نقد و بررسی گوشی پوکو C71؛ اقتصادی اما جذاب

قیمت گوشی C71 در بازار ایران

در بازار پررقابت امروز که انتخاب یک مدل مناسب برای خرید گوشی گاهی سخت می‌شود، طبق نقد و بررسی پوکو C71، این گوشی توانسته با قیمت‌گذاری هوشمندانه توجه کاربران را جلب کند. نسخه ۶۴ گیگابایتی این گوشی با ۳ گیگابایت رم معمولا در بازه ۶.۳ تا ۶.۷ میلیون تومان عرضه می‌شود و برای کسانی که به دنبال یک گوشی اقتصادی برای کاربری روزمره هستند، انتخابی منطقی به نظر می‌رسد.

اما اگر به فضای ذخیره‌سازی بیشتری نیاز دارید، قیمت گوشی c71 نسخه ۱۲۸ گیگابایتی با ۴ گیگابایت رم در حدود ۷.۲ تا ۷.۶ میلیون تومان است و به‌واسطه امکانات بهتر، ارزش خرید بالاتری نسبت به مدل پایه ارائه می‌دهد. با توجه به قیمت گوشی c71، این گوشی می‌تواند در لیست گزینه‌های اول کسانی باشد که می‌خواهند با هزینه‌ای مناسب، صاحب یک گوشی شیائومی خوش‌ساخت و کارآمد شوند.

محتوای درون بسته‌بندی پوکو C71

وقتی جعبه گوشی شیائومی پوکو C71 را باز می‌کنید، با ترکیبی از لوازم ضروری روبه‌رو می‌شوید که استفاده اولیه از گوشی را بدون نیاز به خرید فوری لوازم جانبی فراهم می‌کند. درون بسته‌بندی، علاوه بر خود دستگاه، یک آداپتور شارژ اصلی به همراه کابل USB Type-C قرار گرفته که سرعت شارژ مناسبی را ارائه می‌دهد. دفترچه راهنما هم در کنار این تجهیزات موجود است تا کاربر بتواند با اطمینان بیشتری شروع به کار با گوشی کند.

البته مانند بسیاری از مدل‌های اقتصادی، خبری از هدفون یا قاب گوشی C71 در جعبه نیست؛ موضوعی که می‌تواند برای برخی کاربران نقطه‌ضعف به حساب بیاید. با این حال، وجود شارژر اورجینال و کابل اصلی در بسته‌بندی باعث می‌شود پوکو C71 همچنان انتخابی ارزشمند برای کسانی باشد که به دنبال خرید گوشی اقتصادی اما کارآمد از برند شیائومی هستند.

طراحی و کیفیت ساخت

ویژگی مشخصات ابعاد ۸.۳ ×۷۷.۸×۱۷۱.۸ میلی‌متر وزن ۱۹۳ گرم تعداد سیم‌کارت ۲ سیم‌کارت نانو قابلیت‌های مقاومتی مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار

طراحی نمای جلوی پوکو C71

در نقد و بررسی پوکو C71 متوجه شدیم که نمای جلویی این گوشی، ساده اما کاربردی طراحی شده است. نمایشگر بزرگ ۶.۸۸ اینچی، تقریبا ۸۴ درصد سطح جلو را پوشانده و تجربه‌ای وسیع برای تماشای محتوا ایجاد می‌کند. حاشیه‌ها در حد قابل قبول هستند، هرچند در بخش پایین کمی ضخیم‌تر دیده می‌شوند. دوربین سلفی در بریدگی قطره‌ای شکل بالای صفحه قرار گرفته که ضمن حفظ سادگی، جلوه‌ای مینیمال به پنل جلو می‌دهد.

طراحی پشت پوکو C71

پنل پشتی گوشی طراحی مدرن‌تری نسبت به رده قیمتی خود دارد. ماژول دوربین تکی ۳۲ مگاپیکسلی در قابی عمودی و برجسته جای گرفته و فلش LED هم کنار آن دیده می‌شود. بافت مات پشت گوشی علاوه بر جلوگیری از جذب اثر انگشت، حس لوکس‌تری به دستگاه می‌دهد و باعث می‌شود گوشی در دست کمتر لیز بخورد. برند POCO به‌صورت ظریف در بخش پایینی پنل حک شده که هویت سری را برجسته می‌کند.

کیفیت ساخت و ارگونومی

با ابعاد ۸.۳ میلی‌متر ضخامت و وزن ۱۹۳ گرم، پوکو C71 نه بیش از حد سنگین است و نه بیش از اندازه باریک؛ همین موضوع باعث شده تا در استفاده طولانی‌مدت فشار زیادی به دست وارد نشود. بدنه دستگاه از پلاستیک مقاوم ساخته شده، اما استحکام آن بالاتر از بسیاری از مدل‌های هم‌رده احساس می‌شود. همچنین پشتیبانی از مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب خیال کاربر را در استفاده روزمره آسوده‌تر می‌کند. به‌طور کلی، ترکیب طراحی حساب‌شده و کیفیت ساخت قابل قبول باعث می‌شود C71 در رده اقتصادی خود عملکردی فراتر از انتظار ارائه دهد.

نمایشگر پوکو C71

ویژگی مشخصات فناوری صفحه‌ نمایش IPS LCD نرخ به‌روزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز روشنایی صفحه نمایش ۶۰۰ نیت اندازه ۶.۸۸ اینچ نسبت صفحه‌ نمایش به بدنه ۸۴.۱% رزولوشن صفحه نمایش ۱۶۴۰×۷۲۰ پیکسل تراکم پیکسلی ۲۶۰ پیکسل بر اینچ

این دستگاه از یک پنل IPS LCD با ابعاد بزرگ ۶.۸۸ اینچی بهره می‌برد که فضای گسترده‌ای برای تماشای ویدئو، بازی و مرور وب در اختیار کاربر قرار می‌دهد. نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی باعث می‌شود اسکرول‌کردن صفحات و اجرای انیمیشن‌ها روان‌تر از حد انتظار در این رده قیمتی باشد.

از نظر روشنایی، نمایشگر پوکو C71 با حداکثر ۶۰۰ نیت عملکرد قابل قبولی در محیط‌های پرنور دارد و خوانایی مناسبی در زیر نور خورشید فراهم می‌کند. نسبت صفحه به بدنه ۸۴.۱ درصد هم باعث شده حاشیه‌ها باریک‌تر باشند و کاربر حس غوطه‌وری بیشتری هنگام استفاده داشته باشد. رزولوشن ۱۶۴۰×۷۲۰ پیکسل و تراکم ۲۶۰ پیکسل بر اینچ شاید برای کاربران حرفه‌ای محدود به‌نظر برسد، اما برای استفاده روزمره، تماشای محتوای آنلاین و کاربری‌های معمول کیفیتی رضایت‌بخش ارائه می‌دهد. در مجموع، نمایشگر پوکو C71 نقطه قوتی در کلاس اقتصادی محسوب می‌شود، چراکه ترکیب ابعاد بزرگ، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی بالا را در قیمتی مقرون‌به‌صرفه در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

باتری، شارژر و اسپیکر پوکو C71

ظرفیت باتری ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت توان شارژ ۱۵ وات قابلیت‌های شارژ شارژ با سیم اسپیکر مونو خروجی صدا جک ۳.۵ میلی‌متری صدا

باتری

پوکو C71 در بخش انرژی و صدا هم با ترکیبی مناسب برای یک گوشی اقتصادی عرضه شده است. این دستگاه به یک باتری قدرتمند ۵۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز است که توانایی تامین انرژی لازم برای استفاده‌های روزمره، استریم ویدئو، وب‌گردی و حتی گیمینگ سبک در طول روز را بدون نگرانی فراهم می‌کند. به لطف این ظرفیت بالا، کاربران می‌توانند روی عملکرد طولانی‌مدت گوشی حساب ویژه‌ای باز کنند.

شارژ

از نظر سرعت شارژ، این مدل از فناوری شارژ ۱۵ واتی با سیم پشتیبانی می‌کند. هرچند این توان شارژ در مقایسه با میان‌رده‌های جدید چندان سریع محسوب نمی‌شود، اما با توجه به کلاس قیمتی دستگاه، برای شارژ پایدار و ایمن باتری عملکردی قابل قبول دارد.

اسپیکر

در بخش صوتی، پوکو C71 به یک اسپیکر مونو مجهز شده که کیفیت صدای مناسبی برای تماس‌ها، موسیقی و تماشای ویدئو در اختیار می‌گذارد. علاوه بر این، وجود جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون یکی از نقاط قوت این گوشی است؛ قابلیتی که هنوز برای بسیاری از کاربران اهمیت بالایی دارد و امکان استفاده از هندزفری‌های سیمی را بدون نیاز به مبدل فراهم می‌کند.

بررسی قابلیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پوکو C71

سیستم‌عامل اندروید ۱۵، تا ۲ آپدیت اصلی تراشه Unisoc T7250 (12 nm) پردازنده‌ هشت هسته‌ای (دو هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex A75 – شش هسته ۱.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) فرکانس پردازنده‌ مرکزی ۱.۸ – ۱.۶ گیگاهرتز پردازنده‌ گرافیکی Mali-G57 MP1 حافظه داخلی/مقدار رم 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM استاندارد کارت حافظه eMMC 5.1

قابلیت نرم‌افزاری

پوکو C71 به‌صورت پیش‌فرض با اندروید ۱۵ عرضه می‌شود که یکی از جدیدترین نسخه‌های سیستم‌عامل گوگل است و تجربه‌ای روان و مدرن را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. پشتیبانی از دو آپدیت اصلی نرم‌افزاری این اطمینان را می‌دهد که دستگاه در طول زمان از نظر امنیتی و کارایی به‌روز بماند.

پوکو C71 اگرچه یک گوشی اقتصادی است، اما از برخی قابلیت‌های هوش مصنوعی برای بهبود تجربه کاربری بهره می‌برد. در بخش دوربین، این دستگاه به سیستم AI dual camera مجهز است که می‌تواند صحنه‌های مختلف را شناسایی کرده و تنظیمات نور، رنگ و کنتراست را به‌صورت خودکار بهینه‌سازی کند. این موضوع به‌ویژه هنگام عکاسی در شرایط نوری متغیر یا محیط‌های پرجزئیات، به ثبت تصاویری طبیعی‌تر و واضح‌تر کمک می‌کند. علاوه بر این، قابلیت AI Face Unlock هم به‌عنوان یک ویژگی نرم‌افزاری هوشمند در نظر گرفته شده که باز کردن قفل گوشی را با سرعت و دقت بالاتری فراهم می‌آورد. هرچند پوکو C71 از امکانات گسترده هوش مصنوعی موجود در گوشی‌های پرچمدار یا میان‌رده بهره نمی‌برد، اما همین سطح از استفاده هوشمندانه، ارزش افزوده قابل توجهی برای یک دستگاه اقتصادی محسوب می‌شود.

بررسی قابلیت‌های سخت‌افزاری پوکو C71

در بخش سخت‌افزار، این مدل به تراشه Unisoc T7250 (12 nm) مجهز است. پردازنده مرکزی آن از هشت هسته تشکیل شده که شامل دو هسته Cortex-A75 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز برای پردازش‌های سنگین‌تر و شش هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۶ گیگاهرتز برای وظایف سبک و مصرف بهینه انرژی می‌شود. این معماری باعث می‌شود دستگاه در اجرای کاربری‌های روزمره، شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی بازی‌های سبک عملکردی روان ارائه دهد.

برای پردازش‌های گرافیکی، واحد Mali-G57 MP1 در نظر گرفته شده که هرچند در رده میان‌رده‌ها قدرتمند نیست، اما توان اجرای بازی‌های سه‌بعدی ساده و پخش روان ویدئوهای HD را دارد. از نظر حافظه، گوشی در چندین نسخه شامل ۳ تا ۶ گیگابایت رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود که به‌لطف استفاده از استاندارد eMMC 5.1 سرعت قابل قبولی در خواندن و نوشتن داده‌ها دارد. همچنین امکان ارتقای فضای ذخیره‌سازی از طریق کارت حافظه، انعطاف بیشتری در مدیریت فایل‌ها برای کاربر فراهم می‌کند.

نقد و بررسی دوربین پوکو C71

ویژگی مشخصات دوربین اصلی مشخصات فیلم‌برداری دوربین اصلی دوربین سلفی فیلم‌برداری سلفی رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل 1080p ۸ مگاپیکسل 1080p دیافراگم f/1.8 f/1.8 f/2.0 f/2.0 نوع لنز واید + لنز کمکی واید واید واید مشخصات HDR، فلش LED، بهبود جزئیات HDR، کاهش لرزش دیجیتال HDR، بهینه‌سازی چهره HDR، بهینه‌سازی نور کیفیت رنگ‌ها طبیعی و زنده واقعی و متعادل شفاف و روشن طبیعی و مناسب استوری نرخ فریم – 30fps – 30fps کاربرد اصلی عکاسی حرفه‌ای و روزمره فیلم‌برداری باکیفیت مناسب سلفی و پرتره‌های زیبا استوری، لایو و ولاگ

عکاسی

گوشی C71 به یک دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و لنز واید مجهز است که برای ثبت تصاویر باکیفیت در شرایط نوری مختلف طراحی شده است. این دوربین از یک لنز کمکی هم پشتیبانی می‌کند که وظیفه بهبود جزئیات، تنظیم فوکوس و افزایش کیفیت عمق میدان را بر عهده دارد.

به لطف دیافراگم باز f/1.8، میزان نور بیشتری به سنسور می‌رسد و همین موضوع باعث می‌شود حتی در محیط‌های کم‌نور هم عکس گوشی c71 شفاف و روشن ثبت شوند. همچنین پشتیبانی از قابلیت HDR باعث می‌شود رنگ‌ها طبیعی‌تر به نظر برسند و جزئیات در قسمت‌های روشن و تاریک تصویر بهتر دیده شوند.

ویژگی LED Flash این گوشی کمک می‌کند در محیط‌های تاریک، نور کافی برای ثبت عکس‌های باکیفیت فراهم شود. این فلش در ترکیب با الگوریتم‌های پردازش تصویر، نویز را کاهش داده و وضوح عکس‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر اهل عکاسی در روز یا شب هستید، C71 می‌تواند شما را راضی نگه دارد؛ چراکه تصاویر شارپ، رنگ‌های طبیعی و جزئیات بالایی ارائه می‌دهد.

فیلم‌برداری

دوربین اصلی گوشی C71 قادر به ضبط ویدئو با کیفیت 1080p و نرخ فریم ۳۰ فریم بر ثانیه است. این وضوح مناسب، جزئیات کافی و شفافیت خوبی در ویدئوها ارائه می‌دهد، به‌ویژه برای کاربرانی که به دنبال ضبط ویدئوهای روزمره، ولاگ یا اشتراک‌گذاری محتوا در شبکه‌های اجتماعی هستند.

به لطف لنز واید و پردازش تصویر هوشمند، ویدئوها با کنتراست مناسب، رنگ‌های زنده و دامنه داینامیکی خوب ثبت می‌شوند. قابلیت HDR در حالت فیلم‌برداری باعث می‌شود حتی در صحنه‌های پرنور و سایه‌دار، جزئیات به شکل متعادل حفظ شود. همچنین استفاده از الگوریتم‌های کاهش لرزش دیجیتال، کمک می‌کند لرزش دست هنگام فیلم‌برداری کمتر دیده شود و نتیجه نهایی ویدئو روان‌تر و طبیعی‌تر باشد.

عکاسی و فیلم‌برداری با دوربین سلفی

با نقد و بررسی پوکو C71 از نظر دوربین سلفی، این گوشی یک دوربین جلویی ۸ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 و لنز واید دارد. این دوربین با وجود رزولوشن متوسط، به لطف پردازش تصویر پیشرفته، کیفیتی فراتر از انتظار ارائه می‌دهد و جزئیات چهره را به‌خوبی نمایش می‌دهد. قابلیت HDR در دوربین سلفی کمک می‌کند تا نوردهی در عکس‌های پرتره متعادل باشد؛ یعنی اگر پشت سر شما نور شدید خورشید یا منبع نوری باشد، باز هم چهره شما تاریک نخواهد شد و جزئیات به‌خوبی ثبت می‌شود.

برای علاقه‌مندان به شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تیک‌تاک، با دوربین سلفی C71 می‌توانند ویدئوهایی با کیفیت Full HD 1080p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کنند. این ویژگی مناسب ساخت استوری، لایو و ویدئوهای کوتاه است. افزون بر این، در حالت فیلم‌برداری سلفی، پردازش نرم‌افزاری گوشی کمک می‌کند تا نور و رنگ پوست طبیعی‌تر به نظر برسد و جزئیات صورت بهتر حفظ شود.

نقد و بررسی پوکو C71 ؛ جمع‌بندی

طبق بررسی گوشی شیائومی c71 یکی از جدید‌ترین گزینه‌ها در رده گوشی‌های اقتصادی است که تلاش می‌کند با ترکیبی هوشمندانه از قیمت مناسب، سخت‌افزار کارآمد و طراحی مدرن، تجربه‌ای مناسب برای کاربران فراهم کند. با توجه به مشخصات گوشی c71 با بدنه‌ای سبک و خوش‌دست، پنل مات مقاوم در برابر لک و اثر انگشت و مقاومت در برابر پاشش آب و گردوغبار، فراتر از انتظارات یک گوشی اقتصادی ظاهر شده است. از نظر عملکرد سخت‌افزاری، تراشه Unisoc T7250 همراه با حداکثر ۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی تا ۱۲۸ گیگابایت، کاربری‌های روزمره مثل وب‌گردی، شبکه‌های اجتماعی و حتی اجرای بازی‌های سبک را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند. البته نباید انتظار پردازش‌های سنگین و گرافیک بالا را داشته باشید، اما در این بازه قیمتی، عملکرد آن رضایت‌بخش است. سنسور اصلی ۳۲ مگاپیکسلی با پشتیبانی از HDR و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، عکس‌هایی شارپ، با رنگ‌های طبیعی و جزئیات مناسب ثبت می‌کند. فیلم‌برداری با کیفیت ۱۰۸۰p و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه انجام می‌شود که برای ولاگ و محتوای شبکه‌های اجتماعی کاملا کافی است.

باتری ۵۲۰۰ میلی‌آمپرساعتی عملکردی کم‌نظیر دارد و می‌تواند یک روز کامل استفاده متوسط تا سنگین را بدون مشکل پاسخ دهد. اگر اجرای بازی‌های سنگین یا کیفیت نمایشگر بسیار بالا اولویت اصلی شماست، شاید بهتر باشد به سراغ گوشی‌های میان‌رده بروید؛ اما اگر به دنبال یک گوشی با نمایشگر بزرگ، باتری قدرتمند، دوربین باکیفیت و رابط کاربری روان هستید اما نمی‌خواهید هزینه زیادی پرداخت کنید، C71 می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌های شما باشد.

