FTC در حال بررسی شیوه های فروش تبلیغات در گوگل و آمازون

کمیسیون تجارت فدرال در حال بررسی این موضوع است که آیا آمازون و گوگل، تبلیغ‌کنندگان را در مورد قیمت‌گذاری و شرایط تبلیغات خود گمراه کرده‌اند یا خیر. همانطور که برای اولین بار توسط بلومبرگ گزارش شد، این تحقیقات توسط واحد حمایت از مصرف کننده این آژانس انجام می شود و حول محور فروش حراجی فضای تبلیغاتی توسط شرکت ها متمرکز است.

گوگل تبلیغات را با استفاده از حراج‌های خودکار که پس از وارد کردن یک پرس و جو توسط کاربر اجرا می‌شوند، می‌فروشد. این حراج ها در کمتر از یک ثانیه انجام می شوند. آمازون از حراج های بلادرنگ برای قرار دادن تبلیغات در لیست های خود استفاده می کند، که کاربران هنگام جستجوی محصولات خاص، آنها را به عنوان "لیست های حمایت شده" یا "تبلیغات حمایت شده" تشخیص می دهند.

این تحقیق این سوال را مطرح می کند که آیا آمازون به اصطلاح "قیمت رزرو" را برای برخی از تبلیغات خود فاش کرده است یا خیر، که یک حداقل قیمت است که تبلیغ کنندگان باید قبل از خرید یک تبلیغ، آن را رعایت کنند. در مورد گوگل، FTC در حال بررسی برخی از روش‌های غول جستجو از جمله فرآیند قیمت‌گذاری داخلی آن است و اینکه آیا به طور پنهانی هزینه تبلیغات را به گونه‌ای افزایش داده است که تبلیغ‌کنندگان از آن مطلع نبوده‌اند یا خیر.

FTC تنها آژانس فدرال نیست که از نزدیک مراقب غول‌های فناوری است. در اوایل سال جاری، یک قاضی فدرال حکم داد که گوگل در فناوری تبلیغات آنلاین انحصار دارد، پس از اینکه وزارت دادگستری (DOJ) از این شرکت شکایت کرد تا تجارت تبلیغاتی این غول را از هم بپاشاند. گوگل همچنین اخیراً از یک پرونده انحصاری وزارت دادگستری مربوط به مرورگر کروم خود، تا حد زیادی سالم فرار کرد.

اندرو فرگوسن، رئیس FTC، قبلاً گفته بود که غول‌های فناوری یکی از اولویت‌های اصلی این آژانس هستند. این تحقیقات در حالی پیش می روند که مدیران عامل برتر فناوری به تلاش خود برای جلب لطف رئیس جمهور ترامپ از طریق هدایای شخصی مجلل و وعده های سرمایه گذاری گسترده (اگرچه بالقوه غیر واقعی) در اقتصاد ایالات متحده ادامه می دهند.