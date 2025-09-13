Supergiant علاقه زیادی به انتشار بزرگترین اخبار Hades در Nintendo Directs دارد. پنج سال پس از راهاندازی بازی اول در طول یک استریم نینتندو، توسعهدهنده دوباره دست به کار شد. نسخه 1.0 بازی Hades II در تاریخ ۲۵ سپتامبر برای سوییچ و سوییچ ۲ عرضه میشود.
البته، Hades II دقیقا برای بازیکنان PC جدید نیست. این بازی به مدت ۱۶ ماه در دسترسی زودهنگام بوده است. با وجود اینکه نسخه پیش از انتشار است، بیش از ۶۳۰۰۰ بررسی در استیم دارد. دریافت آن به طور میانگین "بسیار مثبت" است (و برای کسانی که به زبان انگلیسی نوشته شده "فوقالعاده مثبت"). نسخه 1.0 نه تنها اولین حضور بازی در کنسول، بلکه پایان واقعی آن را نیز نوید میدهد.
فقط نسخههای سوییچ در Nintendo Direct پوشش داده شدند (واضح است). اما ما از قبل میدانستیم که نسخههای PC و Mac همزمان با آنها عرضه میشوند. بنابراین، انتظار داشته باشید که لیستهای Steam و Epic آن به زودی بهروز شوند. مانند بازی اصلی، Hades II به احتمال زیاد یک انحصاری کنسولی زماندار است. بنابراین، در حالی که هنوز رسمی نیست، میتوانید انتظار داشته باشید که نسخههای پلیاستیشن و ایکسباکس نیز در آینده عرضه شوند.
به گفته Supergiant، Hades II از 120 فریم در ثانیه زمانی که سوییچ 2 در حالت TV باشد پشتیبانی میکند. این میزان برای سوییچ 2 در 1080p به 60 فریم در ثانیه کاهش مییابد، در حالی که سوییچ اصلی میتواند همان نرخ تازهسازی را فقط در 720p انجام دهد. هر دو نسخه سوییچ با نسخههای Steam و Epic نیز قابلیت cross-save خواهند داشت.
دنباله Hades تمرکز را از Zagreus به خواهرش، Melinoë، شاهزاده دنیای زیرین تغییر میدهد. او در مقابل Chronos قرار میگیرد: تیتان زمان، پدر Hades و یک آدم عوضی واقعی. Supergiant میگوید این بازی روگلایک با نرخ ۶۰ فریم در ثانیه در سوییچ ۲ اجرا میشود.