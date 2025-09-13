Final Fantasy VII Remake Intergrade برای Switch 2 در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر میشود، که در پخش زنده طولانی امروز Nintendo Direct اعلام شد. این اولین ورودی در سهگانه بازسازی است و عمدتاً در شهر ابتدایی میدگار اتفاق میافتد. برای کاوش در نقشه جهان باز باید تا Final Fantasy VII Rebirth منتظر بمانید و هنوز تاریخ انتشار Switch 2 برای آن وجود ندارد.
این نسخه شامل Episode Intermission DLC نیز میشود که شامل نینجا یوفی در مأموریتی برای دزدیدن آیتمهای قدرتمند از شرکت شیطانی شینرا است. این داستان پس از کمپین اصلی اتفاق میافتد.
یک تریلر وجود دارد و بسیار زیبا به نظر میرسد، بنابراین Switch 2 باید بتواند از پس این یکی برآید. Final Fantasy VII Remake Intergrade در اصل در سال ۲۰۲۱ منتشر شد. این عنوان طولانیمدت بیشتر یک بازآفرینی بود تا یک بازسازی مستقیم از JRPG نمادین. این بازی با وجود تغییرات اساسی نسبت به نسخه اصلی، همچنان موفق به کسب تحسین منتقدان شد.
پس از آن Final Fantasy VII Rebirth در سال ۲۰۲۴ منتشر شد، و بازی سوم نیز در راه است تا سهگانه را به پایان برساند. نامی برای این ورودی نهایی وجود ندارد و تاریخی برای انتشار آن نداریم، زیرا هنوز در حال توسعه فعال است.