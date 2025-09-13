احتمال تاخیر در سفارشات آیفون ایر در چین به دلیل مشکل eSIM

ممکن است عرضه آیفون ایر اپل در چین به دلیل مقررات مربوط به ماهیت فقط eSIM آن به تاخیر بیفتد. ساوث چاینا مورنینگ پست این خبر را اعلام کرد. سایت سرزمین اصلی چین اپل اکنون بیان می کند که "اطلاعات انتشار [بعداً] به روز می شود"، در حالی که قبلاً گفته شده بود که پیش سفارشات از ساعت 8 بعد از ظهر 19 سپتامبر آغاز می شود. شعبه پکن شرکت China Telecom نیز پستی را از پلتفرم رسانه اجتماعی RedNote حذف کرد که اعلام کرده بود سرویس eSIM خود را در این ماه راه اندازی می کند. سایر مدل های آیفون (آیفون 17، آیفون 17 پرو و ​​آیفون 17 پرو مکس) طبق برنامه در جمعه آینده عرضه می شوند.

اپل به دلیل ضخامت باریک 5.6 میلی متری، تصمیم گرفت آیفون ایر را به اولین مدل خود بدون گزینه سیم کارت فیزیکی تبدیل کند. با این حال، اپل همیشه آیفون ها را در چین با پشتیبانی از سیم کارت فروخته است که به مشتریان امکان می دهد به راحتی هویت خود را به تلفن همراه پیوند دهند. از آنجایی که eSIM داخلی است، مشتریانی که آیفون ایر می خواهند باید شخصاً در یک فروشگاه خرده فروشی حاضر شوند تا آن را تایید کنند. اپل اشاره می کند که "سایر مدل های آیفون، از جمله مدل هایی که در خارج از سرزمین اصلی چین خریداری شده اند، نمی توانند یک پروفایل eSIM را از اپراتورهای سرزمین اصلی چین نصب کنند."

طبق یک سند پشتیبانی ذخیره شده اپل، قرار بود China Unicom در ابتدا از eSIM در زمان عرضه پشتیبانی کند و پس از آن China Telecom و China Mobile دنبال کنند. با این حال، همان سند اکنون بیان می کند که پشتیبانی eSIM برای آیفون ایر هنوز "در انتظار تاییدیه نظارتی" است. به گفته SCMP، یک نماینده از China Telecom گفت که تاییدیه از وزارت صنعت و فناوری اطلاعات "خیلی زود" خواهد رسید.