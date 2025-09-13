معامله Apple Music: مشترکین جدید می‌توانند سه ماه اشتراک رایگان طرح خانوادگی دریافت کنند

اپل موزیک یک معامله عالی برای کسانی که به طرح خانوادگی علاقه مند هستند، دارد. مشترکین جدید می توانند سه ماه رایگان از این طرح دریافت کنند - که معمولا با قیمت 17 دلار در ماه، در کل دوره 51 دلار پس انداز می شود.

طرح خانوادگی به شش کاربر مختلف اجازه می دهد به این پلتفرم دسترسی داشته باشند. از دستگاه های مختلف پشتیبانی می کند و هر کاربر به یک Apple ID متصل است، بنابراین موسیقی مورد علاقه آنها الگوریتم بقیه را به هم نمی ریزد.

اپل موزیک در واقع در صدر لیست بهترین پلتفرم های استریم موسیقی ما قرار گرفت و دلیل خوبی هم دارد. صدای عالی دارد و استفاده از آن آسان است. دیگه چی هست؟ همه موسیقی ها با کیفیت CD یا بالاتر در دسترس هستند و لیست پخش های شخصی سازی شده و امثال آن فراوان هستند. این پلتفرم همچنین تعدادی ایستگاه رادیویی زنده را اداره می کند که سرگرم کننده است.

این سرویس برای دستگاه های اندرویدی در دسترس است، اما واقعاً روی محصولات اپل می درخشد. به این ترتیب، برنامه های وب و رایانه شخصی ویندوز به اندازه نسخه iOS صیقلی نیستند. این سرویس به هنرمندان به درستی پرداخت نمی کند، اما این در مورد هر پلتفرم استریم موسیقی صادق است. اپل موزیک بیشتر از Spotify پرداخت می کند، اما این یک معیار فوق العاده پایین است.

پیشنهاد برای مشترکین جدیدی که در دستگاه های واجد شرایط اعتبار دریافت می کنند. به‌طور خودکار با قیمت ۱۶٫۹۹ دلار در ماه تمدید می‌شود تا زمانی که لغو شود. نیاز به Family Sharing دارد. شرایط اعمال می‌شود.

