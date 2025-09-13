یوشی و کتاب اسرارآمیز یک بازی پلتفرمر جدید است که بهار آینده برای سوییچ 2 عرضه می شود

نینتندو در حال انتشار یک سری از اعلامیه های مربوط به ماریو در این صبح به عنوان بخشی از چهلمین سالگرد این فرنچایز است، از جمله یک بازی جدید با بازی همراه دایناسور او. یوشی و کتاب اسرارآمیز برای سوییچ 2 در بهار سال 2026 عرضه می شود و کمی از گیم پلی که دیدیم آن را مستقیماً در سنت زیبا و در عین حال جذاب پلتفرمرهای یوشی قرار می دهد.

به نظر می رسد دنیاها و مراحل بازی بخشی از کتابی به نام آقای دایره المعارف (یا به اختصار آقای E) باشند که یوشی می تواند به داخل آن بپرد و آن را کشف کند. قلاب اصلی بازی سفر در این دنیاها و مستندسازی موجوداتی است که در طول مسیر ملاقات می کنید، که توانایی های ویژه آنها به شما امکان پیشرفت می دهد. به عنوان مثال، یک گل زرد کوچک متحرک وجود دارد که از بازی های گذشته یوشی بسیار آشنا به نظر می رسد. پیدا کردن آن و اجازه دادن به آن برای سوار شدن روی یوشی باعث می شود گل های دیگر در سطح شکوفا شوند. احتمالاً، این یک جزء برای رسیدن به جایی است که باید بروید. در یک سطح دیگر، قاصدک هایی که می توانید پراکنده کنید، سنگ ها را شکننده می کنند تا بتوانید آنها را بکوبید و پیش بروید.

مانند بیشتر بازی‌های یوشی، یک سبک هنری زیبا و متمایز در اینجا به نمایش گذاشته شده است - گیم‌پلی برای هر کسی که بازی‌هایی را از زمان‌های بسیار قدیم تا جزیره یوشی در SNES انجام داده باشد، قابل تشخیص خواهد بود، اما بدیهی است که با تغییرات مدرن‌تر. این زیبایی شناسی مشابه چیزهای مبتنی بر نخ و صنایع دستی که در بازی هایی مانند دنیای ساخته شده یوشی و دنیای پشمی یوشی (که یوشی مبتنی بر نخ کاملاً شایان ستایش را معرفی کرد) دیده ایم نیست، اما در همان محدوده است.

در حالی که یوشی و دنیای اسرارآمیز زیبایی شناسی های دوستانه کودکان را از آن بازی های قبلی ادامه می دهد، امیدوارم که مقداری از چالشی که در عناوین قدیمی مانند جزیره یوشی یافت می شود را به ارمغان بیاورد. سال آینده متوجه خواهیم شد.