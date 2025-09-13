مایکروسافت پس از جدا کردن Teams از جریمه ضد انحصاری اتحادیه اروپا فرار کرد

مایکروسافت دیگر با کمیسیون اروپا مشکلی ندارد، حداقل در مورد Teams. کمیسیون تغییرات و تعهداتی را که این شرکت در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به بسته‌بندی پلتفرم همکاری Teams خود با سایر برنامه‌هایش انجام داده است، پذیرفته است. این حماسه ضد انحصاری خاص سال‌ها پیش زمانی آغاز شد که اسلک یک شکایت ضد انحصاری علیه مایکروسافت تنظیم کرد و ادعا کرد که به طور غیرقانونی رقیب چت کاری خود را با مجموعه محبوب آفیس بسته‌بندی کرده است. کمیسیون یک تحقیق رسمی در این مورد در سال 2023 آغاز کرد و در سال 2024 دریافت که مایکروسافت در واقع قوانین ضد انحصاری را نقض کرده است.

"مایکروسافت ممکن است با عدم دادن حق انتخاب به مشتریان در مورد اینکه آیا هنگام اشتراک در برنامه‌های بهره‌وری SaaS خود به Teams دسترسی پیدا کنند یا خیر، یک مزیت توزیع به Teams داده باشد." کمیسیون در آن زمان گفت. "این مزیت ممکن است با محدودیت‌های قابلیت همکاری بین رقبای Teams و پیشنهادات مایکروسافت تشدید شده باشد." این شرکت با جریمه‌ای معادل 10 درصد از گردش مالی سالانه جهانی خود مواجه بود.

حتی قبل از اینکه کمیسیون یافته‌های اولیه خود را منتشر کند، مایکروسافت قبلاً Teams را از مجموعه‌های بهره‌وری آفیس 365 و مایکروسافت 365 در سراسر اتحادیه اروپا جدا کرده بود. با این حال، کمیسیون تغییراتی را که این شرکت اجرا کرده بود "برای رفع نگرانی‌های خود کافی ندانست." بنابراین مایکروسافت برای جلوگیری از جریمه، چندین تعهد از جمله ارائه نسخه‌هایی از مجموعه‌های آفیس 365 و مایکروسافت 365 بدون Teams به مشتریان در اروپا داد. این نسخه‌ها با "قیمت بسیار پایین‌تری" فروخته می‌شوند. این شرکت همچنین متعهد شد که نرخ تخفیف برای Teams یا مجموعه‌های دارای Teams ارائه ندهد. مایکروسافت به رقبای Teams "قابلیت همکاری مؤثر" با برخی از محصولات و خدمات خود نیز داد و به آنها اجازه داد برنامه‌های آفیس را در محصولات خود تعبیه کنند. علاوه بر این، به مشتریان در اروپا اجازه داد داده‌های پیام‌رسانی Teams خود را برای استفاده در سرویس‌های رقیب استخراج کنند.

کمیسیون این تعهدات را بین ماه مه و ژوئن امسال آزمایش کرد. در پاسخ به نتایج آزمایش کمیسیون، مایکروسافت بیشتر تفاوت قیمت بین مجموعه‌های مایکروسافت 365 و آفیس 365 با Teams و مجموعه‌های بدون Teams را 50 درصد افزایش داد. این شرکت همچنین باید گزینه‌های مجموعه‌ها را بدون Teams نمایش دهد اگر گزینه‌های مجموعه‌های خود را با برنامه پیام‌رسانی تبلیغ کند. کمیسیون نوشت: "تعهدات ارائه شده توسط مایکروسافت به مدت هفت سال پابرجا خواهد بود، به جز تعهدات مربوط به قابلیت همکاری و قابلیت انتقال داده که به مدت ده سال پابرجا خواهد بود." یک متولی بر اجرای مایکروسافت نظارت خواهد کرد و اطمینان حاصل خواهد کرد که این شرکت در این بازه زمانی به تعهدات خود وفادار می‌ماند.