دوربین سلفی مربعی آیفون 17 مهمتر از آن چیزی است که فکر می کنید

ممکن است حسگر دوربین مربعی به نظر یکی از آن چیزهایی باشد که فقط افراد متخصص از آن قدردانی می کنند، اما به عنوان بخشی از دوربین 18 مگاپیکسلی جدید "Center Stage" رو به جلو دوربین جدید رو به جلو 18 مگاپیکسلی "Center Stage" در مجموعه آیفون 17، می تواند پیامدهای گسترده ای برای کاربران اپل داشته باشد. آنها دیگر نیازی به چرخاندن تلفن های خود برای گرفتن سلفی منظره ندارند، به خصوص اگر نیاز به جای دادن گروه بزرگی از افراد داشته باشند، زیرا این کار به طور خودکار توسط Center Stage انجام می شود. این نوع ویژگی "چرا به این فکر نکردم؟" است که سایر سازندگان تلفن احتمالاً از آن کپی می کنند، صرفاً به این دلیل که بسیار کاربردی است. این حسگرهای دوربین مربعی می توانند به اپل کمک کنند تا یک بار دیگر به یک پیشگام سلفی تبدیل شود.

ما از زمانی که آیفون 4 و HTC Evo 4G ایده دوربین های جلویی مدرن را در سال 2010 معرفی کردند، راه زیادی را پیموده ایم. تلفن‌های همراه قبلی در ژاپن و اروپا دوربین‌های سلفی با کیفیت پایین داشتند، و می‌توانید استدلال کنید که Game Boy Camera نیز زمانی که در سال 1998 وارد بازار شد، با این ایده بازی کرد. اما در سال 2010، ما در نهایت تلفن‌های قدرتمندی با اتصالات تلفن همراه نسبتاً سریع داشتیم که می‌توانستند به راحتی عکس‌ها را به اشتراک بگذارند و به کاربران اجازه دهند در یک لحظه به چت‌های ویدیویی بپرند. (هنوز هم آزاردهنده است که اپل دو سال دیگر طول کشید تا آیفون 5 با قابلیت LTE را عرضه کند، که FaceTime را بسیار مفیدتر کرد.)

دوربین سلفی iPhone Air Sam Rutherford for Engadget

در طول رویداد رونمایی از آیفون 17، اپل فاش کرد که مشتریانش سال گذشته 500 میلیارد سلفی گرفته‌اند، رقمی عظیم که نشان می‌دهد این عمل چقدر عادی شده است. سلفی‌ها اغلب زمانی که به عنوان حیطه دختران نوجوان وسواسی اینستاگرام در نظر گرفته می‌شدند، مورد تمسخر قرار می‌گرفتند، اما این روزها دیدن همه افراد، از سالمندان گرفته تا دسته‌ای از ورزشکاران که دور یک تلفن مانند یک شیء مورد پرستش جمع شده‌اند، غیرعادی نیست. و به طور شخصی، آنها واقعاً تنها راه برای گرفتن عکس های مناسب از کل خانواده شما هستند، به خصوص زمانی که با دو کودک خردسال پر سر و صدا دست و پنجه نرم می کنید.

ما عکس ها را برای حفظ خاطرات می گیریم، اما سلفی ها به دلیل صمیمیتشان متمایز هستند. شما نه تنها جایی که بوده اید را ثبت می کنید، بلکه خودتان را نیز در لحظه، همراه با افراد اطرافتان مستند می کنید. با آسان‌تر کردن گرفتن سلفی، نتیجه می‌گیریم که شروع به گرفتن تعداد بیشتری از آن‌ها می‌کنید و در نهایت خودتان را بیشتر در اکوسیستم اپل گره می‌زنید. این منجر به نیاز به آیفونی با فضای ذخیره سازی بیشتر و به طور بالقوه فضای پشتیبان iCloud بیشتر در آینده می شود. همچنین، اگر مجبور باشید تلفن خود را برای یک سلفی منظره به پهلو بچرخانید، یا اگر دسترسی به تمام خاطرات گرامی خود در کتابخانه عکس های اپل را از دست بدهید، به یک تلفن اندرویدی نمی روید.

حسگر دوربین مربعی شما را وفادار نگه می دارد.

همچنین نحوه فیلمبرداری کاربران آیفون با دوربین جلو را تغییر می دهد. Center Stage به طور خودکار شما را در مرکز تماس های FaceTime نگه می دارد، بنابراین لازم نیست نگران تنظیم کادر خود باشید. و در حالی که من این ویژگی خاص را در عمل ندیده ام، همچنین باید به کاهش سردرد چرخاندن تلفن خود در طول تماس FaceTime برای مطابقت با دستگاه گیرنده کمک کند. (یا شاید من فقط از گفتن به والدینم خسته شده ام که وقتی چت های FaceTime آنها حاشیه های سیاه بزرگی دارد، تلفن های خود را برگردانند.)

شاید این یک کشش باشد، اما من می توانم ببینم که دوربین جلویی Center Stage باعث می شود که ضبط همزمان ویدیو با دوربین های جلو و عقب شما رایج تر شود. در حالی که این برای آیفون با عنوان "Dual Capture" جدید است، ما انواع مختلفی از آن را از سامسونگ و نوکیا (یادتان هست #bothie؟) دستگاه های اندرویدی دیده ایم، اما هرگز واقعاً موفق نبوده اند. حالت پخش زنده دوربین دوگانه TikTok موفق تر بوده است، و همچنین برنامه های وبلاگ نویسی مانند MixCam وجود دارد که بر اساس ضبط دوگانه ساخته شده اند. با Dual Capture در آیفون 17، توانایی Center Stage برای نگه داشتن شما در وسط عمل با دوربین جلو باید به شما این امکان را بدهد که بیشتر روی گرفتن بهترین عکس با لنزهای عقب تمرکز کنید.

در حالی که من دوست دارم ببینم اپل پیکسل های بیشتری را در دوربین 18 مگاپیکسلی Center Stage قرار می دهد، انتقال به یک حسگر مربعی صادقانه به دلایل فوق تاثیرگذارتر خواهد بود. وارد کردن یک حسگر با وضوح بالاتر آسان است، سخت تر است که اساساً در نحوه بهبود چیزی به سادگی گرفتن سلفی تجدید نظر کنید.



