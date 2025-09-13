اپل هزینه تعویض باتری سری آیفون ۱۷ را اعلام کرد

بر اساس فهرست رسمی منتشرشده، تعویض باتری به عنوان یکی از رایجترین تعمیرات، برای مدل پایهی آیفون 17 معادل 99 دلار هزینه در بر خواهد داشت. این رقم برای مدلهای پیشرفتهتر، یعنی آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس، با افزایشی 20 دلاری به 119 دلار میرسد. این تفاوت قیمت احتمالاً به دلیل فناوری یا ظرفیت متفاوت باتری در مدلهای پرو است. در بخش تعمیرات نمایشگر، که از جمله گرانترین قطعات محسوب میشود، هزینهی تعویض پنل شکسته برای دو مدل آیفون 17 و آیفون 17 پرو یکسان و برابر با 329 دلار تعیین شده است. اپل هنوز هزینه دقیق این تعمیر را برای مدل پرو مکس اعلام نکرده اما انتظار میرود اندکی بالاتر باشد.
یکی از نکات قابل توجه در ساختار قیمتگذاری جدید، هزینهی تعویض قاب شیشهای پشتی دستگاه است. این هزینه برای تمام مدلهای سری آیفون 17 به صورت یکسان 159 دلار خواهد بود که نشاندهندهی فرآیند تعمیر سادهتر نسبت به نسلهای گذشته است. اپل همچنین یک بستهی تعمیر ترکیبی برای آسیب همزمان به نمایشگر و قاب پشتی ارائه داده است. هزینهی این پکیج برای آیفون 17 و 17 پرو مبلغ 419 دلار است، در حالی که برای مدل بزرگتر آیفون 17 پرو مکس به 469 دلار افزایش پیدا میکند. در حوزهی دوربین، تعویض ماژول دوربین اصلی در آیفون 17 استاندارد 169 دلار هزینه دارد، اما این مبلغ برای سیستم دوربین پیشرفتهتر مدلهای پرو و پرو مکس به 249 دلار میرسد. در نهایت، پرهزینهترین بخش تعمیرات تحت عنوان کلی «آسیبهای دیگر» طبقهبندی شده که به ترتیب برای آیفون 17، آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس 599، 749 و 799 دلار هزینه خواهد داشت.
برای یادآوری باید بگوییم قیمت آیفون 17 از 799 دلار آغاز میشود و گرانترین مدل این خانواده یعنی آیفون 17 پرو با قیمت پایه 1199 دلار راهی بازار خواهد شد.
منبع: Apple
