فیلم سوپر ماریو گلکسی تلاشی دیگر از ماریو در پرده بزرگ خواهد بود

نینتندو به تازگی تریلری برای فیلم سوپر ماریو گلکسی، دنباله فیلم فوق العاده محبوب فیلم برادران سوپر ماریو منتشر کرده است. این زمان بندی خوبی است، با توجه به اینکه فردا رسماً چهلمین سالگرد تولد لوله کش سبیل دار است. این فیلم در آوریل TK سال 2026 در سینماها اکران می شود.

ما می دانستیم که این فیلم مدتی است که در حال ساخت است، و حتی یک تاریخ اکران تقریبی داشتیم. اکنون یک تریلر داریم و این یک تریلر عالی است. این فیلم که در جریان رویداد پخش زنده Nintendo Direct امروز به اشتراک گذاشته شد، چندین شخصیت و مکان عمیق از سراسر پادشاهی قارچ (و فراتر از آن) را نشان می دهد.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/RC56sjMdKuU?rel=0" style="top:0;left:0;width:100%;height:100%;position:absolute;border:0;" allowfullscreen="" scrolling="no" data-embed-domain="www.youtube.com"></iframe>

با این حال، این یک تیزر تریلر است، بنابراین ما هنوز اطلاعات زیادی در مورد طرح داستان نمی دانیم. ما می دانیم که بسیاری از بازیگران فیلم اول برای دنباله باز می گردند، از جمله کریس پرت در نقش ماریو، چارلی دی در نقش لوئیجی و آنیا تیلور-جوی در نقش پرنسس پیچ.

با توجه به اینکه فیلم اول یک پدیده فرهنگی بود، ساخت دنباله تا حدودی یک امر بدیهی است. این فیلم موفق ترین اقتباس بازی ویدیویی از نظر مالی در تمام دوران ها و سومین فیلم انیمیشن پرفروش تاریخ است. در مجموع، حدود 1.36 میلیارد دلار در گیشه به دست آورد.