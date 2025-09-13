پادکست انگجت: بررسی عمیق تر آیفون 17 و آیفون ایر

این هفته، شریلین لو، سردبیر اجرایی و کاریسا بل، گزارشگر ارشد، به همراه آلیسون جانسون از The Verge، در مورد آیفون ایر جدید، آیفون 17 پرو و آیفون 17 صحبت می کنند. ما همچنین به برخی از سوالات Threads پاسخ دادیم و در مورد امیدها و رویاهای خود از رویداد بعدی اپل صحبت کردیم. همچنین، Devindra و Ben در مورد برخی از اخبار اخیر، از جمله یک شرکت پادکست هوش مصنوعی واقعاً وحشتناک، صحبت می کنند.