Donkey Kong Bananza در حال دریافت یک بسته الحاقی DLC امروز است

Donkey Kong Bananza، احتمالا بازی مورد علاقه من در سال، در حال دریافت یک بسته الحاقی پولی به نام DK Island & Emerald Rush امروز است. همانطور که از عنوان پیداست، شما می توانید جزیره ای که Donkey Kong از آنجا می آید را کاوش کنید و در حالی که آنجا هستید از تعدادی از دوستانش دیدن کنید. طبیعتاً، چیزهای بیشتری برای کاوش و یافتن وجود دارد، اما پس از اتمام داستان اصلی بازی، مجموعه ای کاملاً جدید از چالش ها نیز وجود دارد. این Emerald Rush عنوانی است.

ماموریت‌های زمان‌دار شامل دویدن در اطراف جزیره و خرد کردن هر چه بیشتر سنگ سبز است. همانطور که پیش می روید، خرد کردن فسیل هایی که پیدا می کنید مزایای مختلفی را باز می کند، که به نوبه خود به شما کمک می کند تا زمرد بیشتری جمع آوری کنید. برخی از این مزایا به عنوان ضریب در میزان زمردی که جمع آوری می کنید عمل می کنند. دیگران کارهایی مانند ظاهر شدن صندوقچه های گنج بیشتر (که طبیعتاً پر از زمرد هستند) انجام می دهند. به شکلی نسبتاً roguelike، مزایا و مهارت شما پس از هر بار اجرا بازنشانی می شود - اما مکان چیزهایی مانند فسیل ها و Banandium Gems یکسان باقی می مانند. بنابراین با یادگیری سطوح، می توانید مجموعه خود را بیشتر به حداکثر برسانید.

حالت Emerald Rush نیز محدود به لایه جدید DK Island نیست - در لایه های دیگر در بازی اصلی ادغام می شود. مانند هر چیز دیگری در Donkey Kong Bananza، به نظر می رسد که اوقات بسیار خوشی باشد. DLC قرار است امروز به صورت زنده پخش شود، اما هنوز در Nintendo eShop قرار نگرفته است، بنابراین قیمت آن همچنان یک راز باقی مانده است.

اگر هنوز بازی اصلی را انجام نداده اید، نینتندو یک نسخه نمایشی نیز منتشر کرده است که می توانید بعداً امروز آن را امتحان کنید.