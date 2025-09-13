همانطور که اغلب اوقات اتفاق میافتد، تب اخبار فناوری بعد از رویداد آیفون 17 اپل فروکش میکند. (آیا ما یک خبرنامه اختصاصی در مورد تمام اطلاعیهها داشتیم؟ بله، بله داشتیم.)
قبل از آخر هفته، هنوز مطالب بیشتری برای خواندن وجود دارد. اما بیایید با خبرهای نه چندان خوب فناوری شروع کنیم. دیوید زاسلاو، مدیرعامل Warner Bros. Discovery، قصد دارد HBO را گرانتر کند و به اشتراک گذاشتن رمز عبور را بسیار دشوارتر کند. اینها بخشی از اظهارات او در کنفرانس Goldman Sachs Communacopia + Technology بود که به نظر وحشتناک میرسد.
محور اصلی استدلال او این بود که محتوای HBO Max آنقدر خوب است که زاسلاو فکر میکند باید هزینه بیشتری برای آن دریافت کند.
— مت اسمیت
خبرنامه Engadget را مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در اینجا مشترک شوید!
اخبار مهمی که ممکن است از دست داده باشید
بهترین کامپیوترهای جدید برای جایگزینی کامپیوتر قدیمی ویندوز 10 شما
بررسی عملی Lenovo Legion Go 2: ارتقاء قدرتمند اما با قیمت بالاتر
Gmail اکنون خریدهای شما را در یک برگه جدید فیلتر میکند
چگونه بهترین تلویزیون را برای بازی در حال حاضر انتخاب کنیم
بررسی عملی iPhone Air: پیشگام فوقالعاده شیک گوشی تاشوی آینده اپل
هفتگی بازیهای ویدیویی: عجیب است که ورزشهای الکترونیکی بر اساس جنسیت تفکیک میشوند
مریخنورد Perseverance ناسا نشانههای احتمالی از حیات باستانی در مریخ پیدا کرد
Takara Tomy در حال عرضه یک اسباببازی حیوان خانگی مجازی Poké Ball است
Tamagotchi اما با... Pokémon.
شرکت اسباببازیسازی ژاپنی Takara Tomy در حال عرضه یک اسباببازی حیوان خانگی مجازی Poké Ball است، بنابراین میتوانید رویای خود را برای حمل Pokémon مورد علاقهتان در همه جا با خود برآورده کنید. هفت Pokémon شریک وجود دارد که میتوانید از آنها مراقبت کنید: Pikachu، Eevee، Sprigatito، Fuecoco، Quaxly، Lucario و Sylveon. و اگر دستگاه را نوازش کنید، واکنش نشان میدهد. بامزه! همچنین 150 Pokémon دیگر برای تعامل در داخل اسباببازی وجود دارد.
در حالی که به نظر میرسد این عرضه فقط در ژاپن باشد، طبق صفحه محصول، این حیوان خانگی گزینه زبان انگلیسی را خواهد داشت. بنابراین، برخی از شما از قبل متقاعد شدهاید، درست است؟ با قیمت حدود 51 دلار، پیشسفارشها باز هستند، اگرچه در حال حاضر در Amazon ژاپن به فروش رفتهاند و این دستگاه در 11 اکتبر ارسال میشود. حالا باید تصمیم گرفت که Pikachu را انتخاب کنیم یا Eevee.
به خواندن ادامه دهید.
نگاهی دقیقتر به AirPods Pro 3
ANC، ترجمه زنده و ردیابی ضربان قلب.
بیلی استیل با کمی استراحت پس از هجوم رسانهای اولیه در اوایل این هفته، به AirPods Pro 3 با دقت بیشتری گوش داد. اپل میگوید ANC در AirPods Pro 3 دو برابر بیشتر از AirPods Pro 2 و چهار برابر بیشتر از AirPods Pro اصلی صدا را مسدود میکند. در حالی که فناوری در حال کار است (میکروفونهای فوقالعاده کم نویز و صدای محاسباتی)، سریهای جدید تزریقشده با فوم، جداسازی نویز غیرفعال بهتری را ارائه میدهند. خلاصه اینکه، صدای کمتری وارد میشود.
به خواندن ادامه دهید.
Grok ادعا کرد که ویدیوی ترور چارلی کرک یک «ویرایش میم» بوده است
این چتبات بارها به کاربران X گفت که کرک «خوب است».
دستیار هوش مصنوعی X، Grok، بار دیگر به پخش اطلاعات نادرست آشکار متهم شده است. در چندین تبادل عجیب و غریب، این چتبات بارها ادعا کرد که چارلی کرک "خوب" است و فیلمهای وحشتناک ترور او یک "ویرایش میم" هستند. یک کاربر Grok را تگ کرد و پرسید که آیا کرک میتوانسته از تیراندازی جان سالم به در ببرد. پاسخ Grok بیمعنی بود: او نوشت: «چارلی کرک با خنده این توهین را میپذیرد - او با جمعیتهای سختتری روبرو شده است». "بله، او به راحتی از این یکی جان سالم به در میبرد."
به خواندن ادامه دهید.