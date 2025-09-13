Super Mario Bros. Wonder نسخه Switch 2 با حالت های چند نفره جدید دریافت می کند

Nintendo آخرین Direct خود را در روز جمعه با انبوهی از اخبار مربوط به ماریو برای جشن چهلمین سالگرد نماد خود آغاز کرد. یکی از آن اطلاعیه ها برای نسخه Nintendo Switch 2 از Super Mario Bros. Wonder دلپذیر بود که بهار آینده از راه می رسد. این بازی دارای حالت های چند نفره جدید و سایر ویژگی های جدیدی خواهد بود که نینتندو بعداً آنها را فاش می کند.

منطقه ای به نام Bellabel Park باز خواهد شد. شما می توانید با خانواده و دوستان خود به حالت های مختلفی بپرید، مانند حالتی که در آن برای جمع آوری بیشترین سکه در یک مسیر و یک بازی برچسب با هم رقابت خواهید کرد. همچنین یک مسابقه رله Bob-omb، یک بازی کوچک وجود دارد که در آن بلوک های دونات را برای یکدیگر قرار می دهید تا از یک سطح عبور کنید و یک بازی ریتمیک.