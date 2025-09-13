پادکست انگجت: بررسی عمیق تر آیفون 17 و آیفون ایر

این هفته، شریلین لو، سردبیر اجرایی و کاریسا بل، گزارشگر ارشد، به همراه آلیسون جانسون از The Verge، در مورد آیفون ایر جدید، آیفون 17 پرو و آیفون 17 صحبت می کنند. ما همچنین به برخی از سوالات Threads پاسخ دادیم و در مورد امیدها و رویاهای خود از رویداد بعدی اپل صحبت کردیم. همچنین، Devindra و Ben در مورد برخی از اخبار اخیر، از جمله یک شرکت پادکست هوش مصنوعی واقعاً وحشتناک، صحبت می کنند.

  • Cherlynn، Karissa و یک مهمان ویژه اخبار آیفون 17 را از مقر اپل تجزیه و تحلیل می کنند - 1:04

  • یادداشت هایی از کار با آیفون ایر - 14:59

  • بار دیگر، یک رویداد بزرگ اپل بدون اشاره به هوش اپل - 40:27

  • فیلم انیمیشنی Critterz از فناوری OpenAI استفاده می کند تا سعی کند یک فیلم CGI را با بودجه محدود بسازد - 59:24

  • Inception Point AI می خواهد از میزبان های مجازی برای ساخت 5000 قسمت جدید پادکست در هفته استفاده کند - 1:04:26

  • دیوید زاسلاو فکر می کند HBO Max باید گران تر باشد، زیرا البته که اینطور فکر می کند - 1:23:27

  • در حال کار بر روی - 1:25:41

  • انتخاب های فرهنگ پاپ - 1:28:29

میزبان ها: Devindra Hardawar و Cherlynn Low
مهمانان: Karissa Bell و Allison Johnson
تهیه کننده: Ben Ellman
موسیقی: Dale North و Terrence O'Brien

