نینتندو Virtual Boy را به عنوان لوازم جانبی Switch و Switch 2 باز می گرداند

نینتندو یک سورپرایز واقعاً وحشیانه برای Switch Online + Expansion Pack در رویداد Direct خود در روز جمعه داشت. شرکت در حال بازگرداندن Virtual Boy به عنوان یک دستگاه فیزیکی است که می توانید Switch یا Switch 2 خود را در آن قرار دهید. یک مدل پلاستیکی 100 دلاری از سیستم رومیزی اواسط دهه 90 به زودی برای اعضای Switch Online برای خرید در دسترس خواهد بود. این شرکت یک نسخه مقوایی 25 دلاری از این لوازم جانبی را نیز خواهد فروخت. نیازی به مالیدن چشم های خود از ناباوری نیست (اما اگر تاریخ نشانه ای باشد، ممکن است مجبور شوید برای تسکین بعد از استفاده از این چیز این کار را انجام دهید).

برای انجام بازی‌های Virtual Boy به هر یک از لوازم جانبی نیاز دارید - که نینتندو می‌گوید فقط در ایالات متحده و کانادا در دسترس خواهد بود. آنها از 17 فوریه شروع به ورود به Switch Online + Expansion Pack خواهند کرد. Mario's Tennis (یک بازی بسته بندی شده برای سیستم اصلی), Galactic Pinball, Teleroboxer, Space Invaders و Tetris در میان 14 بازی Virtual Boy سه بعدی استریوسکوپی هستند که نینتندو به مرور زمان به سرویس اشتراک اضافه خواهد کرد.

این بدان معناست که بیشتر بازی‌های Virtual Boy که تا به حال منتشر شده‌اند به Switch Online + Expansion Pack می‌آیند. نینتندو تنها 22 بازی از آنها را منتشر کرد، زیرا Virtual Boy هرگز مورد توجه قرار نگرفت. این شرکت تولید این دستگاه را متوقف کرد و ساخت بازی برای آن را در سال 1996، تنها یک سال پس از ورود Virtual Boy به قفسه‌ها متوقف کرد. امیدواریم آخرین نسخه این لوازم جانبی به بازیکنان سردرد زیادی ندهد.