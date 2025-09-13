تب تنیس ماریو در 12 فوریه به زمین می‌آید

طرفداران Switch 2 یک بازی جدید تنیس ماریو دارند که می توانند در اوایل سال آینده منتظر آن باشند. در طول ارائه مستقیم روز جمعه، نینتندو Mario Tennis Fever را اعلام کرد. این اولین ورودی جدید در این سری طولانی‌مدت از زمان انتشار Mario Tennis Aces در سال 2018 است. بازی جدید منحصراً برای Switch 2 خواهد بود و نینتندو وعده داده است که تغییرات زیادی در یک فرمول تثبیت شده ایجاد خواهد کرد. برای مثال، حرکات دفاعی جدیدی وجود دارد که شخصیت شما می‌تواند انجام دهد، از جمله سر خوردن و شیرجه رفتن، تا از گل زدن حریف خود جلوگیری کند.

سپس راکت‌های تب وجود دارند که بازی از نام آنها گرفته شده است. اینها اساساً به شما این امکان را می‌دهند که با ایجاد یک گیج رالی و سپس اجرای یک "ضربه تب" بر علیه حریف خود توپ برفی بسازید. اثر این موارد به راکتی که مجهز کرده اید بستگی دارد. به عنوان مثال، راکت یخی بخشی از زمین را یخ می زند، در حالی که راکت قارچ کوچک حریفان شما را کوچک می کند و پوشاندن سمت خود از زمین را برای آنها سخت تر می کند، اگر مورد اصابت پرتابه های آن قرار گیرند. 30 راکت تب برای امتحان کردن وجود دارد. Mario Tennis Fever همچنین بزرگترین فهرست بازیکنان را در تاریخ این سری ارائه خواهد داد. در مجموع، 38 شخصیت قابل بازی وجود دارد، از جمله چهره های محبوب طرفداران مانند روزالینا و دانکی کانگ.

علاوه بر این، Fever به نظر می رسد راه های مختلفی را برای بازی ارائه می دهد، به طوری که بازی آنلاین در کنار یک حالت داستانی احمقانه ارائه می شود که در آن ماریو و دوستانش به نوزاد تبدیل می شوند و مجبور می شوند قوانین تنیس را دوباره یاد بگیرند. حتی یک حالت چرخشی وجود دارد که در آن می توانید از کنترل های حرکتی Joy-Cons برای یک "تجربه معتبرتر" استفاده کنید.

لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانید تا Mario Tennis Fever را بازی کنید، زیرا این بازی قرار است در 12 فوریه 2026 منتشر شود.