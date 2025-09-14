آیفون ۱۶ همچنان پرفروش‌ترین گوشی جهان است

موفقیت اپل تنها به یک مدل محدود نمی‌شود. این شرکت توانسته است سه رتبه‌ی نخست پرفروش‌ترین گوشی‌های جهان را از آن خود کند. پس از آیفون 16 که در جایگاه اول قرار دارد، مدل‌های گران‌قیمت‌تر این خانواده یعنی آیفون 16 پرو مکس و آیفون 16 پرو به ترتیب در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. این آمار به‌خوبی قدرت برند اپل و تمایل بالای کاربران به خرید محصولات پریمیوم این شرکت را به تصویر می‌کشد. همچنین، مدل جدیدتر و اقتصادی‌تر این خانواده، یعنی آیفون 16e، با وجود حذف برخی ویژگی‌ها مانند دوربین اولتراواید و فناوری مگ‌سیف، شروعی قدرتمند را تجربه کرده است. این گوشی با تکیه بر تراشه‌ی قدرتمند A18 و قیمت رقابتی‌تر، توانست در جایگاه ششم این رده‌بندی قرار گیرد که موفقیت آن مرهون فروش بالا در بازارهای کلیدی مانند ژاپن و ایالات متحده است.

در سوی دیگر بازار، سامسونگ به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر دنیای اندروید، عملکرد قابل‌توجهی از خود به نمایش گذاشت و توانست چهار جایگاه را در فهرست ده گوشی پرفروش به خود اختصاص دهد. مهم‌ترین دستاورد این شرکت، کسب عنوان پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی فصل توسط گلکسی A16 5G بود. این گوشی میان‌رده با قرار گرفتن در رتبه‌ی چهارم جدول، ثابت کرد که ترکیب ویژگی‌های کاربردی و قیمت‌گذاری هوشمندانه، فرمول موفقیت در بازارهای رقابتی است. این مدل بسته به منطقه با پردازنده‌های اگزینوس 1330 یا دایمنسیتی 6300 عرضه می‌شود و تعهد سامسونگ به ارائه‌ی شش سال به‌روزرسانی نرم‌افزاری، آن را به گزینه‌ای جذاب و بلندمدت برای خریداران تبدیل کرده است. در میان پرچمداران اندرویدی، تنها گلکسی S25 اولترا توانست به این فهرست راه یابد که به نظر می‌رسد تمرکز سامسونگ بر بازاریابی قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد (GenAI) در این موفقیت بی‌تاثیر نبوده است. تنها برند دیگر حاضر در این لیست، شیائومی است که با گوشی ردمی 14C 4G و به لطف فروش بالا در بازارهای نوظهور مانند آمریکای لاتین و خاورمیانه، جایگاهی را برای خود ثبت کرد.

