از گزینههای ذکر شده در اینجا دارای یک صفحه نمایش هستند تا به شما بگویند چه مقدار شارژ در باتری باقی مانده است، که هنگام تلاش برای برآوردن شارژهای دستگاههایتان به طور سنجیده، مفید است. اگر یک بانک دارای اتصال بیسیم باشد، پد معمولا در بالای تخت و هر اتصال AC در دسترس معمولا در یک طرف است. هر دو ممکن است نیاز داشته باشند که شما از آن روشهای شارژ استفاده کنید. مثل من نباشید و با صدای بلند غر نزنید که یک واحد ضربتی دریافت کردهاید بدون اینکه ابتدا تمام دکمهها را فشار دهید (و گاهی اوقات دو بار فشار دهید).
چگونه شارژرهای قابلحمل لپتاپ را تست میکنیم
در دو سال گذشته، من دهها باتری قابلحمل را برای راهنمای باتری دیگر خود آزمایش و استفاده کردهام. برخی از آن باتریها شامل پاوربانکهای با ظرفیت بالاتر که در اینجا میبینید، هستند. من همچنین چند بانک اضافی فقط برای این راهنما گرفتم تا مطمئن شوم که آنچه در دسترس است را پوشش میدهیم. من به سراغ برندهایی رفتم که قبلا با آنها آشنا بودم و همچنین بستههای باتری از تولیدکنندگان خوشنامی که قبلا امتحان نکرده بودم (مانند UGREEN و Lion Energy). من فقط بانکهایی با ظرفیت حداقل ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت را در نظر گرفتم و بیشتر به آنهایی که ۲۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و بالاتر رتبهبندی شده بودند، پایبند بودم.
در اینجا همه چیزهایی که آزمایش کردیم، آمده است:
Zendure Supertank Pro
Mophie Powerstation Pro XL
Mophie Powerstation Pro AC
Lion Energy Eclipse Mag
Lion Energy Trek
Baseus Blade Laptop
Anker Prime 27,650mAh
Goal Zero Sherpa 100 AC
Anker Retractable Cable Laptop Bank
HyperJuice 245W
من هر پاوربانک را با یک تلفن اپل (iPhone 15)، یک تلفن اندرویدی (Galaxy S23 Ultra)، یک تبلت (M1 iPad Air) و یک لپتاپ (MacBook Pro 16 اینچی با تراشه M1 Pro) آزمایش کردم. حتی اگر این بانکها بتوانند چندین دستگاه را به طور همزمان شارژ کنند، من یک به یک آنها را دوباره پر کردم تا مقایسههای جانبی سادهتر شوند. من باتریهای تلفنها و تبلتها را بین صفر تا پنج درصد تخلیه کردم و سپس هنگام شارژ مجدد از هیچ دستگاهی استفاده نکردم.
برای مکبوک، قبل از وصل کردن پاوربانک، اجازه دادم تا ۱۰ درصد کار کند. این زمانی است که بیشتر لپتاپها یک هشدار "اتصال به برق" را نشان میدهند، زیرا تخلیه هر باتری تا خالی شدن، عمر باتری را به خطر میاندازد. سپس از آن به همان شکلی استفاده کردم که ممکن است در یک دفتر کار سیار استفاده شود، با یک صفحه کلید و ماوس بلوتوث، در حالی که به Wi-Fi و VPN متصل بود.
برای هر آزمایش، من یادداشت کردم که چقدر طول کشید تا یک باتری کاملا شارژ شده، یک دستگاه را به طور کامل شارژ کند و چه مقدار از ظرفیت باتری در یک بار شارژ استفاده شد. من همچنین مواردی مانند قابلیت حمل، دوام ظاهری، ویژگیهای مفید و طراحی کلی را یادداشت کردم.
برای مرجع، در اینجا ظرفیتهای باتری دستگاههایی که من استفاده کردم، آمده است:
iPhone 15: 3,349mAh
Galaxy S23 Ultra: 4,855mAh
iPad Air (نسل پنجم): 7,729mAh
MacBook Pro 16 اینچی M1 Pro: 27,027mAh
سایر پاوربانکهای لپتاپی که آزمایش کردیم
HyperJuice 245W
آجر HyperJuice 245W هایپر عالی به نظر میرسد و ظرفیت سنگین ۲۷۰۰۰ میلیآمپر ساعتی دارد. چهار پورت USB-C میتوانند برای خروجی ۲۴۵ وات برق ترکیب شوند و مکبوک پرو من را از حالت تقریبا خاموش به ۷۵ درصد رساند قبل از اینکه خودش تمام شود. هنگام آزمایش آن با Samsung Galaxy S23 Ultra، این گوشی در کمی بیش از یک ساعت به شارژ کامل رسید. صفحه نمایش به شما میگوید که هر پورت چه کاری انجام میدهد و همچنین میزان شارژ باقی مانده در بسته را نشان میدهد.
اما عدم وجود تنوع پورت باعث میشود که نسبت به سایر انتخابهای این لیست کمتر متنوع باشد - قیمت نیز از سایر گزینههای ما بالاتر است.
سؤالات متداول پاوربانک لپتاپ
پاوربانکهای لپتاپ چه تفاوتی با پاوربانکهای تلفن دارند؟
تفاوت اصلی اندازه است. پاوربانکهای تلفن تمایل دارند ظرفیتی از ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت تا ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت داشته باشند و پاوربانکهای لپتاپ معمولا بین ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت تا ۲۷۰۰۰ میلیآمپر ساعت رتبهبندی میشوند. با این حال، هیچ تعریف رسمی وجود ندارد. باتریهای لپتاپ به سادگی بزرگتر هستند و برای شارژ معنادار به منبع تغذیه بزرگتری نیاز دارند.
چگونه یک پاوربانک را سریع شارژ میکنید؟
شما میتوانید یک پاوربانک را دقیقا به همان سرعتی که مکانیزمهای داخلی پاوربانک اجازه میدهند، شارژ کنید. بیشتر باتریها در سرعت پذیرش و تحویل شارژ محدودیت دارند تا از گرم شدن بیش از حد خطرناک جلوگیری شود. اما برای اطمینان از اینکه یک بانک را تا حد امکان سریع شارژ میکنید، مطمئن شوید که آداپتور دیواری و کابل USB-C که استفاده میکنید دارای رتبه وات بالایی هستند - استفاده از یک آداپتور برق ۵ واتی و یک کابل ۱۰ واتی، زمان بسیار بیشتری برای شارژ مجدد بانک شما نسبت به یک شارژر دیواری ۶۵ واتی و یک کابل ۱۰۰ واتی طول میکشد.
به چه اندازه پاوربانک برای یک لپتاپ نیاز دارم؟
به دنبال یک پاوربانک با رتبه حداقل ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت باشید. باتریهای کمی کوچکتر ممکن است کار کنند، اما شارژ قابل توجهی را به لپتاپها ارائه نمیدهند.
چند میلیآمپر ساعت برای شارژ یک لپتاپ؟
یک میلیآمپر ساعت (mAh) مقداری است که یک باتری میتواند در خود نگه دارد و بیشتر باتریهای قابلحمل ظرفیت خود را با استفاده از mAh لیست میکنند. اگر باتری با رتبه ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت یا بالاتر دریافت کنید، باید بتواند لپتاپ شما را شارژ کند.
استفاده از mAh برای بحث در مورد باتریهای لپتاپ میتواند گیج کننده باشد. به دلیل ولتاژهای متفاوت، نمیتوانید رتبههای mAh یک باتری پاوربانک را مستقیما با باتری لپتاپ مقایسه کنید. استفاده از واتساعت یک معیار بهتر است، زیرا آن محاسبه ولتاژ را در نظر میگیرد.
بهروزرسانیهای اخیر
اوت ۲۰۲۵: انتخاب دوم مسافرتی خود را برای یک باتری جدید Anker تغییر دادیم. اطلاعات مربوط به پرواز با پاوربانکها را به روز کردیم. بخشی در مورد سایر باتریهایی که آزمایش کردیم اضافه کردیم.