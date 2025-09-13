آیا واقعا اپل واچ سری ۱۱ شارژدهی یک روزه دارد؟

سناریوی جدید اپل برای سنجش عمر باتری 24 ساعته‌ی سری 11 شامل این موارد است: 300 بار بررسی زمان، دریافت 90 اعلان، 15 دقیقه استفاده از اپلیکیشن‌ها، یک ساعت تمرین ورزشی همراه با پخش موسیقی از طریق بلوتوث و مهم‌تر از همه، 6 ساعت ردیابی خواب. این در حالی است که شرایط آزمایش برای دستیابی به عمر باتری 18 ساعته در سری 10 تقریباً مشابه بود، اما فاقد بخش ردیابی خواب بود. افزودن این بخش 6 ساعته به چرخه‌ی تست، نقش اصلی را در افزایش عدد نهایی ایفا کرده است، زیرا قابلیت ردیابی خواب یکی از کم‌مصرف‌ترین ویژگی‌های اپل واچ به شمار می‌رود و حتی مدل‌های قدیمی‌تر نیز به‌راحتی می‌توانستند یک شب کامل را بدون تمام شدن شارژ سپری کنند.

این موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از کاربران در استفاده‌ی روزمره، پیش از این نیز از ساعت‌های اپل خود بیش از 18 ساعت شارژدهی دریافت می‌کردند. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که جهش به استاندارد 24 ساعته، بیشتر یک بازنگری در استانداردها برای انطباق با واقعیت و الگوهای استفاده‌ی کاربران است تا یک بهبود فنی بنیادین. در حالت کم‌مصرف (Low Power Mode) نیز شاهد تغییرات مشابهی هستیم. شارژدهی اپل واچ سری 11 در این حالت به 38 ساعت رسیده، در حالی که این عدد برای سری 10 برابر با 36 ساعت بود. اما اپل شرایط تست این حالت را نیز تغییر داده و تعداد بررسی زمان و اعلان‌ها را کاهش داده است که بخشی از این بهبود 2 ساعته را توجیه می‌کند.

در نهایت، نگاهی به ظرفیت واقعی باتری این ادعا را تأیید می‌کند. ظرفیت باتری در اپل واچ سری 11 بسته به مدل بین 1.245 تا 1.403 وات‌ساعت متغیر است، در حالی که این ارقام برای سری 10 بین 1.118 تا 1.266 وات‌ساعت بود. این به معنای یک افزایش واقعی 7 تا 10 درصدی در ظرفیت باتری است؛ عددی که با جهش 33 درصدی اعلام‌شده در تبلیغات فاصله‌ی زیادی دارد.

منبع: MacRumors

