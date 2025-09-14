محبوبیت گوگل جمینای در اپ استور به اوج رسید

دادههای مربوط به دورهی زمانی 26 آگوست تا 9 سپتامبر، به خوبی نشاندهندهی تأثیر شگرف مدل Nano Banana بر رشد جمینای است. در این بازهی کوتاه، این اپلیکیشن موفق به جذب 23 میلیون کاربر جدید شده و بیش از 500 میلیون عملیات ویرایش یا تولید تصویر توسط این مدل به ثبت رسیده است. ویژگیهایی مانند حفظ یکپارچگی شخصیتها، قابلیت استفاده از چند تصویر ورودی، انتقال سبک و ویرایش محاورهای، از دلایل اصلی محبوبیت این مدل به شمار میروند و تجربهی کاربری منحصربهفردی را رقم زدهاند. این رشد تنها به بازار آمریکا محدود نیست، چرا که جمینای در کشورهای کانادا و بریتانیا نیز توانسته جایگاه دوم را کسب کند.
علاوه بر موفقیت جمینای، حضور پررنگ دیگر محصولات گوگل در این فهرست نیز قابل توجه است. اپلیکیشن جستجو در رتبهی پنجم، گوگل مپس در رتبهی ششم، کروم در ردهی نوزدهم و جیمیل در جایگاه بیستوچهارم قرار دارند که نشان از نفوذ بالای اکوسیستم گوگل در میان کاربران آیفون دارد. گوگل برای مدیریت تقاضای بالا، یک مدل کسبوکار مبتنی بر سطوح دسترسی تعریف کرده است. کاربران عادی میتوانند روزانه تا 100 تصویر را به صورت رایگان تولید کنند، اما کاربرانی که به ظرفیت بیشتری نیاز دارند، میتوانند با پرداخت اشتراک ماهانه 19.99 دلاری یا بیشتر، این محدودیت را به 1000 تصویر در روز افزایش دهند. این استراتژی به گوگل اجازه میدهد تا همزمان با جذب کاربران جدید، از سرویس خود درآمدزایی کند.
منبع: 9To5Google
منبع متن: digikala