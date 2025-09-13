در یکی از غیرمنتظره‌ترین اعلامیه‌های Nintendo Direct امروز، Game Freak از Pokémon Pokopia رونمایی کرد، یک بازی که به وضوح از سری Animal Crossing الهام گرفته است. زمانی که Pokopia در سال آینده منتشر شود، شما نقش یک Ditto را بر عهده می‌گیرید که مصمم است خانه‌ای راحت برای دوستانش بسازد. این Ditto شکل یک انسان را به خود گرفته است و با ملاقات Pokémon جدید، توانایی‌هایی را یاد می‌گیرد که می‌تواند از آنها برای تغییر جامعه خود استفاده کند. به نوبه خود، این کار منجر به این می‌شود که Pokémon بیشتری در خانه شما زندگی کنند. این بازی دارای یک سبک هنری زیبا با تغییر شیب است که یادآور نسل سوم بازی‌های Pokémon است که در Game Boy Advance عرضه شد.