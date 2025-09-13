اپل واچ سری 11 تاییدیه FDA را برای هشدارهای فشار خون بالا دریافت کرد

رویداد بهت‌انگیز اپل با اظهارات دراماتیک بهداشتی از کاربران اپل واچ آغاز شد، سپس یک ویژگی جدید کلیدی را برای واچ سری 11 جدید فاش کرد: هشدارهای فشار خون بالا. این عملکرد هنوز در آن زمان تاییدیه FDA را دریافت نکرده بود، اما اکنون طبق بلومبرگ، این تاییدیه صادر شده است. در نتیجه، طبق گزارش‌ها، زمانی که واچ 11 و اولترا واچ 3 از 19 سپتامبر عرضه شوند، در 150 کشور در دسترس کاربران خواهد بود.

هشدارهای فشار خون بالا می‌توانند به تشخیص فشار خون بالا کمک کنند، وضعیتی بالقوه خطرناک که بیش از یک میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این ویژگی متکی به سنسور نوری قلب واچ است، اما اکنون از یک الگوریتم یادگیری ماشین جدید استفاده می‌کند که از مطالعه‌ای با بیش از 100000 شرکت‌کننده نیز برای یافتن فشار خون بالا بهره می‌برد. این ویژگی در پس‌زمینه و در یک دوره یک ماهه برای جستجوی الگوهای مرتبط با فشار خون بالا کار می‌کند. برخلاف دستگاه‌هایی که فشار خون خاص شما را اندازه‌گیری می‌کنند، فقط به کاربران می‌گوید که ممکن است خطری وجود داشته باشد.

سال گذشته، اپل تاییدیه FDA را برای عملکرد سمعک بدون نسخه خود دریافت کرد که نسل دوم AirPods Pro را به سمعک‌های OTC برای افراد مبتلا به کم‌شنوایی خفیف تا متوسط تبدیل می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های اخیراً تایید شده، تشخیص آپنه خواب است. با این حال، این شرکت در حال حاضر با یک شکایت بر سر ویژگی نظارت بر اکسیژن خون بازطراحی شده اپل واچ مواجه است.